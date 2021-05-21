موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يلتقي فريق أتلتيكو مدريد نظيره بلد الوليد في المباراة الختامية من منافسات الجولة ال 38 من الدوري الإسباني، والمقرر مساء يوم السبت على ملعب “نيوفو جوسي زورييلا”.

ويطمح فريق أتلتيكو مدريد الفوز في هذه المباراة المصيرية بنسبة له من أجل التتويج بلقب الدوري الإسباني “الليغا”، بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيموني منذ عام 2014م.

كما وينتظر فريق بلد الوليد المعجزة بالفوز على منافسه من أجل الصراع على البقاء في الدوري الإسباني، بشرط تعثر ويسكا وإلتشي وهي مهمة شبه مستحيلة.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد

وستقام المباراة بين حامل اللقب السابق للدوري فريق أتلتيكو مدريد أمام منافسه بلد الوليد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، فلسطين، سوريا، لبنان.

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بينما ستكون عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة مصر، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين الفريقين عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 2” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على مباراة أتلتيكو مدريد وبلد الوليد

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين المنافسين المعلق الرياضي في شبكة قنوات ” beIN Sports” رؤوف خليف.

تشكيلة أتلتيكو مدريد في مواجهة بلد الوليد

ومن المتوقع أن يخوض المدرب الأرجنتيني دييغو سيموني 51 عامًا، المباراة أمام منافسه المستضيف فريق بلد الوليد في تشكيلة أساسية، حيث سيكون في حراسة المرمى يان أوبلاك.

وفي خط دفاع الفريق كلاً من اللاعبين: خوسيه ماريا خيمينيز، ستيفان سافيتش، ماريو هيرموسو، كيران تريبيه.

أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: خورخي كوكي، ماركوس لورينتي، ساؤول، بينما سيلعب في خط هجوم الفريق الثلاثي، لويس سواريز، آنخيل كوريا، يانيك فيريرا كاراسكو.

تشكيلة بلد الوليد في مواجهة أتلتيكو مدريد

وسيدخل المدرب الإسباني سيرجيو غونزاليز 44 عامًا، في تشكيلة أساسية في منافسة المتصدر أتلتيكو مدريد، وسيكون في حراسة المرمى جوردي ماسيب.

وفي خط دفاع الفريق سيلعب كلاً من، لويس بيريز، خواكين فيرنانديز، خافيير سانشير، لوكاس أولازا.

بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة الأساسية كلاً من، بابلو هيرفاس، روبن ألكاراز، كيكي بيريز، أوسكار بلانو، وسيعتمد المدرب في مركز هجوم الفريق على الثنائي، جواو فيليبي، شون ويسمان.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 80 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 81 نقطة.

برشلونة وإشبيلية

بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 76 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 74 نقطة.

على أتم الاستعداد لخوض المعركة الأخيرة 🔴⚪️⚽️ pic.twitter.com/qnOVZygVzz — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) May 21, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 59 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ريال بتيس صاحب المركز السادس برصيد 58 نقطة.

فياريال وأتلتيك بيلباو

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق فياريال متساويًا بعدد النقاط، بينما جاء في المركز الثامن فريق سيلتا فيغو برصيد 53 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 46 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر غرناطة برصيد 45 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 30 هدفاً.

يليه في المركز الثاني من ترتيب هدافي الدوري المهاجم الإسباني جيرارد مورينو مع فريق فياريال برصيد 23 هدفًا.

وفي المركز الثالث جاء الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 22 هدفًا، بينما جاء في المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم فريق أتلتيكو مدريد برصيد 20 هدفًا.

أما في خامس الترتيب آتى المهاجم المغربي يوسف النصيري اللاعب في صفوف فريق إشبيلية برصيد 18 هدفًا خلال منافسات الدوري الإسباني الموسم الحالي.

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