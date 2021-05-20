عراقيون يحرقون علم اسرائيل نصرة لفلسطين
عراقيون يحرقون علم اسرائيل
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هبة عراقية دعما لفلسطين وزحف جماعي للحدود مع الأردن

كتب وطن
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وثقت مقاطع وصور متداولة عملية زحف جماعي لعدد من المتظاهرين العراقيين إلى الحدود مع الأردن، دعما للفلسطينيين ضد العدوان الغاشم وممارساته.

العراقيون ينتفضون لنصرة فلسطين

كما أظهرت المقاطع مرافقة قوات من الجيش العراقي للمتظاهرين بهدف تأمينهم.

وفي هذا السياق أفاد مراسل قناة (روسيا اليوم) بأن قوة من الجيش وفرت الحماية للمتظاهرين الذين انطلقوا من بعض المحافظات الجنوبية بغية الوصول للحدود مع الأردن لمساندة الشعب الفلسطيني.

كما أظهرت صورا أخرى مظاهرات حاشدة للعراقيين في بغداد دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بممارسات المحتل الغاشم.

حرق العلم الإسرائيلي

وأظهر مقطع متداول حرق العلم الإسرائيلي في مظاهرة ببغداد شهدت حضورا كبيرا.

وهذه القافلة الثانية التي تنطلق من العراق إلى حدود الأردن خلال الـ24 ساعة الماضية، ومن المتوقع أن تنطلق قوافل أخرى ليشهد يوم الجمعة صلاة جماعية ضخمة نصرة لفلسطين.

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وتوجه العشرات من المتظاهرين العراقيين، أمس إلى الحدود الأردنية للوصول إلى الحدود مع فلسطين “نصرة ومؤازرة” للشعب الفلسطيني.

وقبل أيام أعلن ضرغام ماجد، أحد أبرز قيادات الاحتجاجات في العراق، التحشيد للذهاب إلى الحدود الأردنية الفلسطينية لـ”نصرة القدس”، فيما أكد الذهاب بعد إكمال “الإجراءات”.

العراق يجهز فرقا طبية لفلسطين ومستعد لاستقبال الجرحى

هذا وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تهيئة فرق طبية لإرسالها إلى فلسطين، وأبدت استعدادها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين في مستشفياتها.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي، إن “العراق وقف مع كل أشقائه وإخوانه في كل الأزمات السابقة، وأرسلنا سابقا وفودا لممارسة العمل الطبي في فلسطين وغيرها”.

وأضاف، أن “جميع المؤسسات الصحية العراقية مستعدة لاستقبال أي عدد من الجرحى الفلسطينيين أو من أي مكان آخر لتقديم مختلف الخدمات الصحية المتوفرة”.

وأشار البدر إلى “تهيئة الوزارة فرقا طبية خاصة لإرسالها إلى فلسطين أو إلى أي مكان آخر لتقديم مختلف الخدمات الطبية”.

يذكر أن نقابة الأطباء العراقيين أعلنت قبل أيام عن استعدادها لإرسال فرق طبية إلى فلسطين بعد أخذ الموافقات من السلطة الفلسطينية والحكومة العراقية.

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