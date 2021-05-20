تطورات جديدة في قضية وفاة الراحل مارادونا

كشفت وكالة فرانس برس الفرنسية عن مصدر قضائي عن تطورات جديدة في قضية وفاة أسطورة عالم كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا بعد إجرائه عملية جراحية داخل أحد المشافي في دولة الأرجنتين.

مارادونا والمتهمين

ويخضع سبعة أشخاص بتهمة القتل المتعمد للراحل مارادونا، من أبرزهم الطبيب الخاص للراحل ليوبولدو لوكي جراح الأعصاب والطبيبة النفسية أوغوستينا كوساتشوف والأخصائي النفسي كارلوس دياز، كما من المقرر أن يواجه المتهمين الحكم بالسجن ما بين ثمانية إلى 25 عامًا.

🚨 ليكيب: أثبتت التحقيقات بأن وفاة دييغو مارادونا سببها القتل العمد وليست وفاة طبيعية، تم القبض على ٧ متهمين. pic.twitter.com/FggJQlEFL0 — E P L W O R L D (@EPLworld) May 20, 2021

وبين مصدر في مكتب المدعي العام في سان إيسيدرو الذي يقود قضية التحقيق في وفاة مارادونا، إن ” لائحة الاتهام تستند إلى النتائج التي توصل إليها الفريق في وفاة مارادونا بنوبة قلبية العام الماضي.

مارادونا والإهمال الطبي

وأوضح تقرير اللجنة الذي نشر في الأول من شهر مايو/ أيار من الماضي، بأن الأرجنتيني مارادونا لم يتلقى الرعاية الطبية الكافية وترك دون رعاية من قبل الفريق المعالج قبيل وفاته، مما أسهم بذلك في موته البطيء.

وأشار التقرير أن اللجنة الطبية المشرفة على التحقيق وبناء على طلب القضاء حول تشكيلها، قائلةً: ” الراحل مارادونا في الساعات الأخيرة بدأ يموت قبل 12 ساعة وتحمل فترة من العذاب الطويل، بعد خضوعه لجراجه في الدماغ إثر جلطة دموية”.

🚨 – الفريق الطبي الذي كان يشرف على حالة مارادونا تم إتهامه پقتل مارادونا عمداً ويواجه الفريق فترة سجن تتراوح مابين 8-25 سنة pic.twitter.com/XKFpt4XBul — الكالتشيو (@Elcalcio_) May 20, 2021

ونقلت الوكالة نقلاً عن مصدر لها، ” بعد مظالم عدة قد اكتملت القضية، والأهم هو تغيير الاتهام إلى القتل العمد، حيث أن المتهمين ممنوعون من مغادرة البلاد، كما أنهم سيمثلون أمام التحقيق بين الفترة ما بين 31 من شهر مايو و14 من شهر يونيو القادم.

عائلة مارادونا وتقديم الدعوى

وقد قدمت ابنتان من بنات مارادونا الخمس جيانينا 31 عامًا وجانا 24 عامًا، قد بدأتا برفع الدعوى القضائية، بعد توجيه الاتهام إلى لوكي مسؤولية تدهور الحالة الصحية لوالدهم.

🔴وفقا لشبكة "ESPN" وُجهت تهمة "القتل العمد بقصد نهائي" إلى 7 أطباء في وفاة الاسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا المدعي العام في سان إيسيدرو بالأرجنتين طلب عدم السماح للأفراد المتهمين بمغادرة البلاد. وإذا ثبتت إدانتهم سيواجه المتهمون حكما بين 8 سنوات إلى 25 سنة في السجن pic.twitter.com/q6b7fbChRt — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 20, 2021

وكشف الادعاء المقدم على سلسلة من الرسائل الصوتية التي تظهر أن الفريق الطبي على أن الفريق الطبي كان على علم بأن الراحل مارادونا يتناول الكحول والأدوية والماريجوانا في الآونة الأخيرة من حياته.

ميراث مارادونا

وتواجه عائلة مارادونا قضية التنازع على ميراث مارادونا، والتي تشمل أبناءه الخمس وإخوته، ومحاميه السابق وصديق اللاعب الراحل ماتياس مورلا.

اتهام محامي مارادونا

واتهم المحامي مورلا ابنتا الأسطورة الراحل “مارادونا” و دايلما وشيقتها جيانينا مارادونا، بالمسؤولية عن اختيار الفريق الطبي الذي أشرف على عملية مارادونا.

نتيجة الإهمال الطبي في رعاية اللاعب مارادونا أثناء خوضه العملية الجراحية في الرأس، لتوفيّ على إثر تلك العملية داخل أحد المشافي الأرجنتينية.

رد المحامي مورلا

واستكمل المحامي، ” ابنتا مارادونا يكرهونني منذ أن أقفت البطاقات الائتمانية الخاصة بهم في شهر يونيو من عام 2014م، حيث تشاجر معهم مارادونا قبل وفاته لأنهما قاما بسرقة والدهم”، مضيفًا. “إذا بُعث مارادونا من جديد، فلن يسمح لهما بمهاجمتي.

🚨🚨🚨🚨🚨 عـــاجـــل | القضاء الأرجنتيني يوجه تهمة القتل بالعمد لسبعة أطباء في قضية الأسطورة الراحل دييغو مارادونا بينهم الطبيب الخاص بمارادونا ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية الخاصة أغوستينا كوساشوف إذا ثبتت إدانتهم ، يمكن أن يواجهوا حكم بالسجن لمدة تتراوح بين 8 إلى 25 سنة pic.twitter.com/at0rEVwZWB — بلاد الفضة (@ARG4ARB) May 20, 2021

صديق مارادونا

وتابع مورلا صديق مارادونا في الحديث عن سبب شرب الراحل الكحول، قائلاً: ” لم ينظر إلى الكحول باعتباره شيئًا ممتعًا، ولكنه كان طريق للهروب من مشاكله العائلية”.

وكانت أول مشكلة وجهها مارادونا في حياته. زوجته السابقة “روسيو” التي تركته، وهو الأمر الذي لم يستطيع التغلب عليه أبدًا وكان مهووسًا بها.

ماردونا وميلاده

وولد جوهرة الكرة الأرجنتينية “دييغو مارادونا” في يوم ال30 من شهر أكتوبر عام1960م، داخل مدينة بوينوس ايريس عاصمة الأرجنتين قبل أن يرحل في يوم ال25 نوفمبر 2020م.

ويعتبر الكثير من الناس من العشاق ومحبيه بأن الأسطورة مارادونا، أحسن لاعب بتاريخ كرة القدم والأكثر جدلاً من خلال الحديث في العديد من القضايا السياسية والتعقيب عليها دون خوف من ذلك.

ولعب مارادونا في مركز الهجوم وخط الوسط مع الأندية قبل اعتزاله عالم كرة القدم عام 1997م والخوض في عالم التدريب الذي فشل فيه قبل وفاته.

وفاة مارادونا

وتوفيّ الأسطورة مارادونا بنوبة قلبية في يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، بعد أسابيع من خضوعه لعملية جراحية في الدماغ بسبب جلطة دموية.

كما وتم استدعاء تسعة من خبراء في يوم الثامن من شهر مارس/ أذار الماضي، من بينهم الأطباء الذين شاركوا في تشريح جثة مارادونا، للوقوف أمام المدعي العام في العاصمة الأرجنتينية.

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