اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قصف قطاع غزة
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متى سيدخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.. مسؤول في حماس يجيب

كتب وطن
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أعلن قيادي في حركة حماس، الخميس، أن وقف إطلاق النار سيكون وشيك في قطاع غزة، متوقعاً ذلك في غضون 24 ساعة، في الوقت الذي صعدت إسرائيل من قصفها الجوي مستهدفة مناطق واسعة شمال قطاع غزة.

أجواء إيجابية بوساطة قطرية مصرية

القيادي الفلسطيني أبلغ شبكة (سي ان ان) الامريكية، أن هناك أجواء إيجابية حول المحادثات للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بفضل دعم ما قال (أشقائنا المصريين والقطريين الذين اقترحوا حلولا مختلفة).

وتزامناً مع ذلك نفى مصدر لقناة الجزيرة الاتفاق على موعد محدد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلاً إن (التوقيت ما زال قيد النقاش).

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وأشار المصدر ذاته إلى أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي متمسكتان بأن يشمل الاتفاق بوقف الاعتداءات في القدس والشيخ جراح.

موسى أبو مرزوق

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، توقع أمس الأربعاء، نجاح مساعي التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار مع إسرائيل فيما يتعلق بقطاع غزة خلال ساعات.

وقال أبو مرزوق في مقابلة مع قناة “الميادين”: “أعتقد أن المساعي الدائرة الآن بشأن وقف إطلاق النار ستنجح”، موضحا أن “وقف إطلاق النار متعلق بقطاع غزة، ولا يشمل أماكن التصدي في الضفة والداخل”، كما أنه سيكون “على قاعدة التزامن”، وفق تعبيره.

العدوان ما زال متواصلاً على قطاع غزة

وأطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي صباح الخميس عددا من القذائف شرق منطقة الدخانية باتجاه أراضي المواطنين الزراعية في بلدة خزاعة والقرارة وسط قطاع غزة.

كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في منطقة المشتل غربي مدينة غزة، وأراضي زراعية على مدخل شارع الدعوة في النصيرات وسط القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي، إن الطائرات الإسرائيلية شنت خلال ساعات الليل سلسلة غارات جوية على ما قال انها أهداف تحت الأرض في إطار الحملة الواسعة ضد “مترو الأنفاق”.

ودمرت الطائرات الإسرائيلية العديد من الشوارع الرئيسية شمال قطاع غزة في قصف جوي عنيف استهدف منطقة الصفطاوي ومخيم جباليا.

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