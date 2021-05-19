هاكان كالهانوغلو وعرض الدحيل القطري
هاكان كالهانوغلو وعرض الدحيل القطري
Videoرياضة

الدحيل القطري يقدم العرض المغري لضم نجم الميلان فهل سيوافق؟!

كتب وطن
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كشفت صحيفة إيطالية في خبر نشرته اليوم الأربعاء، عن عرض مغري مفاجئ من لاعب وسط فريق الميلان الإيطالي “هاكان كالهانوغلو” 27 عامًا قدمه نادي خليجي لمدة ثلاثة أعوام.

الدحيل القطري والميلان

وأفادت صحيفة” سكاي سبورت” الإيطالية، بأن نادي الدحيل القطري قد قدم عرضًا لمدة ثلاثة أعوام بدءا من الموسم المقبل وحتى صيف عام 2024 مقابل 32 مليون يورو.

وسيقاضى مع كل موسم 8 ملايين يورو عن كل موسم، ويضاف عليه 8 ملايين عند التوقيع مع الفريق.

عقد هاكان مع الميلان

وينتهي عقد اللاعب التركي “هاكان” مع فريق الميلان الإيطالي مع نهاية الموسم الجاري، فيما لم يتوصل بعد إدارة الميلان من أجل الاتفاق حول تجديد عقده مع الفريق الإيطالي حتى الآن.

وخاض النجم التركي “هاكان” 32 مباراة مع فريق الميلان الإيطالي في الدوري “الكالتشيو” الممتاز هذا الموسم، نجح من خلالها من تسجيل 4 أهداف وتقديمه 10 تمريرات حاسمة باتجاه مرمى فرق المنافسة.

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عرض يوفنتوس قبل الدحيل القطري 

وأشارت العديد من التقارير الصحيفة، بأن اللاعب التركي “هاكان كالهانوغلو” قد تلقى عرضًا من فريق يوفنتوس للانضمام إلى صفوف الفريق، بدءا من الموسم المقبل مقابل 5 ملايين يورو، بينما عرض فريق الميلان 4 ملايين يورو فقط للتجديد عقده من جديد.

الدحيل القطري والترتيب في الدوري

ويحتل فريق الدحيل القطري في وصافة ترتيب دوري النجوم القطري برصيد 47 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق السد القطري الذي حسم الدوري هذا الموسم برصيد 60 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 88 نقطة، كما جاء المنافس أتالانتا في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 78 نقطة، وبفارق 10 نقطة عن فريق الانتر ميلان المنفرد في صدارة الترتيب.

الصراع بين الميلان ويوفنتوس 

أما في المركز الثالث، جاء فريق نابولي الإيطالي برصيد 76 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق الميلان الذي يحتل في المركز الرابع، وبفارق نقطة واحدة مع صاحب المركز الخامس من الترتيب فريق يوفنتوس الإيطالي.

ترتيب روما وساسولو

ويأتي فريق لاتسيو برصيد 67 نقطة في المركز السادس، فيما جاء فريق روما في المركز السابع برصيد 61 نقطة.

يليه في الترتيب فريق ساسولو في المركز الثامن برصيد 59 نقطة، أما في المركز التاسع جاء فريق سامبدوريا برصيد 49 نقطة.

وفي عاشر الترتيب فريق هيلاس فيرونا برصيد 43 نقطة خلال منافسات الدوري الإيطالي الموسم الجاري.

هدافو الدوري الإيطالي

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس برصيد 29 هدفًا.

يليه في وصافة الترتيب المهاجم البلجيكي في صفوف الانتر ميلان روميلو لوكاكو برصيد 23 هدفًا، بينما جاء اللاعب الكولومبي لويس مورييل المهاجم في فريق أتالانتا برصيد 22 هدفًا.

أما في المركز الثالث جاء المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مع فريق فيورنتينا برصيد 21 هدفًا، و في خامس الترتيب المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي اللاعب في صفوف فريق لاتسيو برصيد 20 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي.

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