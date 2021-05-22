الصحة المصرية تعلن بحث حالة سمير غانم بدقة خوفا من كارثة (الفطر الأسود)

بعد نفي وزارة الصحة المصرية للأنباء المتداولة بشأن وفاة الفنان سمير غانم بسبب مرض (الفطر الأسود)، الناتج عن مضاعفات السلالات الجديدة من كورونا، تراجعت الوزارة عن نفيها وقالت إنه يتم الآن بحث حالة سمير غانم بدقة خوفا من وجود هذا العرض.

أسباب وفاة سمير غانم

وفي هذا السياق تبحث وزارة الصحة المصرية حالة الفنان غانم وأسباب وفاته وعلاقتها بظهور مرض الفطر الأسود، حسبما أشارت عائلته.

وتعمل الصحة المصرية على حالة الفنان الراحل خوفا من ظهور المرض كعرض جديد على المصابين والمتعافين من فيروس كورونا في مصر.

ونقل موقع “القاهرة 24” المحلي عن مصدر وصفه بالمطلع، أن الفطر الأسود لم يظهر كعرض على المصابين والمتعافين من كورونا حتى هذه اللحظة.

بينما ـ ووفق ذات المصدر ـ يتم بحث حالة غانم بدقة خوفا من وجود هذا العرض الذي انتشر بشدة على المصابين والمتعافين من كورونا في البلاد.

حالة من الرعب بسبب الفطر الأسود

وأثار خبر وفاة الفنان الراحل بمرض الفطر أو العفن الأسود رعبا كبيرا داخل المجتمع المصري.

وذلك نظرا لانتشاره منذ أواخر الشهر الماضي في الهند، بالتزامن مع الارتفاع الهائل في حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بها، نتيجة تفشي السلالة الهندية المتحورة منه.

وأعلنت السلطات الهندية، تفشي فيروس العفن الأسود داخل ولايتين في البلاد، الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن فيروس العفن الأسود “وباء فطر الغشاء المخاطي”، استشرى في البلاد.

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من جانبه أوضح وزير الصحة بولاية راجستان أشيل أرورا، في تصريحات صحفية: “عند تفشي سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا، التي أدت إلى ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بالهند، ظهر الفطر الغشاء المخاطي، الذي يعرف باسم “العفن الأسود”، بولايتي راجستان وتيلانجانا.

شقيق سمير غانم يصدم المصريين

وكان شقيق غانم في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن شقيقه أصيب بـ(الفطر الاسود) عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: (سمير كان في منتصف مرحلة الإصابة بمرض (كوفيد-19)، الذي تسبب له في فشل كلوي ورئوي، وأنا أصبت بكورونا أيضا، لكنني شفيت منه بينما شقيقي لم ينج منه، على الرغم من تعاطينا لأدوية العلاج ذاتها).

وتابع: (سمير أصيب قبل وفاته بالفطر الاسود في عينه اليمنى، وهذه من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان).

وأشار شقيق غانم إلى أن الفنان الراحل كان في حالة توهان بسبب ارتفاع اليوريا في الدم، إلا أنه كان مدركا لمن كانوا يزورونه في غرفته.

وأوضح أن حالة شقيقه الصحية كانت صعبة في المستشفى، وكان يعاني من مشكلة في الركبة تمنعه من القيام، الأمر الذي كان يدفعه للصلاة معه وهو جالس.

وهو ما أكده الفنان حسن الرداد، زوج إيمي غانم، والذي كتب في إعلان وفاة حماه: (إنا لله و إنا اليه راجعون وداعا حمايا الغالى و اطيب انسان قابلته فى حياتى ، ارجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة و الدعاء له بالرحمة إن شاء الله، ملحوظة: الوفاة ليست بسبب كورونا).

إنا لله و إنا اليه راجعون

وداعا حمايا الغالى و اطيب انسان قابلته فى حياتى ، ارجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة و الدعاء له بالرحمة إن شاء الله.💔

ملحوظة: الوفاة ليست بسبب #كرونا https://t.co/lkBc22puTO — Hassan El Raddad (@hassanelraddad) May 20, 2021

وعقب تصريحات شقيق سمير غانم، دارت تساؤلات حول ظهور السلالة الهندية من كورونا في مصر، والتي يعد الفطر الأسود من توابعها.

واتهم كثيرون السلطات المصرية بإخفاء الأمر، مطالبينهم بالكشف عن الحقيقة في حال ثبوت ظهوره، وكتب الناشط فريد هادي عبر صفحته على (فيسبوك): (وفاة سمير غانم بعد إصابة بالفطر الأسود أمر يثير تساؤل منطقي عن دخول السلالة الهندية للأراضي المصرية. طبعاً الحكومة الذكية تنكر).

وقال أحمد وجيه: (هل السلالة الهندية وصلت مصر، سؤال يطرح نفسه بعد شواهد إصابة الممثل الراحل سمير غانم به).

ماهو الفطر الأسود؟

وعادة ما يصيب الفطر الأسود مرضى فيروس كورونا المستجد بعدوى فطرية ضارة وقاتلة وهي منتشرة كثيرا في الهند.

والفطر الأسود عبارة عن عدوى فطرية بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة.

ويصاب الناس به عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.

ارتبط الفطر الأسود بمصابي كورونا بسبب زيادة نسبة السيتوكين والتي يفرزها الجهاز المناعي لمقاومة فيروس كورونا والتي تضعف دفاعات الجسم فيضطر الأطباء إلى إعطاء المريض (سترويد) لتثبيط الجهاز المناعي وتقليل إفراز السيتوكين لكن السيتوكين والسترويد يتسبب كلاهما في ارتفاع نسب السكر وضعف الجهاز المناعي فيصبح المريض عرضة للإصابة بالمرض .

ويعتبر الفطر الأسود غير معدي لكنه مميت بنسبة 54% بسبب سرعة انتشاره الكبيرة في الجسم.

وأعلنت الهند أن هناك ارتفاع في أعداد حالات الإصابة بمرض الفطر الأسود في العديد من الولايات، الأمر الذي قد يتسبب في وفاة أكثر من 50% من المصابين، أو يتم إنقاذ بعض المرضى بعد إزالة عظم الفك أو العين.

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