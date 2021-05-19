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أحلام تدخل على خطّ أزمة وزير خارجية لبنان وتنشر صورتين وتفتخر: “أنا البدوية بنت علي الشامسي”

كتب وطن
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دخلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على خطّ الأزمة التي فجّرها تصريح وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة حينما وصف السعودية والخليجيين، بأهل البدو، ما أثار استياءً عارماً في الخليج ضدّه.

أحلام تفتخر: أنا البدوية

وعبر حسابها الرسميّ في تويتر نشرت أحلام صورةً لها وهي ترتدي البرقع الإماراتي، وكتبت على الصورة: (أنا البدوية أحلام بنت علي بن هزيم الشامسي)، وأرفقتها بهاشتاغ (#حنا_بدو).

كما نشرت أحلام الشامسي صورةً ثانية لمؤسس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعلّقت عليها: (البدوي الوالد الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه).

وكان وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، وصف الخليجيين والسعودية خاصةً بـ”أهل البدو” .

جاء ذلك خلال جدال دار بين وزير الخارجية اللبناني والمحلل السعودي سلمان الأنصاري اثناء لقاء على قناة “الحرة” الأمريكية.

ورد وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة على “الأنصاري” : “انا من لبنان .. يهينني واحد من أهل البدو؟!”.

ورفض الوزير إهانة “الأنصاري”، رئيسَ الجمهورية اللبنانية، وتساءل عن قاتل الصحفي جمال خاشقجي.

وانتقد الوزير سماح المذيعة “إهانة” الضيف السعودي لرئيس الجمهورة اللبنانية، قبل أن ينسحب من الأستوديو .

وفي اللقاء، ألمح “وهبة” إلى أن بعض دول الخليج دعمت تنظيم داعش.

وقال: “جاء الدواعش وقد أتت بهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة، فدول المحبة جلبت لنا الدولة وزرعوها لنا في سهل نينوى والأنبار وتدمر”.

تصريحات الوزير اللبناني اعتبرت تزيد التوتر مع السعودية وتخرب العلاقات اللبنانية الخليجية، فيما هاجم أمراء ومغردون سعوديون الوزير ودافعوا عن وصفه لهم بـ”البدو”.

واليوم الأربعاء، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، طلب من الرئيس ميشال عون الإعفاء من مهام منصبه.

وكانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين قد استدعت سفراء لبنان وأصدرت شكاوى رسمية.

كما طلبت وزارة الخارجية المصرية مساء الثلاثاء من السفير اللبناني في القاهرة، على الحلبي، تقديم تفسير لما أدلى به الوزير شربل وهبة من تصريحات مسيئة بحق الدول والشعوب العربية الشقيقة في الخليج.

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