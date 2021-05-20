كأس إيطاليا: يوفنتوس يحقق لقبه الثاني هذا الموسم وال 14 في تاريخه

نجح فريق يوفنتوس الإيطالي من التتويج بلقب كأس إيطاليا على حساب أتالانتا، بعد تحقيق الفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، ليعوض بذلك خيبة الأمل التي لم ينجح بها فريق السيدة العجوز على صعيد الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

أهداف يوفنتوس في مرمى أتالانتا

وسجل فريق يوفنتوس الهدف الأول في شباك مرمى منافسه أتالانتا عن طريق اللاعب السويدي “ديان كولوسيفسكي” في الدقيقة ال 31، بينما جاء هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال 41 لصالح فريق أتالانتا بواسطة اللاعب الأوكراني روسلان مالينوفسكي.

وأحرز فريق يوفنتوس “السيدة العجوز” الهدف القاتل في المباراة عن طريق اللاعب فيديريكو كييزا في الدقيقة ال 73، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بهدفين مقابل هدف وحيد.

يوفنتوس واللقب ال 14

وتوج فريق يوفنتوس بلقبه الثاني خلال الموسم الحالي 2020-2021، حيث سبق وأن توج بلقب كأس السوبر الإيطالي في الأشهر القليلة الماضية، بينما فشل الفريق من مواصلة سكة الانتصارات والهيمنة على الدوري الإيطالي “الكالتشتيو” والتي استمر ل 8 مواسم متتالية.

ويواجه فريق يوفنتوس الإيطالي مصيره والحظ كذلك في التأهل والمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل والصراع مع جاره الميلان الذي غاب عن المشاركة ل 8 سنوات، ويعد المرة ال 14 الذي يتوج بها فريق السيدة العجوز بكأس إيطاليا خلال مسيرته الكروية.

تشكيلة فريق يوفنتوس

ودخل المدرب الإيطالي ” أندريا بيرلو” 41 عاماً في تشكيلة أساسية أمام منافسه أتالانتا، وكان في حراسة المرمى الإيطالي ” جانلويجي بوفون”.

بينما جاء في خط الدفاع كلاً من: خوان كوادرادو، ماتايس دي ليخت، ليوناردو بونوتشي، إلى جانب إشراك دانيلو لويز دا سيلفا.

وفي مركز الوسط آتى كلاً من اللاعبين، فيديريكو بيرنارديسكي، أدريان رابيو، والويلزي آرون رامزي، بالإضافة إلى اللاعب أليكس ساندرو، أما في هجوم الفريق لعب الثلاثي، كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا، كييزا.

تشكيلة فريق أتالانتا

ولعب مدرب فريق أتالانتا الإيطالي “جيان جاسبريني” 63 عاماً بتشكيلة أساسية في مباراته أمام المنافس القوي يوفنتوس، كان في حراسه مرمى الفريق الإيطالي ماركو سبورتيلو.

وفي مركز خط الدفاع آتى كلاً من: رافائيل تولوي، بيرات ديمسيتي، خوسيه لويس بالومينو، بالإضافة إلى اللاعب خوسيه لويس بالومينو.

بينما جاء في خط الوسط، كلاً من: ريمو فريلير، مارتن دي رون، روبن جوسينس، أما في هجوم الفريق كلا من اللاعبين، أليخاندرو جومير، جوسيب إيليشيش، لويس مورييل.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 88 نقطة، كما جاء المنافس أتالانتا في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 78 نقطة، وبفارق 10 نقطة عن فريق الانتر ميلان المنفرد في صدارة الترتيب.

أما في المركز الثالث، جاء فريق نابولي الإيطالي برصيد 76 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق الميلان الذي يحتل في المركز الرابع، وبفارق نقطة واحدة مع صاحب المركز الخامس من الترتيب فريق يوفنتوس الإيطالي.

ويأتي فريق لاتسيو برصيد 67 نقطة في المركز السادس، فيما جاء فريق روما في المركز السابع برصيد 61 نقطة.

يليه في الترتيب فريق ساسولو في المركز الثامن برصيد 59 نقطة، أما في المركز التاسع جاء فريق سامبدوريا برصيد 49 نقطة.

وفي عاشر الترتيب فريق هيلاس فيرونا برصيد 43 نقطة خلال منافسات الدوري الإيطالي الموسم الجاري.

هدافو الدوري الإيطالي

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس برصيد 29 هدفًا.

يليه في وصافة الترتيب المهاجم البلجيكي في صفوف الانتر ميلان روميلو لوكاكو برصيد 23 هدفًا، بينما جاء اللاعب الكولومبي لويس مورييل المهاجم في فريق أتالانتا برصيد 22 هدفًا.

أما في المركز الثالث جاء المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مع فريق فيورنتينا برصيد 21 هدفًا، وفي خامس الترتيب المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي اللاعب في صفوف فريق لاتسيو برصيد 20 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي.

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