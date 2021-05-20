هبة عراقية دعما لفلسطين وزحف جماعي للحدود مع الأردن

وثقت مقاطع وصور متداولة عملية زحف جماعي لعدد من المتظاهرين العراقيين إلى الحدود مع الأردن، دعما للفلسطينيين ضد العدوان الغاشم وممارساته.

العراقيون ينتفضون لنصرة فلسطين

كما أظهرت المقاطع مرافقة قوات من الجيش العراقي للمتظاهرين بهدف تأمينهم.

وصلو زلم العراق

وصلو زلم تشرين

وصلو زلم الملحة

وصلو اسود الرافدين

ثوار تشرين على الحدود

رهن الإشارة فدا لتراب القدس وفلسطين

العراقي قول وفعل ويشهد التأريخ

ستزلزل الأرض تحت العدو

والنصر قريب بإذن الله

نحن ليس مناصرين فقط بل نحن أصحاب القضية والقدس قدسنا العربية الإسلامية pic.twitter.com/GUi3mQpKNZ — حيدر صباح (@haidarsabah1984) May 20, 2021

وفي هذا السياق أفاد مراسل قناة (روسيا اليوم) بأن قوة من الجيش وفرت الحماية للمتظاهرين الذين انطلقوا من بعض المحافظات الجنوبية بغية الوصول للحدود مع الأردن لمساندة الشعب الفلسطيني.

من بغداد بل من كل العراق شعبا ومقاومة معكم يا ابناء فلسطين

عدوكم عدونا

حريتكم حريتنا#بغداد_المقاومة_مع_فلسطين pic.twitter.com/4XUSdeSeeV — جهاد (@jihaaadi) May 20, 2021

كما أظهرت صورا أخرى مظاهرات حاشدة للعراقيين في بغداد دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بممارسات المحتل الغاشم.

بحضور غفير ؛ الجماهير العراقية قالتها اليوم بصراحة من شارع فلسطين العراق مع فلسطين وغزة ضد التطبيع #بغداد_روح_فلسطين pic.twitter.com/2z9WFdvYlQ — رؤى محمد (@ruaamohammed155) May 20, 2021

حرق العلم الإسرائيلي

وأظهر مقطع متداول حرق العلم الإسرائيلي في مظاهرة ببغداد شهدت حضورا كبيرا.

🔴ابناء العراق الغيارى يحرقون العلم الصهيوني في مظاهرة جماهيرية ببغداد الآن وهي تعبّر عن نبض الشارع العراقي ووعيه وانه مع قضية فلسطين ومع مقدساته الاسلامية ووجوب تحريرها من براثن الكيان الصهيوني الارهابي #غزة_تنتصر #بغداد_روح_فلسطين #غزة_العزة pic.twitter.com/FfuUqutZ4Q — فريق القاهر الإلكتروني (@qteamteam313) May 20, 2021

وهذه القافلة الثانية التي تنطلق من العراق إلى حدود الأردن خلال الـ24 ساعة الماضية، ومن المتوقع أن تنطلق قوافل أخرى ليشهد يوم الجمعة صلاة جماعية ضخمة نصرة لفلسطين.

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وتوجه العشرات من المتظاهرين العراقيين، أمس إلى الحدود الأردنية للوصول إلى الحدود مع فلسطين “نصرة ومؤازرة” للشعب الفلسطيني.

وقبل أيام أعلن ضرغام ماجد، أحد أبرز قيادات الاحتجاجات في العراق، التحشيد للذهاب إلى الحدود الأردنية الفلسطينية لـ”نصرة القدس”، فيما أكد الذهاب بعد إكمال “الإجراءات”.

العراق يجهز فرقا طبية لفلسطين ومستعد لاستقبال الجرحى

هذا وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تهيئة فرق طبية لإرسالها إلى فلسطين، وأبدت استعدادها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين في مستشفياتها.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي، إن “العراق وقف مع كل أشقائه وإخوانه في كل الأزمات السابقة، وأرسلنا سابقا وفودا لممارسة العمل الطبي في فلسطين وغيرها”.

وأضاف، أن “جميع المؤسسات الصحية العراقية مستعدة لاستقبال أي عدد من الجرحى الفلسطينيين أو من أي مكان آخر لتقديم مختلف الخدمات الصحية المتوفرة”.

وأشار البدر إلى “تهيئة الوزارة فرقا طبية خاصة لإرسالها إلى فلسطين أو إلى أي مكان آخر لتقديم مختلف الخدمات الطبية”.

يذكر أن نقابة الأطباء العراقيين أعلنت قبل أيام عن استعدادها لإرسال فرق طبية إلى فلسطين بعد أخذ الموافقات من السلطة الفلسطينية والحكومة العراقية.

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