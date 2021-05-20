هكذا علق محمد رمضان على وفاة سمير غانم وفجر غضب متابعيه (فيديو)

شن ناشطون بمواقع التواصل هجوما عنيفا على الفنان المصري محمد رمضان، بسبب الطريقة التي استخدمها في نعي الفنان المصري الراحل سمير غانم، والذي توفي اليوم، الخميس، متأثرا بفيروس كورونا.

واتهم النشطاء محمد رمضان بأنه (مريض شهرة) حيث كان نعيه للفنان سمير غانم، عبارة عن مقطع نشره يظهر فيه الفنان الراحل وهو يشيد رمضان ويرشحه أن يؤدي أدوار الكوميديا.

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ناشطون ينتقدون محمد رمضان

وانتقد النشطاء استغلال رمضان لكل المواقف حتى الوفاة لأجل زيادة شهرته وركوب التريند، حسب وصفهم.

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وتوفي الفنان سمير غانم، مساء الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض بعدما وُضع منذ عدة أسابيع على أجهزة التنفس الصناعي، على إثر إصابته بفيروس كورونا المُستجد، والذي أصاب أيضًا زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.

وتسبب فيروس كورونا في تدهور الحالة الصحية للفنان غانم، ما أصاب جزءًا كبيرًا من الرئة، بجانب أنه كان قد بدأ في جلسات الغسيل الكلوي، نتيجة تعرض الكلى للتليف.

كان الفنان غانم عاني منذ فترة كبيرة بمشاكل في الكلي وزيادة انسبة الكرتيتن في الدم، مما تسبب في أزمة كلوية حادة تسببت في غسيل كلوي اضافة إلى اصابته بفيروس كورونا.

وخلال اللحظات الأخيرة حاول الأطباء معالجة الفنان سمير غانم إلا أنه رحل إلى مثواة الأخير، حيث تم اجراء أمس مسحة لكورونا ولمنها ثبت ايجابيتها.

من هو سمير غانم؟

ويشار إلى أن غانم، من مواليد 15 يناير 1937، وهو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية.

ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوَّنوا معًا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة.

وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معًا في عدة مسرحيات.

كان أشهرها مسرحية «المتزوجون»، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية «أهلاً يا دكتور».

وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي «سمورة» و«فطوطة».

ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات من القرن نفسه ليقدم فوازير “المطربون والمضحكون”، ويعتبر واحدًا من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.

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