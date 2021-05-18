هل يتم وقف إطلاق النار في غزة نهاية الأسبوع.. نتنياهو في ورطة وهذا ما طلبه من بايدن

نقلت وكالة (الأناضول) التركية عن مصادر غربية وصفتها بالمطلعة على محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من الإدارة الأمريكية مهلة يومين إلى ثلاثة لإنهاء عمليته العسكرية بغزة.

الإدارة الأمريكية طلبت من نتنياهو إنهاء العدوان على غزة

المصادر الغربية أضافت لمراسل (الأناضول) مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن الأمريكيين طلبوا من نتنياهو يومي الأحد والإثنين، إنهاء عدوانه على غزة.

فرد رئيس وزراء الاحتلال أنه ما زال بحاجة ليومين إلى ثلاثة لاستكمال تنفيذ الجيش الإسرائيلي ضرب أهدافه في القطاع.

هل ينتهي العدوان الأربعاء (أم) الخميس؟!

ولم تستطع تلك المصادر التأكيد ما إن كان ذلك يعني أن العدوان الإسرائيلي على غزة سيتوقف الأربعاء أو الخميس، أم لا.

فيما قال المراسل السياسي في موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي باراك رافيد، لقناة “سي إن إن” الأمريكية فجر الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين “إنهم بحاجة إلى 24-48 ساعة لإتمام العملية في غزة ثم سيتوقفون”.

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وأضاف: “رسالة إدارة (الرئيس الأمريكي) جو بايدن لإسرائيل هي أن وقت العملية بدأ ينفد”.

وكان بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مساء الإثنين مع نتنياهو.

وقال البيت الأبيض، في بيان، حول الاتصال: “جدد الرئيس دعمه الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية العشوائية”.

وأضاف: “أعرب الرئيس عن دعمه لوقف إطلاق النار، وناقش مشاركة الولايات المتحدة مع مصر وشركاء آخرين لتحقيق هذه الغاية”.

لكن المصادر المطلعة على تفاصيل اتصالات وقف إطلاق النار أشارت إلى أن “نتنياهو يرفض تقديم أي التزام مقابل وقف إطلاق النار”.

نتنياهو الفاشل يعلن استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة

ومن ناحيته زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حماس تكبدت ضربات لم تتوقعها.

وأضاف ( اعدنا حماس سنوات كثيرة إلى الوراء)، مشيراً إلى مواصلة (العملية العسكرية) وفق الحاجة من أجل استعادة ما قال (الهدوء للمواطنين الإسرائيليين).

وتابع نتنياهو قائلاً ( أعداءنا من حولنا يشاهدون أي ثمن نجبيه على العدوان الذي يشن علينا وأنا متأكد انهم سيستخلصون العبرة من ذلك).

حماس تكبدت ضربات لم تتوقعها. اعدنا حماس سنوات كثيرة إلى الوراء. سنواصل العملية العسكرية وفق الحاجة من أجل استعادة الهدوء للمواطنين الإسرائيليين. أعداءنا من حولنا يشاهدون أي ثمن نجبيه على العدوان الذي يشن علينا وأنا متأكد انهم سيستخلصون العبرة من ذلك. pic.twitter.com/c2V4KKy69X — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 18, 2021

بوادر تفاؤل بدأت تلوح في الأفق

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن مصادر إسرائيلية مطلعة على الاتصالات الجارية بهدف التوصل الى وقف لإطلاق النار، أكدت أن “بوادر تفاؤل بدأت تلوح في الأفق حول احتمال إنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة”.

وأشارت تلك المصادر بهذا الخصوص إلى أن “اتصالات أولية تجرى حاليا لتحقيق هذا الهدف”.

غير أن الهيئة استدركت أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي “ينفي ذلك”.

واستبعد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس، في حديثه لهيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، احتمال إنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة في الأيام القريبة.

وكانت إسرائيل اطلقت عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة منذ 10 مايو/أيار الجاري، استهدفت خلالها المقاتلات الحربية منازل مدنيين وأبراجا سكنية ومؤسسات إعلامية، إضافة إلى الشوارع والبنى التحتية في القطاع.

وحتى مساء الإثنين، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى 212 شهيدا.

بينهم 61 طفلا، و36 سيّدة، بجانب 1400 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

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