ديانا كرزون تُهين أفيخاي أدرعي: لا تشرفني متابعتك

وجهت الفنانة الأردنية، ديانا كرزون، إهانة غير مسبوقة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، وذلك بعد تأكيدها أنها لا تتشرف بمتابعته لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ديانا كرزون

ونشرت ديانا كرزون صورة على صفحتها الخاصة بتويتر رصدتها “وطن”، تكشف أن أفيخاي أدرعي قد قام بمتابعة صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت ديانا كرزون، على ذلك مشيرة إلى أنها لا تتشرف أبدا بمتابعته، قائلة: “لا تشرفني متابعتك إلي.. عاشت فلسطين حرة عربية من البحر للنهر”.

وكانت الفنانة قد رفعت الصوت مراراً وتكراراً على صفحاتها دعماً للقضية الفلسطينية، وما يحدث للمواطنين الفلسطينيين على يد إسرائيل.

متابعو الفنانة الأردنية ديانا كرزون عبروا عن فخرهم بابنة النشامى التي تصدت للإرهاب الإسرائيلي والناطق باسمه بهذه الصفعة القوية.

شكرا ديانا على اخلاقك العالية — Asma Khaliljado (@khaliljado) May 19, 2021

كفو و كمان بدنا المشاركة بتوصيل الرساله للعالم #GazaUnderAttack — محــمود حســـن عبدالرحـــمن 🇶🇦🇯🇴 (@Mimanoh) May 19, 2021

والله انكً بنت اصل من يوم يومك كفو ❤️ والله البطن بستان — Hadeel M Alabadi (@HadeelMAlabadi1) May 19, 2021

كفووووو احنا شعب واحد مش شعبين ✌️🇵🇸 — maisa dawoud (@maisa_dawoud) May 19, 2021

محمد عساف وقف كالأسد

وفي السياق، لا يتوقّف المطرب الفلسطيني محمد عساف عن توجيه التحية يومياً الى فلسطين تزامناً مع العدوان الإسرائيلي المتواصل وجرائمه الإنسانية.

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وتصدى محمد عساف، للناطق باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بعدما حاولا استغلال تغريدة كتبها تضامناً مع أهله في فلسطين جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وكان عساف قد كتب تغريدة استنكر فيها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد تدمير الاحتلال مقر شركة (مشارق) والتي تعد أكبر شركة متخصصة في مجال الدعاية والإعلان والتجهيزات الفني، في قطاع غزة.

وقال محمد عساف في تغريدته التي رصدتها (وطن)، (يستمر العدوان على كل مناحي الحياة بدون تمييز، اليوم دمر هذا المحتل مؤسسة مشارق مكان عملي الذي عملت به سنين والذكريات الجميلة قبل ما أكون عساف اليوم …الاحتلال و ان دمر الحجر، راح تظل ذاكرتنا حاضرة و قوية و راح نبني كل شي. رحم الله الشهداء).

يا الله

يستمر العدوان على كل مناحي الحياة بدون تمييز، اليوم دمر هذا المحتل مؤسسة مشارق مكان عملي الذي عملت به سنين والذكريات الجميلة قبل ما أكون عساف اليوم …الاحتلال و ان دمر الحجر، راح تظل ذاكرتنا حاضرة و قوية و راح نبني كل شي. رحم الله الشهداء #gazaunderattack pic.twitter.com/fAfVKwQabo — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) May 17, 2021

واستغل كلاً من أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو، وكذلك افيخاي ادرعي تلك التغريدة وخرجا لحرف بوصلتها.

تتحدث عن "العدوان" وقد صدقت، إنه عدوان حماس التي جعلت من ممتلكاتكم وأبواب رزق مقرات لمصالحها وإرهابها، فأنت ابن غزة وخير شاهد على ما يوجد في غزة وستحدثكم ذاكرتكم يومًا ما جنت عليكم حماس وأنتم لم تجنوا على أحد #حماس_تقتل_شعبها #خطيئة_حماس https://t.co/MsJJOShqvH — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 18, 2021

ورد افيخاي على تغريدة عساف بالقول.. (تتحدث عن “العدوان” وقد صدقت، إنه عدوان حماس التي جعلت من ممتلكاتكم وأبواب رزق مقرات لمصالحها وإرهابها، فأنت ابن غزة وخير شاهد على ما يوجد في غزة وستحدثكم ذاكرتكم يومًا ما جنت عليكم حماس وأنتم لم تجنوا على أحد).

ومن ناحيته قال أوفير جندلمان موجهاً حديثه لـ(عساف)، ( يا محمد, كابن قطاع غزة أنت تعرف جيدا ممارسات حماس القمعية والإرهابية بحق الغزيين ولو لم تطلق حماس صواريخ على القدس وآلاف الصواريخ على مدننا لما صار في غزة أي شيء).

مضيفاً (حماس تتحمل لوحدها المسؤولية عن الدمار الذي لحق بغزة لانها بادرت إلى الحرب غصبا عن رغبة السكان بالهدوء. البادئ أظلم).

محمد عساف يخرس الناطقين

وكالأسد رد محمد عساف على جندلمان وأدرعي سريعاً مخرساً إياهما بالقول (“أنا ابن غزة، كبرت على إجرامهم، ورأيت كذبهم بعيني”.

فنيا، أنتجت قناة فلسطيني “فيديو كليب” جديد عن حي الشيخ جراح، بأداء الفنان الفلسطيني كفاح زريقي.

ويتضمن الكليب مشاهد من حي الشيخ جراح، ولقطات مع أهلها المهددين بالاستيلاء على منازلهم من قبل الاحتلال، وتأكيد كلمات الأغنية على ثباتهم في أرضهم، ورفضهم الاقتلاع منها.

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