الدحيل القطري يقدم العرض المغري لضم نجم الميلان فهل سيوافق؟!

كشفت صحيفة إيطالية في خبر نشرته اليوم الأربعاء، عن عرض مغري مفاجئ من لاعب وسط فريق الميلان الإيطالي “هاكان كالهانوغلو” 27 عامًا قدمه نادي خليجي لمدة ثلاثة أعوام.

الدحيل القطري والميلان

وأفادت صحيفة” سكاي سبورت” الإيطالية، بأن نادي الدحيل القطري قد قدم عرضًا لمدة ثلاثة أعوام بدءا من الموسم المقبل وحتى صيف عام 2024 مقابل 32 مليون يورو.

وسيقاضى مع كل موسم 8 ملايين يورو عن كل موسم، ويضاف عليه 8 ملايين عند التوقيع مع الفريق.

تلقى هاكان عرض من نادي الدحيل القطري بقيمه 32 مليون يورو سيلتقي النادي القطري بوكيل اللاعب الاسبوع المقبل لمناقشة العرض راتب 8 مليون يورو سنوياً🔥🔥🤲🏼 pic.twitter.com/UCvo7JD2xN — _dahlawi (@_dahlawi) May 19, 2021

عقد هاكان مع الميلان

وينتهي عقد اللاعب التركي “هاكان” مع فريق الميلان الإيطالي مع نهاية الموسم الجاري، فيما لم يتوصل بعد إدارة الميلان من أجل الاتفاق حول تجديد عقده مع الفريق الإيطالي حتى الآن.

وخاض النجم التركي “هاكان” 32 مباراة مع فريق الميلان الإيطالي في الدوري “الكالتشيو” الممتاز هذا الموسم، نجح من خلالها من تسجيل 4 أهداف وتقديمه 10 تمريرات حاسمة باتجاه مرمى فرق المنافسة.

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عرض يوفنتوس قبل الدحيل القطري

وأشارت العديد من التقارير الصحيفة، بأن اللاعب التركي “هاكان كالهانوغلو” قد تلقى عرضًا من فريق يوفنتوس للانضمام إلى صفوف الفريق، بدءا من الموسم المقبل مقابل 5 ملايين يورو، بينما عرض فريق الميلان 4 ملايين يورو فقط للتجديد عقده من جديد.

بحسب العديد من المصادر هاكان تلقى عرضا من نادي الدحيل القطري لثلاثة مواسم مقابل 32 مليون يورو — حسين ياسين – Hussein Yassin (@HusseinY22) May 19, 2021

الدحيل القطري والترتيب في الدوري

ويحتل فريق الدحيل القطري في وصافة ترتيب دوري النجوم القطري برصيد 47 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق السد القطري الذي حسم الدوري هذا الموسم برصيد 60 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 88 نقطة، كما جاء المنافس أتالانتا في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 78 نقطة، وبفارق 10 نقطة عن فريق الانتر ميلان المنفرد في صدارة الترتيب.

🗣️التركي هاكان تشالهان أوغلو، صانع ألعاب ميلان:

💬" مستقبلي لا يعتمد على مُشاركتنا في دوري أبطال أوروبا، أنا سعيد للغاية لوجودي هنا في ميلان".#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/v9AdnvuxnZ — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) May 17, 2021

الصراع بين الميلان ويوفنتوس

أما في المركز الثالث، جاء فريق نابولي الإيطالي برصيد 76 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق الميلان الذي يحتل في المركز الرابع، وبفارق نقطة واحدة مع صاحب المركز الخامس من الترتيب فريق يوفنتوس الإيطالي.

ترتيب روما وساسولو

ويأتي فريق لاتسيو برصيد 67 نقطة في المركز السادس، فيما جاء فريق روما في المركز السابع برصيد 61 نقطة.

يليه في الترتيب فريق ساسولو في المركز الثامن برصيد 59 نقطة، أما في المركز التاسع جاء فريق سامبدوريا برصيد 49 نقطة.

نادي #الدحيل القطري يتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب التركي هاكان لمدة (3) سنوات مقابل (146) مليون ريال سعودي • راتب اللاعب سنويًا — 36 مليون ريال

• راتب اللاعب شهريًا — 3 مليون ريال

• مكافأة التوقيع فقط — 36 مليون ريال pic.twitter.com/AJcGTkIATs — _dahlawi (@_dahlawi) May 19, 2021

وفي عاشر الترتيب فريق هيلاس فيرونا برصيد 43 نقطة خلال منافسات الدوري الإيطالي الموسم الجاري.

هدافو الدوري الإيطالي

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس برصيد 29 هدفًا.

يليه في وصافة الترتيب المهاجم البلجيكي في صفوف الانتر ميلان روميلو لوكاكو برصيد 23 هدفًا، بينما جاء اللاعب الكولومبي لويس مورييل المهاجم في فريق أتالانتا برصيد 22 هدفًا.

أما في المركز الثالث جاء المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مع فريق فيورنتينا برصيد 21 هدفًا، و في خامس الترتيب المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي اللاعب في صفوف فريق لاتسيو برصيد 20 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي.

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