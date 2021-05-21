ضغوطات عائلية من أجل رحيل ميسي عن برشلونة

كشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 33 عامًا قائد فريق برشلونة الإسباني، من أجل الرحيل والانتقال إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الموسم المقبل.

عائلة ميسي والرغبة في الرحيل

وبينت الصحيفة الفرنسية، أن عائلة ليونيل ميسي تشجعه على الرحيل عن الفريق الكتالوني، وعدم التفكير في تجديد عقده من أجل الذهاب إلى صفوف فريقه الجديد باريس سان جيرمان الذي يسعى بكل قوة إلى تقديم العرض المغري للحصول على خدماته.

مصادر خاصة 🚨 : زوجة ميسي انتونيلا تريد السكن في مدينة باريس ( فرنسا) لأنها تحب المدينة كثيراً و هناك أيضاً صديقتها دانيلا سمعان pic.twitter.com/BBjj7Izf1U — PSG WORLD (@PSG_World1970) May 20, 2021

وأردفت الصحيفة، ” أسرة ميسي معجبون بأسلوب الحياة في العاصمة الفرنسية باريس، كما أنهم العائلة ترغب في التواجد بالقرب من عائلات اللاعبين الأرجنتينيين الذين يلاعبون في صفوف الفريق الباريسي من أبرزهم ماورو إيكاردي ولياندرو باريديس وآنخيل دي ماريا.

ليست المرة الأولى

وسبق وأن تعرضت عائلة ميسي لضغوطات من قبل عائلته في تحديد مصيره، حيث كان اللاعب قريبًا من مغادرة ملعب الكامبنو، إلى فريق مانشستر سيتي في الصيف الماضي، لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة بعد طلب عائلته منه البقاء في برشلونة.

عقد ميسي

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في ال 30 من شهر يونيو/ حزيران من العام الجاري، حيث أن اللاعب لم يحسم أمره في البقاء أو الرحيل عن الفريق الكتالوني.

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وفي ذات السياق كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” في وقت سابق، أن زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 33 عامًا، في فريق برشلونة الإسباني “أنتونيلا روكوزو” تبحث عن منزل جديد للعائلة خلال الفترة الحالية.

زوجة ميسي ومكان راقٍ

كما وأردفت الصحيفة الإسبانية، بأن زوجة ميسي “أنتونيلا”، تبحث عن منزل جديد. في مدينة “غراف” القريبة من مدينة برشلونة، من أجل التغيير وإيجاد المكان الراقي بعيدًا عن الازدحام.

وأفادت الصحيفة، بأن تركيز زوجة ميسي هو إيجاد مكان جديد في برشلونة في هذا الوقت. يعزز فكرة استمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني واحتمال تجديد عقده مع نهاية الموسم الحالي.

ميسي وعقد طويل الأمد

وأكدت العديد من التقارير الإسبانية، بأن والد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية انفتاح نجله ليونيل ميسي للتوقيع بعقد طويل الأمد مع برشلونة، مردفه: ” ميسي يعطي أولوية للأمور الرياضية أكبر من الأمور التالية”.

وبين والد ميسي “خورخي”، أن نجله قائد فريق برشلونة الإسباني يتطلع إلى قيادة المشروع الجديد وتحقيق النجاح مع فريق برشلونة الإسباني. بدلًا من الحصول على راتب ضخم.

ميسي والعرض المغري

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية الأسابيع الماضية، نقلاً عن الصحفي البرازيلي الشهير في قناة “TNT Sports Brazil”، مارسيلو بيشلر، قائلاً: ” إدارة باريس سان جيرمان قدمت عرضًا إلى ليونيل ميسي لمدة موسمين بالإضافة إلى موسم ثالث اختياري”.

PSG : les proches de Lionel Messi le poussent vers Paris

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وأضحت الصحيفة، “عرض إدارة باريس سان جيرمان المالي لا يمكن لأحد أن يقدم مثله من قبل الأندية الأوروبية، كما أن فريق برشلونة لم يقدم أي عرض لميسي من أجل التجديد حتى الآن”.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 30 هدفاً، يليه في المركز الثاني من ترتيب هدافي الدوري المهاجم الإسباني جيرارد مورينو مع فريق فياريال برصيد 23 هدفًا.

❗بترخيص من المدرب، ميسي يبدأ إجازته اعتباراً من اليوم. لن يشارك في تدريبات الجمعة وسيغيب عن مباراة السبت أمام إيبار. pic.twitter.com/sg35ePum8W — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 21, 2021

وفي المركز الثالث جاء الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 22 هدفًا، بينما جاء في المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم فريق أتلتيكو مدريد برصيد 20 هدفًا.

أما في خامس الترتيب آتى المهاجم المغربي يوسف النصيري اللاعب في صفوف فريق إشبيلية برصيد 18 هدفًا خلال منافسات الدوري الإسباني الموسم الحالي.

الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 80 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 81 نقطة.

بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 76 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 74 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 59 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ريال بتيس صاحب المركز السادس برصيد 58 نقطة.

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق فياريال متساويًا بعدد النقاط، بينما جاء في المركز الثامن فريق سيلتا فيغو برصيد 53 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 46 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر غرناطة برصيد 45 نقطة.

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