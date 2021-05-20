إعلاميون إماراتيون وإسرائيليون يتناولون طعام الإفطار على حدود غزة (شاهد)

تداول ناشطون وحسابات إعلامية فلسطينية، ما قالت إنها صورا لإعلاميين إماراتيين وإسرائيليين وهم يتناولون طعام الإفطار على حدود قطاع غزة، أثناء تغطيتهم العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

اعلاميون اماراتيون على حدود غزة

وتظهر الصور المتداولة، وفق ما رصدت “وطن”، الصحفيين الإسرائيليين والإماراتيين وهم يتناولون طعام الإفطار سوياً بينما تقصف الطائرات والمدفعية الإسرائيلية قطاع غزة

يديعوت: صور افطار لصحفيين من وسائل إعلام إسرائيلية وإماراتية، بالقرب من حدود قطاع غزة الشمالية. pic.twitter.com/5erEDMZfVC — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 20, 2021

غضب عربي من التصرف الإماراتي

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن غضبهم من التجاهل الإماراتي للمعاناة الفلسطينية واستمرار الإمارات في دعم إسرائيل على حساب الفلسطينيين.

الله يديم المحبة ويحشركن مع بعض بجهنم الحمرا — Aymanswied (@aymanswied) May 20, 2021

الله يجعلهم ياكلو الزقوم وعذاب النار يارب العالمين الله يجعله يقطع اجسامهم ويهكلهم بقدرتك يارب العالمين يالله يارب — كلنا فلسطين🇵🇸 (@nesreenmohamm) May 20, 2021

افطروا سما هاريا — صقر فلسطين (@TJii4lnjvbDfDZc) May 20, 2021

اقصفوهم يا قسااااااا.م — Sahar Ebrahim (@SaharEb21732427) May 20, 2021

حسبي الله فيهم الله ينتقم منهم شو انها حقير..ة هالامارات باعثي كلابها لتدعم الكلاب الثانين اللهم هلاكها مثل هلاك قوم لوط ونوح — 🇩🇿Doaa Qandeel ⁦ᴸ¹⁴⁸⁵🇵🇸 (@awni_doaa) May 20, 2021

القضاء على حماس

وفي وقت سابق، زعم ايدي كوهين الأكاديمي الإسرائيلي ومستشار نتنياهو الإعلامي، أن دول خليجية وأجنبية طلبت من إسرائيل القضاء على حماس.

وأضاف كوهين: “(لا توجد ضغوط دولية على إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة).

اقرأ أيضاً: العمانيون يرتدون الكوفية الفلسطينية في وقفة تضامنية ويهتفون للمسجد الأقصى وغزة

ومن جانبه حاول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يصور إسرائيل بصورة الضحية فيما حركة حماس بالجلاد، في الوقت الذي يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي.

نتنياهو جمع أمس أكثر من 70 سفيرا ودبلوماسيا في تل أبيب وقال لهم (حركة حماس انشأت بنى تحتية واسعة النطاق تحت قطاع غزة واستخدمت مناطق مأهولة لتخزين أسلحة وشن هجمات على إسرائيل).

وحمل نتنياهو، خلال إيجاز عقده مع وزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي في تل أبيب، حمل “حماس” المسؤولية عن قتل المدنيين واستغلالهم كدروع بشرية.! حسب زعمه.

وواصل نتنياهو في اتهام حركة حماس الفلسطينية بأنها استغلت (يوم القدس) والتطورات في حي الشيخ جراح لتأجيل ما قال (اعمال العنف والشغب)، وأن جذور الجولة الحالية- حسب زعمه- تعود إلى إلغاء الانتخابات العامة الفلسطينية.

ورغم المجازر التي ارتكبها الاحتلال في غزة، زعم نتنياهو أن إسرائيل تحاول تجنب قتل المدنيين في قطاع غزة، مبرراً هدم المباني على رؤوس أصحابها بذريعة أن حركة حماس أنشأت بنية تحتية كاملة تحت الارض في قطاع غزة.!

وأضاف نتنياهو: نعمل على إضعاف حركتي حماس والجهاد وارادتيهما، مضيفا: لا نستبعد أي شيء ونأمل استعادة الهدوء بسرعة والعمل على تجنب المدنيين.

انقسام عربي

هذا وكشفت صحيفة (الغاريان) البريطانية عن انقسام الدول العربية فيما يتعلق بالأزمة الحالية والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقال مارتن شولوف مراسل الصحيفة في الشرق الأوسط إن رفض دول التطبيع (البحرين والإمارات والمغرب والسودان) شجب ما يجري في الأراضي المحتلة يضعها في مواجهه مع سكانها.

وجاء في التقرير أنه في الوقت الذي اقتربت فيه إسرائيل وحماس من الحرب الشاملة، اندلعت بموازاة لها حرب سرد بين الدول العربية. ولأول مرة في المواجهات العديدة بين العدوين غابت الوحدة الإقليمية حول من يجب توجيه اللوم إليه وما يجب عمله لوقف القتال.

ففي الوقت الذي اتهمت فيه دول ذات غالبية مسلمة مثل إيران تركيا إسرائيل بالتحريض على العنف في الأقصى وارتكاب جرائم في غزة عبرت الدول الأخرى التي شجبت في الماضي إسرائيل عن حالة ضبط للنفس أو صمت.

وكان الصمت النسبي بقيادة الدول التي وقعت اتفاقيات دبلوماسية برعاية دونالد ترامب والتي تعتبر حاملة راية اتفاقيات التطبيع.

ووجدت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب نفسها في وضع اضطرها لموازنة علاقاتها الجديدة مع إسرائيل ضد مواطنيها الذين عبروا وبشكل واضح عن شجب للعنف الإسرائيلي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك