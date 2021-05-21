محاولة اقتحام منبر الحرم المكي خلال خطبة الجمعة
محاولة اقتحام منبر الحرم المكي خلال خطبة الجمعة
Videoحياتنا

شاهد كيف حاول معتمر اقتحام منبر الحرم المكي خلال خطبة الجمعة ومصيره

كتب وطن
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حاول مجهول اقتحام منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة والوصول إلى الخطيب الشيخ بندر بليلة، لكن الحراس منعوه من ذلك.

محاولة اقتحام منبر الحرم المكي

وأظهر مقطع فيديو لحظة قيام شخص يرتدي لباس العمرة، بالركض نحو منبر الحرم المكي، محاولاً اقتحامه خلال القاء الخطبة، لكن الحراس تصدوا له ونجحوا في السيطرة عليه .

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام.

وقال المتحدث: “تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه”.

وأشار مغردون إلى أن المعتمر الذي حاول صعود منبر الحرم المكي خلال خطبة صلاة الجمعة، كان يحمل بيده عصا أو حديد.

سعودي يثير الرعب بالحرم المكي

وفي حادثة سابقة، انتشر مقطع لشخص يردد عبارات وهتافات لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي “داعش” في قلب الحرم المكي بالسعودية.

وأخذ الرجل خلال المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” يردد شعارات وهتافات مثل” الدولة الإسلامية باقية، من أجلك نحيا. ومن أجلك نموت، تعيش دولة الإسلام”.

وتابع:”اللهم أعز الدولة الإسلامية في العراق والشام واليمن، وفي كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الدولة الإسلامية. واهزم أعداء الدين”.

وأوضح المقطع اعتراض عدد من رجال الأمن للرجل الذي حاول الفرار منهم وظل يصرخ “الله أكبر الله أكبر”، ليحدث بعدها اشتباك بينه وبين عناصر الأمن خلفت فوضى عارمة في المكان.

سيارة تقتحم الحرم المكي

وفي نوفمبر العام الماضي، اقتحمت سيارة مسرعة ساحات الحرم المكي الخارجية.

وأظهر فيديو السيارة وهي تصطدم بأحد الأبواب، وذكر مغردون أنه باب 89، فيما لم يصب أحد بأذى.

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