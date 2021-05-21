شاهد مع من ظهرت بلقيس فتحي ترقص بعد خلع زوجها رجل الأعمال السعودي

ظهرت النجمة الإماراتية ذات الأصول اليمنية بلقيس فتحي في مشاهد احتفالية بمناسبة عيد ميلاد ابنها تركي، حيث رقصت بلقيس على أنغام الموسيقى، وشاركت ابنها اللعب والغناء مع الحيوانات

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بلقيس فتحي ترفع دعوى خلع ضد زوجها

وكانت رفعت النجمة الإماراتية ذات الأصول اليمنية بلقيس فتحي قضية خلع على زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف في المحاكم الإماراتية.

وكشفت بلقيس فتحي عن خلع زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف في مفاجأة لبرنامج “MBCTrending “.

وفي اتصال هاتفي مع مقدم البرنامج الاعلامي صبحي عطري قالت بلقيس فتحي انها تثق بالقضاء الاماراتي.

فيما اشار عطري الى ان بلقيس فتحي انتقلت للعيش في دبي .ولم يظهر سلطان عبد اللطيف معها في نشاطاتها خلال الفترة الماضية.

ولفتت بلقيس الى انه لا يمكنها التحدث اكثر عن موضوع الخلع .

وقال عطري ان خبر الاعلان عن انفصال بلقيس فتحي صعب عليه كونه كان اول من اعلن عن زواجها عام 2016.

وعن السبب في انفصال بلقيس قال عطري انه لا يسأل عادة هذا السؤال على المشاهير .

لحظة سقوط فستان “بلقيس فتحي” في حفل زفافها

كانت تعرضت الفنانة اليمنية بلقيس لموقف محرج للغاية خلال حفل زفافها الذي أقيم على رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، بعد سقوط أجزاء من فستانها الخيالي الذي ارتدته في هذه المناسبة.

والفستان من تصميم السعودية تيما العابد يحتوي على 24 ألف قطعة الماس واستغرق 1500 ساعة عمل أما المجوهرات التي ارتدتها في حفل الزفاف صممت خصيصاً لها من لازوردي.

أما العريس فارتدى الزي السعودي التقليدي في القسم الأول من الزفاف ثم بدلة من روبيرتو كفالي، والحفل أقيم في فندق أرماني برج خليفة في دبي الذي يعتبر من أفخم فندق الإمارات.

بلقيس في أحضان زوجها

وسبق ان تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع بين العروسين الفنانة اليمنية الأصل بلقيس فتحي وبين زوجها سلطان عبد اللطيف .

وقد ظهرا معاً حيث احتضنها سلطان بإحدى يديه وأمسك هاتفه ليلتقط الصورة باليد الأخرى، بينما حاولت هي أن تنظر للكاميرا والتي لم تكن في اتجاه نظرها، فالتقطت الكاميرا لحظة نظرهما معاً إلى نفس الاتجاه.

يذكر أن زوج الفنانة بلقيس يشترك معها في نفس الأصول اليمنية ولكنه مستقر بالسعودية، ويقال إنه ينتمي لعائلة فنية تقدر الفن وتعشقه.

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