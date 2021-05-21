لا يُصدّق .. 10 مقاومين يخرجون أحياء بعد قصف نفق في غزة بقوا فيه 11 يوماً بلا طعام أو شراب!

ذكر ناشطٌ من قطاع غزة ان 10 مقاومين خرجوا أحياءً، بعد 11 يوماً من قصف الاحتلال نفق كانوا بداخله أول أيام العدوان الإسرائيلي على غزة.

بقوا 11 يوماً في نفق بدون طعام أو شراب!

وقال الناشط الغزّي محمد سعيد عبر حسابه في تويتر، الجمعة، إن المقاومين خرجوا صباح اليوم، من النفق، بعدما بقوا 11 يوماً وهم تحت الأرض بدون طعام أو شراب.

الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد

نزف لكم هذا الخبر والدموع تنهمر الله اكبر والشكر لله .. بعد أن قصف الاحتلال نفق به 10 من المجاهدين في أول أيام المعركة قبل قليل تم خروجهم أحياء يرزقون 11 يوم وهم تحت الأرض بدون طعام أو شراب اللهم لك الحمد حتى ترضى — محمد سعيد #غزة_تحت_القصف (@MohamdNashwan) May 21, 2021

في السياق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، ان طواقم الإنقاذ انتشلت صباح الجمعة، جثامين ثمانية شهداء من بينهم طفلة من تحت أنقاض منزلها المدمر خلال عدوان الاحتلال الوحشي على قطاع غزة الذي راح ضحيته مئات الشهداء وآلاف الجرحى.

ومع حلول الساعة الثانية بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية، حيز التنفيذ.

وبلغ عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة 232 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بجانب نحو 1900 جريح، بحسب وزارة الصحة في القطاع، فيما تُقدّر ان تكون كلفة إعادة الإعمار هذه المرة أعلى مما كانت عليه عام 2014، وقد تصل إلى ثمانية مليارات دولار.