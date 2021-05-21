شاهد كيف حاول معتمر اقتحام منبر الحرم المكي خلال خطبة الجمعة ومصيره

حاول مجهول اقتحام منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة والوصول إلى الخطيب الشيخ بندر بليلة، لكن الحراس منعوه من ذلك.

محاولة اقتحام منبر الحرم المكي

وأظهر مقطع فيديو لحظة قيام شخص يرتدي لباس العمرة، بالركض نحو منبر الحرم المكي، محاولاً اقتحامه خلال القاء الخطبة، لكن الحراس تصدوا له ونجحوا في السيطرة عليه .

رجال أمن الحرم المكي يتصدون لشخص حاول التعدي على إمام الحرم اثناء خطبة الجمعة .. pic.twitter.com/DZ3O6RlcZh — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 21, 2021

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام.

وقال المتحدث: “تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه”.

شرطة #مكة_المكرمة: إيقاف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقه.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) May 21, 2021

وأشار مغردون إلى أن المعتمر الذي حاول صعود منبر الحرم المكي خلال خطبة صلاة الجمعة، كان يحمل بيده عصا أو حديد.

شكرًا أمننا.. هكذا هم رجالنا في كل المواقف، أبطال.

رغم مباغتته واندفاعه والعصا التي في يده، تم صده من أبطالنا ولم يستطع تحريك الباب المؤدي لإمام الحرم. pic.twitter.com/GFsGQp5xcV — محمد الشقاء (@Alshega) May 21, 2021

الحمدلله الذي سلّم إمام الحرم الشيخ بندر بليلة من محاولة الاعتداء عليه من قبل (معتمر) يحمل معه (عصا أو حديد)، أثناء إلقاء الشيخ لخطبة الجمعة، والحمدلله، بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بيقظة رجال الأمن تم إحباط محاولة المعتدي الفاشلة والقبض عليه💚 pic.twitter.com/qFrAcRTg1Q — مُلهم (@faw_90) May 21, 2021

سعودي يثير الرعب بالحرم المكي

وفي حادثة سابقة، انتشر مقطع لشخص يردد عبارات وهتافات لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي “داعش” في قلب الحرم المكي بالسعودية.

وأخذ الرجل خلال المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” يردد شعارات وهتافات مثل” الدولة الإسلامية باقية، من أجلك نحيا. ومن أجلك نموت، تعيش دولة الإسلام”.

وتابع:”اللهم أعز الدولة الإسلامية في العراق والشام واليمن، وفي كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الدولة الإسلامية. واهزم أعداء الدين”.

القبض على شخص يردد عبارات داعشية في الحرم .. pic.twitter.com/dUJ6ppPpbF — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 1, 2021

وأوضح المقطع اعتراض عدد من رجال الأمن للرجل الذي حاول الفرار منهم وظل يصرخ “الله أكبر الله أكبر”، ليحدث بعدها اشتباك بينه وبين عناصر الأمن خلفت فوضى عارمة في المكان.

سيارة تقتحم الحرم المكي

وفي نوفمبر العام الماضي، اقتحمت سيارة مسرعة ساحات الحرم المكي الخارجية.

وأظهر فيديو السيارة وهي تصطدم بأحد الأبواب، وذكر مغردون أنه باب 89، فيما لم يصب أحد بأذى.

الدفاع #الحرمين_الشريفين #المسجد_الحرام

انطر الى شجاعة رجال الامن وسرعة تقدمهم نحو كل من يحاول المساس #الحرم_المكي #رجال_الامن_نفخر_بكم pic.twitter.com/uxQsZtVVIq — استغفر الله ولاحول ولاقوة الا باللة والحمدللة (@kxVNnT1xRXl2i6l) November 1, 2020

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