بنزيما يعود إلى منتخب الديوك الفرنسي بعد فضيحة الابتزاز الجنسي

أعلن مدرب المنتخب الفرنسي “ديدييه ديشان”، عن عودة مواطنه كريم بنزيما 33 عامًا هداف ريال مدريد الموسم الحالي إلى صفوف منتخب بلاده ” الديوك” المشارك في بطولة كأس أوروبا الصيف القادم.

بنزيما والعودة إلى المنتخب

وقد استبعد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من صفوف المنتخب عام 2015م، إثر فضيحة الشريط الجنسي لمواطنه ماثيو فالبوينا، وخاض اللاعب آخر مباراة دولية مع منتخب بلاده رقم 81 أمام منافسه أرمينيا في شهر أكتوبر في عام 2015م.

بنزيما : أنا في غاية السعادة بعودتي للمنتخب والثقة التي تم منحي إياها .. شكراً لعائلتي وأصدقائي وفريقي وكل من دعمني pic.twitter.com/C1hk9e9veL — الكرة الإسبانية (@futbol_espagnol) May 18, 2021

بنزيما والابتزاز الجنسي

وفضح في تلك الحادثة دور الفرنسي كريم بنزيما، بعد قيام هدد لاعب أولمبياكس اليوناني الحالي، بعد نشر تلك المحتويات في وسائل الإعلام مقابل دفع المبلغ من المال لأحد أصدقائه، وخضع مدرب منتخب فرنسا للضغوط من أجل عودة المهاجم الفرنسي بنزيما.

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وسجل بنزيما في المباريات الدولية التي شارك فيها مع منتخب “الديوك” الفرنسي 27 هدفًا، وسينضم إلى باقي المهاجمين في تشكيلة المنتخب أنطوان غريزمان، كيليان مبابي، وكينغسلي كومان، وأولفييه جيرو، وعثمان ديمبلي، وسام بن يدر، وماركوس تورام.

ديشان وقدوم بنزيما

وبين ديشان، أنه لم يضم مهاجم فريق مانشستر يونايتد أنطوني مارسيال بسبب مشاكله مع الإصابات، مردفًا بشأن بنزيما،” لا يمكننا تغيير أحداث الماضي، لكن الشيء الأكثر أهمية هو الحاضر والمستقبل للمنتخب، حيث أننا قطعنا خطوات مهمة”.

أفضل لاعب فرنسي

وقد حصل اللاعب بنزيما مؤخرًا على لقب أفضل لاعب فرنسي في بطولة أجنبية يوم الأحد الماضي، والذي تم اختياره من قبل رابطة المحترفين الفرنسية.

رسمياً : إستدعاء بنزيما للمنتخب الفرنسي 🔥 pic.twitter.com/QLBtYyAwgo — E P L W O R L D (@EPLworld) May 18, 2021

وتابع المدرب ديشان، ” تقابلنا وأجرينا النقاش الطويل بشأن ذلك قبل أن أتخذ قراري بعودة بنزيما إلى المنتخب، ولن أكشف عن تفاصيل النقاش الذي دار بيننا فهذا أمر خاص بيننا”.

ديشان والمواقف الصعبة

وأردف ديشان، ” واجهت العديد من المواقف الصعبة من قبل كما أنني كنت أنحي دائمًا الأمور الشخصية جانبًا، وكذلك افتقار جيرو لخوض المباريات مع تشيلسي فمن المرجح أن يكون بنزيما في التشكيلة الأساسية”.

بيرتراند لاتور (ليكيب): بعض لاعبي المنتخب الفرنسي كانوا متحمسين بجنون اليوم عندما عرفوا بأخبار استدعاء كريم بنزيما. pic.twitter.com/OuEYZMOZ5t — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 18, 2021

ومن المقرر أن تنطلق البطولة الأوروبية الأولى التي سيشارك فيها كريم بنزيما بعد غياب ل6 سنوات مع منتخب بلاده، التي تم تأجيلها بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في ال11 من شهر يونيو/ حزيران القادم.

وتستمر تلك البطولة لمدة شهر كامل، كما وسيلعب منتخب فرنسا “الديوك” ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخب ألمانيا والمجر والبرتغال.

ديشان وتولي منتخب فرنسا

وقد تولى المدرب الفرنسي ديشان مسؤولية قيادة تدريب الديوك في عام 2012م، حقق الفوز في 14 مباراة والتعادل في ثلاثة مباريات والخسارة في إثنين في المسابقات الدولية في كأس العالم عام 2014م، وكذلك نهائي بطولة قارة أوروبا 2016م، وتوج بكأس العالم في النسخة الأخيرة عام 2018م.

كريم بنزيما يستلم جائزة أفضل لاعب فرنسي خارج فرنسا. 🥇 🇫🇷 pic.twitter.com/zF04wI3sQv — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 17, 2021

تغريده بنزيما

وغرد اللعب الفرنسي كريم بنزيما عبر حسابه، قائلاً : ” فخور جدًا بهذه العودة إلى المنتخب الفرنسي وبالثقة التي أُوليت لي، شكرا لعائلتي ولأصدقائي ولفريقي ولكم، ولكل من دعموني دائمًا الحمد لله”.

وشهد التفاعل والحماس الكبير لدى جماهير ومشجعي المنتخب الفرنسي “الديوك”، بعد عودة مواطنهم كريم بنزيما إلى صفوف تشكيلة الفريق.

هستيريا فالشارع الفرنسي بعد استدعاء بنزيما 😍😍 pic.twitter.com/BOY0WaPHYU — شـاهـيـن . (@S7RM_) May 18, 2021

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 30 هدفاً، يليه في المركز الثاني من ترتيب هدافي الدوري المهاجم الإسباني جيرارد مورينو مع فريق فياريال برصيد 23 هدفًا.

بنزيما ووصافة الترتيب

وفي المركز الثالث جاء الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 22 هدفًا، بينما جاء في المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم فريق أتلتيكو مدريد برصيد 20 هدفًا.

أما في خامس الترتيب آتى المهاجم المغربي يوسف النصيري اللاعب في صفوف فريق إشبيلية برصيد 18 هدفًا خلال منافسات الدوري الإسباني الموسم الحالي.

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