(شاهد) قصف صاروخي من جنوب لبنان يستهدف مستوطنات إسرائيلية شمال فلسطين المحتلة

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، أن رصد إطلاق 4 صواريخ من داخل لبنان باتجاه مستوطنات الإحتلال الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.

مدفعية الإحتلال تردّ بقصف اهداف في لبنان

وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخًا واحدًا بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة واثنين في البحر.

وأضاف أنه ردًا على ذلك تقصف مدفعية جيش الإحتلال عدة أهداف داخل الأراضي اللبنانية.

📸 #شاهد| إطلاق 4 صواريخ من #لبنان باتجاه مستوطنات الجليل الأعلى حيث أعلن جيش الإحتـــ.ــلال اعتراض صاروخين وسقوط 2 في مناطق مفتوحة. pic.twitter.com/RbsZYxRVRq — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 19, 2021

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ان بلدية نهاريا شمال فلسطين المحتلة تستعد لفتح الملاجئ.

ودوّت صفارات الإنذار في الجليل الغربي وعكا وخليج حيفا.

وأشارت الأنباء إلى أنّ الصواريخ التي أطلقت مصدرها ساحل صور جنوباً، وسط تحليق مكثف لطيران حربي إسرائيلي في أجواء الجنوب اللبناني .

عودة الهدوء إلى المنطقة الساحلية في الجنوب بعد استهداف العدو لمنطقة حرجية مفتوحة بين البياضة والناقورة ب 16 قذيفة من عيار 155ملم من مرابض "بركة ريشة" طائرة تجسس معادية تحلق في أجواء المنطقة . pic.twitter.com/p1gDedJGz3 — علي شعيب || #فلسطين_قضيتي 🇵🇸 🇱🇧 (@alishoeib1970) May 19, 2021

من جانبها، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفل) إن قائدها يتواصل مع كافة الأطراف لضبط النفس.

وأشارت يونيفل الى توقف القصف في جنوب الأراضي اللبنانية، وأن عناصرها والجيش اللبناني يقيمون الوضع ميدانيا.

ومساء الخميس الماضي، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر “تويتر”، أنه تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل الأراضي اللبنانية باتجاه البحر قبالة شواطئ الجليل.

واضاف أنه “لم يتم تفعيل الإنذار وفقا للسياسة المتبعة”.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان منفصل أن الصواريخ لم تسفر عن وقوع أي أضرار أو إصابات.

وأوضح أن الصواريخ سقطت في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الشمالية .

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في محيط بلدات شلومي ونهاريا غرب الجليل في القطاع الغربي للحدود مع الأراضي اللبنانية.

وقالت بعض التقارير إن الصواريخ تم إطلاقها من منطقة قرية القليلة في الجنوب اللبناني.

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