خلال البث المباشر .. مودل روز في موقف محرج بسبب شاب ظهر بوضع مخل ومقزز!

تعرضت عارضة الأزياء السعودية مودل روز لموقف محرج من خلال البث المباشر عبر انستغرام، حيث دخل معها البث ضيف عشوائي، وكان في وضع مخل بالآداب و مقزز.

وتصدر اسم مودل روز الترند عبر تويتر بعد هذه الفضيحة، حيث أظهر شاب عضوه الذكري على البث المباشر الخاص بالعارضة السعودية.

وقال الجمهور ان روز من الصدمة انهارت ضحكاً خلال البث وقطعته عن الشاب .

مودل روز تبكي بسبب الخيانة

مؤخراً، قالت مودل روز أثناء لقاء مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز عبر برنامجها الافتراضي الذي يعرض على مواقع التواصل الاجتماعي: “هي ليست مسألة خيانة، هي طعن في الظهر وهي مسألة صعبة وخاصة حين تكون من ناس قريبة منك أعطيتيها كل شيء”.

وتابعت مودل روز وهي تبكي: “مررت بفترة صعبة وأنا أعلم تماماً أنها ستمضي، لأنني أعلم أني قوية وأشياء كثير واجهتها بنفسي دون أن أحتاج مساعدة أي حد، حتى عائلتي أحاول ألا أضايقهم وأزعلهم معي، وكل مرة يسألوني عن أخباري أخبرهم أنني بخير، ولكني أمر في مرحلة صعبة”.

مودل روز : تعرضت لطعن في الظهر ، ورحت لدكتور نفسي .. pic.twitter.com/mUOZsvTAgs — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 20, 2021

وكشفت مودل روز أنها اضطرت إلى اللجوء لطبيب نفسي، وبررت ذلك بالقول: ” هو الشخص الوحيد الذي مهما حكيتي له مستحيل يفشي سرك أو يتكلم عن حياتك لأنه دكتور نفسي، ولكن حين تقولين لصديقتك وتشكي لها همك، سيأتي يوم تلوي ذراعك”.

لا أفكر بالانتقام

وحول ما إذا كانت تفكر بالانتقام، قالت مودل روز: “لا أفكر بالانتقام لأنني أعلم أن الله سينتقم لي بشكل أقوى وأفضل”.

وخمن الجمهور أن مودل روز تتحدث عن طليقها رجل الأعمال السعودي محمد الحمود، والذي بدوره خرج عن صمته ورد على سؤال ورده من المتابعين جاء فيه “ليه طعنتها بظهرها”.

ورد زوج مودل روز بآية قرآنية، وكتب: “ويل يومئذ للمكذبين”، الخيانة، الكذب، النفاق”.

وتابع الحمود: “الصور والفيديوهات والمكالمات والسفريات واعتراف الولد بكل شيء لما تحقق معه، المشكلة هذا الولد ماشاف خير، كل الناس اللي يقابلهم يتكلم عنك ويقولهم كل شيء، لدرجة صار يتفشخر بروحاتكم لاس فيغاس، لأنه لقى ناس تصرف بدون وعي، وراح يتحاسب بالقانون قريبا”.

وكشف الحمود عن مفاجأة أخرى حين كتب موجهاً حديثه لمودل روز: “الشرطة تيجي لحد بيتي بتهمة كاذبة منك وتكلبشني كأني مجرم، وإنتي واقفة عند بوابة البيت وتبتسمي على بالك إني انتهيت”.

وتابع: “المضحك في الموضوع أن من ضمن التهم إني قلت سأقتل البوي فريند، هذا سبب خروجي للإعلام لأحمي نفسي منك ومن اللي معك، لأنه الموضوع صار يخوف، وأنا بدأت بالاجراءات القانونية لأنني قد أتعرض للقتل والأذى من طرفكم من أجل أمور مالية”.

“أريد أن أعيش بسلام”

ووصف طليق مودل روز “شلتها” بالنصابين والكذابين والمحتالين، ومدمني المخدرات.

وأضاف: “حتى في حضور الشرطة صورتي فيديو وأرسلتيه لمحاميكي والذي بدوره أرسله لمحامية الهجرة لتوقف تأشيرتي الاستثمارية، وكل هذا موثق في المحكمة”.

وتحت بند “النفاق” كتب الحمود: “حين أخبرك أصدقاءنا أن ما تفعلينه بي ظلم وافتراء، قلتي غدروا بك وطعنوكي، نحن في رمضان كفاية كذب ونفاق، وخلي كل واحد ياخذ حقه، كفاية مماطلة بالمحاكم لأني أريد أن أعيش في سلام بعيداً عن هذه المشاكل التي ليست من مقامي ومكانتي الاجتماعية”.

محمد العتيبي"طليق مودل روز" : شخصية في نيويورك رافعة قضايا على مودل روز : دعارة وغسيل اموال وتزوير محل اقامتها وتهرب عن الضرائب و .. ! pic.twitter.com/pVSmnsPLzE — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 10, 2021

وسبق أن كشف محمد الحمود معلومات صادمة عن روز، بعدما ساعدها لتصبح عارضة أزياء لكنها قابلت ذلك بالخيانة ومحاولة سرقته.

وكشف الحمود في سلسلة منشورات عبر “سناب شات”، أنه خلال تواجده مع روز في لوس أنجلوس تواصل مع عدد من المجلات العالمية والبراندات لوضعها في بداية الطريق ومساعدتها في هذا المجال.

وأشار محمد الحمود أنه وروز كانا يستعدان لإعلان زواجهما في نهاية 2020 وأنه قام بترتيب مقابلة لها مع. الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز في رمضان الماضي.

لكن حياته انقلبت رأساً على عقب، بعدما حضرت مودل روز حفلة مع أصدقائها في شهر فبراير 2020، وتعرفت على شخص يدعى نيكولاس.

شاذ ومدمن كوكايين

وقال طليق مودل روز: “منذ أن تعرفت عليه روز وهي عصبية ومشتتة، وحاولت التفاهم معها وزرنا معاً دكتور مختص. بالأمور الزوجية، إلا أنها استمرت بجعلي أشعر أنها لا تطيقني، وقلت ربما الكورونا والحجر السبب”.

وكشف الحمود المزيد عن شخصية نيكولاس الذي تسبب بانفصاله عن مودل روز.

وقال: “هو شاب من بلد فقير . ويبلغ من العمر 40 عامًا ومتزوج من سيدة أمريكية بعمر الـ 50 من أجل الحصول على الجنسية، ويعمل في بار، ومدمن كوكايين، كما أنه مزدوج الميول الجنسية، ومعروف عنه أنه شخص استغلالي وسيئ”.

وأكد الحمود أن روز بدأت سرقة أمواله من أجل تلميع اسم نيكولاس، ما دفعه للبدء بمعاملات الطلاق فوراً.

فضيحة أمل الشهراني خلال البث المباشر!

وقبل أيام، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، قالوا إنه يُظهر فضيحة للسعودية أمل الشهراني خلال بث مباشر على سناب شات .

وأثناء البث المباشر الذي ظهرت فيه أمل الشهراني بملابس فاضحة وشبه عارية، ظهر في خلفية الصورة شاب، ما لبث أن اختفى حين انتبه ان “الشهراني” على البث المباشر، ما عرّضها لموقف محرج امام متابعيها، الذين تساءلوا عن هوية الشاب وماذا يفعل عندها في الغرفة.

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