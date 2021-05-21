يسرا خلعت الأسود وارتدت الأحمر وهذا ما فعلته مباشرة بعد جنازة سمير غانم!

أثارت الفنانة المصرية يسرا جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رقصها بعد ساعات فقط من تقديمها واجب العزاء وتشييع جثمان الفنان المصري الراحل سمير غانم.

يسرا ترقص بعد وفاة سمير غانم

وظهرت يسرا في المقطع المتداول الذي تابعته (وطن)، وهي ترتدي فستاناً أحمر، وتقف بجانب عمرو دياب في حفل زفاف رجل الأعمال علي الجميل، في مدينة الجونة، وترقص على أغنية (حبيبي يانور العين).

#عرب_وود | يسرا تغني "نور العين" مع عمرو دياب منذ قليل في حفل زفاف رجل الأعمال "علي الجميل" بالجونة. pic.twitter.com/NShxnLD8d8 — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) May 21, 2021

وتعرضت يسرا لهجوم وانتقادات لاذعة من الناشطين الذين اتهموها بالنفاق، فعلقت إحداهن قائلة: (متصنع الود لا يؤتمن ! عارفة ان ملناش نحكم ع تصرفات الناس وكل واحد حر بس مش متخيلة ان بالنهار اكون في عزا حد عزيز عليا وبليل اكون فحفلة برقص وبهيص كدا . المحبة والود عمرهم ما كانوا بالكلام وبكام منشور وبلا بلا بلا حقيقي . ربنا يرحمه ويغفرله يارب ويبعد عننا كلنا متصنعين الود زي كدا).

متصنع الود لا يؤتمن !

عارفة ان ملناش نحكم ع تصرفات الناس وكل واحد حر بس مش متخيلة ان بالنهار اكون فعزا حد عزيز عليا وبليل اكون فحفلة برقص وبهيص كدا . المحبة والود عمرهم م كانوا بالكلام وبكام منشور وبلا بلا بلا حقيقي . ربنا يرحمه ويغغرله يارب ويبعد عننا كلنا متصنعين الود زي كدا https://t.co/3JVfH5NZgG — 🇵🇸♥️ (@FofaKalash) May 22, 2021

وتساءل آخر: (معندهاش ريحة الدم والله، مع اني كنت بحبها بس فعلا كرهتها جدا.. اصل ازاي؟؟ طب فين حبيبي وصديقي اللي كانت في بوست الانستجرام؟ طب فين العشرة والشغل والحفلات اللي كانوا بيبقوا فيها مع بعض؟ ده لو زميل عادي مش هتعمل كدة! زميل ايه بقى! ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر عيلته ومحبيه).

معندهاش ريحة الدم والله، مع اني كنت بحبها بس فعلا كرهتها جدا.. اصل ازاي؟؟ طب فين حبيبي وصديقي اللي كانت في بوست الانستجرام؟ طب فين العشرة والشغل والحفلات اللي كانوا بيبقوا فيها مع بعض؟ ده لو زميل عادي مش هتعمل كدة! زميل ايه بقى! ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر عيلته ومحبيه. https://t.co/HBtsXXX5IM — Nadino🌿 (@thenadinedavis) May 22, 2021

واتهمها آخر بأنها فعلت ذلك من أجل النقود، وكتب: (كلاب فلوس ، كلاب صعرانه).

وعلقت آية: (يخرب بيت النفاق وقله الأصل بجد ازاي جايلهم قلب يمثلوا للدرجادي الصبح يبقوا فى عزا وعاملين متأثرين وبليل فى فرح بيرقصوا! مفيش أى مراعاه للميت او لمشاعر آهله، ايه العالم دي بجد!).

يخربيت النفاق وقله الأصل بجد ازاي جايلهم قلب يمثلوا للدرجادي الصبح يبقوا فى عزا وعاملين متأثرين وبليل فى فرح بيرقصوا! مفيش أى مراعاه للميت او لمشاعر آهله، ايه العالم دي بجد! https://t.co/bu9tinWrCx — Ayah (@ayaehabb) May 22, 2021

ولم تكن يسرا الفنانة الوحيدة التي تواجدت في زفاف نجل رجل الأعمال أيمن الجميل، فقد كان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وزوجته الفنانة ياسمين صبري، من ضمن الحضور، وكذلك الراقصة جوهرة، والفنانة نيللي كريم.

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وفاة سمير غانم

وتوفي الفنان سمير غانم أول أمس الخميس عن عمر يناهز الـ84 عاماً بعد تدهور حالته الصحية أثناء وجوده بالمستشفى، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أكد أن حالة الفنان سمير غانم كانت تحتاج لمزيد من الرعاية.

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وكشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز، بعد إصابتهما بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

وقال تاج الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج (يحدث في مصر) تقديم شريف عامر: (اتابع إعلاميا حالة سمير غانم ودلال عبدالعزيز، ومازالت حالتهما تحتاج إلى مزيد من الرعاية والعلاج، وأتمنى لهم الشفاء العاجل).

فيما أوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا الدكتور حسام حسني، أن حالة الفنان سمير غانم لم تتحسن، وما زالت مسحته إيجابية، ولم يتعافَ بعدُ كما أشاع البعض.

طبيب سمير غانم يكشف حالته

وقال حسام حسني، خلال لقائه ببرنامج (الستات ميعرفوش يكدبوا)على قناة cbc ، إن حالة سمير غانم لا تتوقف فقط على مشاكل الكلى، بل هناك بعض الخلل في وظائف الجسم بأكملها.

موضحا:(بينما حالة زوجته الفنانة دلال عبد العزيز في طريقها للاستقرار، ولكن لم تتعافَ أيضًا بعد، وهناك متابعة وزيارات لهم بشكل مستمر للاطمئنان على حالتهم الصحية.)

كورونا ضرب العائلة

واستطاع فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 أن يضرب عائلة الفنان غانم خلال الفترة الماضية، حيث أصيبت كل من الفنانة دلال عبد العزيز ودنيا غانم وإيمي.

ودخل الفنان الكبير الخميس 29 أبريل/نيسان، أحد المستشفيات الخاصة، فيما دخلت دلال عبد العزيز قبل بـ4 أيام بعد تدهور حالتها وإصابتها بضيق في التنفس.

وكانت دلال عبد العزيز تخضع للعزل المنزلي في بداية الأزمة بصحبة ابنتها دنيا، ولكن حالتها تطلبت النقل إلى أحد المستشفيات الخاصة من أجل تلقي الرعاية والعلاج.

وشيّعت جنازة سمير غانم أمس عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير في منطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة.

وعقب صلاة الجنازة، نقل جثمان الفنان الراحل إلى مقابر الأسرة في مقابر “الوفاء والأمل” بمدينة القاهرة.

وقد حضر الجنازة عدداً كبيراً من محبي الفنان الراحل، وعدد من الفنانين وأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

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