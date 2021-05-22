أتلتيكو مدريد يتوج بطلاً للدوري الإسباني للمرة ال 11 في تاريخه

تُوج فريق أتلتيكو مدريد بطلاً للدوري الإسباني بعد تحقيق الفوز على منافسه بلد الوليد بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الختامية من الدوري الممتاز.

وقد فشل حامل اللقب السابق ريال مدريد بفارق نقطتين، رغم انتصاره على منافسه فياريال بهدفين مقابل هدف وحيد الذي خاض المواجهة في نفس التوقيت.

أهداف أتلتيكو مدريد

وأحرز هدف التقدم في المباراة فريق بلد الوليد في الدقيقة ال18 نجح في تسجلها اللاعب أوسكار بلانو، بينما قلص النتيجة منافسه أتلتيكو مدريد “البلانكوس” في الدقيقة ال57 عن طريق أنخيل كوريا.

ونجح المهاجم الأوروغواياني سواريز من تسجيل الهدف الحاسم والتتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2014م، وكذلك المرة ال 11 في تاريخ مسيرته الكروية في الدوري الإسباني.

بلد الوليد والهبوط

ورغم الأداء الجيد الذي قدمه فريق بلد الوليد في مواجهة فريق أتلتيكو مدريد طيلة أحداث المباراة، إلا أنه فشل في تحقيق الانتصار وهبط بذلك إلى الدرجة الثانية من الدوري الإسباني.

أهداف ريال مدريد في شباك فياريال

وقدم فريق ريال مدريد الأداء المتواضع في مواجهة الأخيرة في مواجهة منافسه فياريال على ميدانه، وسط الغيابات التي عانى منها الفريق طيلة الموسم الحالي والتي أثرت بشكل كبير على مستواه، إلا أنه واصل مشواره في الصراع على لقب الليغا حتى النهاية.

وقد أحرز فريق الضيف فياريال أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال20 عن طريق لاعب الجناح الأيمن “يريمي خيسوس”، لينجح بعدها بصعوبة فريق ريال مديد من معادلة النتيجة في الدقيقة ال87 عن طريق كريم بنزيما.

بينما نجح فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت القاتل بواسطة الكرواتي لوكا مودريتش، لينتهي اللقاء بفوز الريال على منافسه فياريال بهدفين مقابل هدف وحيد.

أتلتيكو مدريد والتتويج باللقب

رغم فوز ريال مدريد وانتصاره على منافسه فياريال، لكن ذلك لم يمكنه في الحصول على اللقب في ظل حسم جاره وتحقيقه الفوز كذلك على الفريق الهابط إلى دوري الدرجة الثانية بلد الوليد في المباراة التي شهدت القوة والإثارة بين الفريقين في المباراة النهائية.

احتفال سواريز بهدف التقدم وهدف الدوري لأتليتكو 😅 pic.twitter.com/lh3pg3xNyF — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 22, 2021

وقد حرم فريق ريال مدريد من تحقيق أي من الألقاب هذا الموسم، إلى جانب فشله في الدفاع عن لقبه السابق “الليغا” الذي توج به الموسم الماضي.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 86 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 84 نقطة.

بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 79 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 74 نقطة.

عاجل و رسمياً // نادي اتليتكومدريد بطلاً للدوري الاسباني للمرة 11 في تاريخه 🔥🔥🔥🔥🏆✅ pic.twitter.com/1Ii8ohHfNZ — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) May 22, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 62 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ريال بتيس صاحب المركز السادس برصيد 61 نقطة.

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 58 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق سيلتا فيغو برصيد 53 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 46 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر غرناطة برصيد 45 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 30 هدفاً، يليه في المركز الثاني من ترتيب هدافي الدوري المهاجم الإسباني جيرارد مورينو مع فريق فياريال برصيد 23 هدفًا.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 – في 2013 : برشلونة باع ديفيد فيا لـ اتليتكو مدريد بـ حوالي 5 مليون وحقق الدوري 🏆 – في 2020 : برشلونة باع سواريز لـ اتليتكو مدريد بـ حوالي 5 مليون وحقق الدوري 🏆 👏🏼👏🏼👏🏼♥️♥️♥️♥️♥️🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/tYJGKUy24Q — أخبار كرة القدم (@OnSideAr) May 22, 2021

وفي المركز الثالث جاء الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 23 هدفًا، بينما جاء في المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم فريق أتلتيكو مدريد برصيد 21 هدفًا.

وفي خامس ترتيب الدوري آتى المغربي يوسف النصيري المهاجم في صفوف فريق إشبيلية برصيد 18 هدفًا خلال منافسات الدوري الإسباني الموسم الحالي.

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