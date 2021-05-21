انقطاع التيار الكهربائي عن غالبية مناطق الأردن .. ما علاقة مصر بالأمر!؟

تفاجأ الأردنيون اليوم الجمعة بانقطاع التيار الكهربائي عن غالبيّة مناطق المملكة، لساعات، قبل عودته وانتظامه من جديد .

سبب انقطاع التيار الكهربائي في الأردن

وقالت شركة الكهرباء الوطنية إن الانقطاع نتيجة خلل فني على شبكة الربط المصري بفعل إصلاحات على الشبكة لدى الجانب المصري.

وقالت إنها تقوم حاليا بإعادة بناء النظام تدريجيا، وإعادة الكهرباء لجميع المناطق التي قطع عنها التيار خلال الساعات المقبلة، وبشكل تدريجي.

وأثر الانقطاع على جميع المرافق في البلاد، مما دفع شرطة المرور إلى نشر أفرادها لتنظيم الحركة في الشوارع الرئيسية بعد توقف عمل الإشارات الضوئية.

وبدأت عودة التيار الكهربائي تدريجيا بدءا من محافظة العقبة، ومن ثَم محافظات الجنوب ومحافظة العاصمة تلاها مدينة إربد، وبعض مناطق محافظة البلقاء وباقي مناطق المملكة إلى أن عادت بنسبة 100% في تمام الساعة السادسة والربع مساء بالتوقيت المحلي .

المستشفيات لم تتأثر

وبعد انقطاع التيار الكهربائي عن الأردن، طمأنت وزارة الصحة عموم الأردنيين، وقالت إن ذلك لم يؤثر على المستشفيات الحكومية والخاصة، فيما أكّد وزير الصحّة فراس الهوّاري، انه لا مخاوف على سلامة المطاعيم جراء انقطاع التيار الكهربائي.

وبحسب الأمين العام لوزارة الصحة محمود زريقات فإن جميع المستشفيات تحتوي على مولدات كهربائية لتوليد الكهرباء حال انقطاعها المفاجئ.

وبين زريقات أن قدرة مولدات الكهرباء في المستشفيات تغطي من 12 إلى 24 ساعة متواصلة، وبعدها يتم تشغيل البطاريات الكهربائية التي تعمل من 6 إلى 12 ساعة.

وأشار إلى أن غرف الطوارئ في المستشفيات جاهزة لاستقبال مرضى كورونا الذين تأثروا نتيجة انقطاع الكهرباء ممن يستخدمون الأكسجين في منازلهم.

انقطاع للتيار الكهربائي “سيؤثر بشكل كبير على انتظام برامج دور المياه”

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي بتوقف ضخ المياه عن مناطق واسعة في مختلف مناطق المملكة، ما سيؤثر بشكل كبير على انتظام برامج دور المياه في معظم مناطق المملكة.وفقاً لوزارة المياه والري

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن “الانقطاع سيؤدي إلى تأخير على معظم أوقات الدور؛ لحين تمكن الوزارة من إعادة تشغيل مصادرها المائية في جميع المناطق، وإعادة الضخ للمناطق”.

وقال الناطق باسم الوزارة، عمر سلامة، إن محطات الضخ الرئيسية والفرعية توقفت، وإن عمليات التزويد بالمياه متوقفة في جميع المناطق، بسبب توقف منظومات مياه الديسي الرئيسية ووزي وزارا ماعين.

وأكد أن انقطاع الكهرباء أدى إلى اختلالات كبيرة في برامج تزويد المياه، مشيرا إلى أن وزارة المياه تحتاج إلى 6-12 ساعة لإعادة الضخ وتعبئة الخطوط الرئيسية.

وزارة المياه عبرت عن “أملها بأن تتمكن كوادر الصيانة والطوارئ في قطاع الكهرباء من إعادة التيار الكهربائي إلى معظم المناطق في أقصر وقت ممكن”.

تحقيق

وقال رئيس لجنة الطاقة النيابية زيد العتوم، الجمعة، إنه سيتم إجراء تحقيق بشأن انقطاع التيار الكهربائي الذي حصل في أنحاء المملكة.

وأضاف لقناة “المملكة“، أن “انقطاع الكهرباء بهذا الشكل لم يحدث في الأردن منذ 17 عاما”.

بينما قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة انه من الضروري الوقوف على مسببات حادثة انقطاع الكهرباء وضمان عدم تكرارها.