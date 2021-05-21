محمد بن زايد يوعز لوفد تجاري بزيارة إسرائيل لإنعاش اقتصادها.. حساب شهير يكشف التفاصيل

زعم حساب إماراتي -يدّعي أنّه (‏‏‏‏‏‏‏‏ضابط في جهاز الامن الاماراتي) – بموقع تويتر، أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أوعز بإرسال وفد تجاري كبير إلى إسرائيل.

محمد بن زايد والوفد التجاري الإماراتي

وقال حساب الذي يطلق على نفسه اسم “بدون ظل” في تغريدة رصدتها “وطن”: “الشيخ محمد بن زايد يوجه بإرسال وفد تجاري إلى اسرائيل قريباً”.

وأشار الحساب الإماراتي، إلى أن ذلك بهدف التوقيع على عدة مشاريع اقتصادية بين البلدين.

الشيخ محمد بن زايد يوجه بإرسال وفد تجاري

إلى اسرائيل قريبا ، للتوقيع على عدة مشاريع

اقتصادية بين البلدين . — بدون ظل (@without__shadow) May 21, 2021

وفي وقت سابق، زعم ذات الحساب، أن محمد بن زايد تعهد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهوـ بإعمار ما دمرته المقاومة الفلسطينية في إسرائيل خلال التصعيد الأخير.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الحساب وزعم فيها تعهد محمد بن زايد بإعادة اعمار ما دمرته المقاومة في اسرائيل.

الشيخ محمد بن زايد يتعهد لنتنياهو بإعمار

مادمرته الفصائل الفلسطينية في اسرائيل . — بدون ظل (@without__shadow) May 20, 2021

وكان نفسُ الحساب زعم ان مشاركة طائرات إماراتية في قصف مدينة غزة الى جانب طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً للحساب المزعوم (بدون ظل)، فقد خرجت اربع طائرات إماراتية من نوع اف ١٦ من اليونان ، بالتحديد قاعدة سودا، وقصفت مدينة غزة مع القوات الاسرائيلية .

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ولا يمكن لـ(وطن) التحقق من صحة كل ما ينشر على مواقع التواصل الإجتماعيّ.لكنّ حساب (بدون ظل) معروف عنه نشر تسريبات تتعلق بالإمارات وحكامها وسياساتها .

وبلغت الخسائر الاقتصادية لإسرائيل نتيجة العملية العسكرية في قطاع غزة خلال 11 يوما نحو 7 مليارات شيكل (2.14 مليار دولار)، وفقا لتقديرات أولية غير رسمية.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية ما يزيد عن 4 آلاف صاروخ تجاه مدن جنوب ووسط إسرائيل، أسفرت عن مقتل 12 إسرائيليا وإصابة نحو 330 آخرين، بحسب قناة “كان” الرسمية.

كما أدى إطلاق الرشقات الصاروخية من قطاع غزة إلى إدخال ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ ووقف حركة القطارات بين مدن وسط وجنوب البلاد، وتعليق هبوط وإقلاع الرحلات الجوية لفترات بمطار بن غوريون الدولي بتل أبيب، ناهيك عن دمار كبير في المنازل والمنشآت التي أصابتها الصواريخ.

صندوق الاستثمار الاماراتي في إسرائيل

وفي مارس الماضي، أعلنت الإمارات تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في إسرائيل.

ويأتي ذلك بعد نقاش بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وولي عهد الإمارات، محمد بن زايد، خلال مكالمة هاتفية حول سبل دعم الاقتصاد الإسرائيلي وتوثيق التعاون بين الجانبين. حسب بي بي سي

وقد وقعت الإمارات اتفاقا للتطبيع مع إسرائيل العام الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إن الصندوق سيركز على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها قطاعات الطاقة والفضاء والصحة والتقنية الزراعية.

وكان نتنياهو قد أجل زيارة للإمارات بعد توتر مع الأردن التي رفضت منح طائرته الإذن بعبور أجوائها.

ولعبت الإمارات دورا كبيرا في جهود تطبيع العلاقات بين عدة بلدان عربية وإسرائيل خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ووقعت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، كما وافقت الحكومة الإماراتية على تأسيس سفارة لها في تل أبيب وهو ما تم وعينت محمد محمود آل خاجة سفيرا لها.

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