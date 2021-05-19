رونالدو يوجه نصيحة إلى مبابي وهالاند برسالة مثيرة

بدأت وسائل الاعلام تتحدث عن تولي خلافة التنافس الثابت الذي استمر لأكثر من عقد من الزمن بين اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكذلك من خلال الحديث عن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان والنرويجي إرلينغ براوت هولاند نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

رونالدو والنصيحة

وقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تصريح صحفي عبر موقع “le10sport” الفرنسي، قائلاً: “من الصعب اختيار لاعب واحد فقط للقول إنه سيكون الأفضل، لكنني أعتقد أنه من المثير رؤية هذا الجيل الجديد من اللاعبين الشباب، مثل هالاند ومبابي”.

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وأردف رونالدو،” يمكن لبعض اللاعبين أن يحظوا بموسم أو موسمين رائعين، اللاعبون الرائعون حقا هم من يستمرون في القيام بذلك موسما بعد موسم”، مضيفًا: ” ليس من السهل القيام بذلك، حيث يتطلب ذلك الكثير من العمل والالتزام”.

رونالدو وميسي

ويعد التنافس بين رونالدو وميسي من أكثر اللاعبين تنافسًا والذي دام لأكثر من 15 عامًا، مع تتويج كلا النجمين بالكرة الذهبية والألقاب على الصعيد المحلي والقاري الأوروبي، جعل جيلاً كاملاً يتنافسون من أجل السير على خطى اللاعبين.

📹| الهدف المئة لكريستيانو رونالدو بقميص يوفنتوس 🔥🔥 pic.twitter.com/oTy1n5vanZ — 1G1G1A (@1G1G1A) May 12, 2021

ويحتل ليونيل ميسي صدارة ترتيب الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري برصيد 30 هدفًا مع فريق برشلونة، بفارق هدف وحيد عن منافسه رونالدو الذي يتربع كذلك في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي مع فريق يوفنتوس.

وقد سجل مبابي خلال الموسم الجاري مع فريق باريس سان جيرمان 26 هدفًا في الدوري الممتاز، بينما سجل منافسه النرويجي هالاند 25 هدفًا مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

رونالدو وديبالا وقميص يوفنتوس

وقد تصدر في مشهد لاعبي فريق يوفنتوس الإيطالي بالإعلان عن القميص الجديد، كلاً من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا والكولومبي وستون ماكيني، وهو ما كشفت عنه التقارير الصحفية من احتمالية بقائه مع الفريق الموسم المقبل.

صور لاعبي اليوفنتوس في قميص موسم 2021-2022 ( الذي سيلعب به ختام الموسم غداً ضد اتالانتا بالكأس و الأحد ضد بولونيا بالدوري ) #Juventus #يوفنتوس https://t.co/oyfKr5hzXy pic.twitter.com/A1y1ds8alQ — شبكة يوفنتوس العربية (@Juve1897_net) May 18, 2021

رحيل رونالدو

وقد ترددت الأنباء عن قرب رحيل صاروخ ماديرا رونالدو عن نادي فريق يوفنتوس خلال الأسابيع الأخيرة، وزادت من حدتها بعد فشل رونالدو في التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، والذي ينتظره الحظوظ من أجل المشاركة في المسابقة.

رونالدو والوجهات المحتملة

وكشفت صحيفة “ماركا” (MARCA) الإسبانية، أن هناك العديد من الوجهات المحتملة لدون رونالدو في الانتقالات الصيفية، من أبرزها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، مع الاحتمالات الضيفة بالانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.

36 هدفًا مع يوفنتوس في جميع المسابقات هذا الموسم 🤩 29 هدفًا في صدارة هدافي الدوري الإيطالي بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه 🔝 777 هدفًا في مسيرته الكروية ⚽️⚽️⚽️ الدون كريستيانو رونالدو 🐐🔥 pic.twitter.com/88l4ICXJtR — جول العربي – Goal (@GoalAR) May 15, 2021

رونالدو والرغبة بالرحيل

وقد ارتبط اسم رونالدو في العديد مع الأندية عقب رغبة اللاعب البرتغالي رونالدو في الرحيل عن فريق يوفنتوس مع موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

من أبرز تلك النوادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد، مع الاحتمال الضيف بالعودة إلى ناديه السابق ريال مدريد وسبورتنيغ لشبونة.

هدافو الدوري الإيطالي

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس برصيد 29 هدفًا.

يليه في وصافة الترتيب المهاجم البلجيكي في صفوف الانتر ميلان روميلو لوكاكو برصيد 23 هدفًا، بينما جاء اللاعب الكولومبي لويس مورييل المهاجم في فريق أتالانتا برصيد 22 هدفًا.

أما في المركز الثالث جاء المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مع فريق فيورنتينا برصيد 21 هدفًا، فيما جاء في خامس الترتيب المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي اللاعب في صفوف فريق لاتسيو برصيد 20 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 88 نقطة، كما جاء المنافس أتالانتا في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 78 نقطة، وبفارق 10 نقطة عن فريق الانتر ميلان المنفرد في صدارة الترتيب.

أما في المركز الثالث، جاء فريق نابولي الإيطالي برصيد 76 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق الميلان الذي يحتل في المركز الرابع، وبفارق نقطة واحدة مع صاحب المركز الخامس من الترتيب فريق يوفنتوس الإيطالي.

ويأتي فريق لاتسيو برصيد 67 نقطة في المركز السادس، فيما جاء فريق روما في المركز السابع برصيد 61 نقطة.

يليه في الترتيب فريق ساسولو في المركز الثامن برصيد 59 نقطة، أما في المركز التاسع جاء فريق سامبدوريا برصيد 49 نقطة.

أما في عاشر الترتيب فريق هيلاس فيرونا برصيد 43 نقطة خلال منافسات الدوري الإيطالي الموسم الجاري.

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