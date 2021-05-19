شاهد الصورة التي ردّ بها وزير الداخلية السعودي على إهانة وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة

ردّ وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على طريقته، على تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة والتي اعتبرت مسيئة للسعودية والخليجيين، ووصفهم فيها بأهل البدو.

رد وزير الداخلية السعودي

ونشر وزير الداخلية السعودي صورة له من إحدى رحلات القنص، وعلق عليها بعبارة ” كلي فخر ” في إشارة منه إلى افتخاره بالبداوة.

كلي فخر ،،

🇸🇦 pic.twitter.com/r6B7dNYq48 — عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud (@AbdulazizSNA) May 18, 2021

وكان وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، وصف الخليجيين والسعودية خاصةً بـ”أهل البدو” .

جاء ذلك خلال جدال دار بين وزير الخارجية اللبناني والمحلل السعودي سلمان الأنصاري اثناء لقاء على قناة “الحرة” الأمريكية.

ورد وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة على “الأنصاري” : “انا من لبنان .. يهينني واحد من أهل البدو؟!”.

ورفض الوزير إهانة “الأنصاري”، رئيسَ الجمهورية اللبنانية، وتساءل عن قاتل الصحفي جمال خاشقجي.

وانتقد الوزير سماح المذيعة “إهانة” الضيف السعودي لرئيس الجمهورة اللبنانية، قبل أن ينسحب من الأستوديو .

وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة يرد على اهانة الرئيس اللبناني بالتسائل عمن قتل خاشقجي والطريقة التي تمت تصفيته بها كما يرد على من اهانه بأنه من اهل البدو. pic.twitter.com/7anR52L8M0 — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) May 18, 2021

وفي اللقاء، ألمح “وهبة” إلى أن بعض دول الخليج دعمت تنظيم داعش.

وقال: “جاء الدواعش وقد أتت بهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة، فدول المحبة جلبت لنا الدولة وزرعوها لنا في سهل نينوى والأنبار وتدمر”.

تصريحات الوزير اللبناني اعتبرت تزيد التوتر مع السعودية وتخرب العلاقات اللبنانية الخليجية، فيما هاجم أمراء ومغردون سعوديون الوزير ودافعوا عن وصفه لهم بـ”البدو”.

واليوم الأربعاء، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، طلب من الرئيس ميشال عون الإعفاء من مهام منصبه.

وكانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين قد استدعت سفراء لبنان وأصدرت شكاوى رسمية.

كما طلبت وزارة الخارجية المصرية مساء الثلاثاء من السفير اللبناني في القاهرة، على الحلبي، تقديم تفسير لما أدلى به الوزير شربل وهبة من تصريحات مسيئة بحق الدول والشعوب العربية الشقيقة في الخليج.