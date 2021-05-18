ملك الأردن عبدالله الثاني يأمر قواته المسلحة بتنفيذ هذه المهمة في غزة على وجه السرعة

أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن ملك الأردن عبد الله الثاني، وجه أمرا عاجلا للقوات المسلحة الأردنية بتجهيز مستشفى ميداني عسكري جديد في قطاع غزة.

ملك الأردن عبدالله الثاني يأمر بالتحرك سريعاً إلى غزة

وبحسب ما أوردته الوكالة الرسمية سيكون هذا المستشفى بأعلى المواصفات الطبية، وسط استمرار الغارات الإسرائيلية.

وجاء في بيان (بترا) الذي نشرته اليوم، الثلاثاء، أنه (بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية وبالتنسيق مع مديرية الخدمات الطبية الملكية، للبدء فورا بتجهيز مستشفى ميداني عسكري جديد في قطاع غزة.)

مستشفى عسكري ميداني بأعلى المواصفات الطبية

وأضاف البيان أن (الحنيطي) أوعز بأن يكون المستشفى بأعلى المواصفات الطبية وعلى غرار المستشفيات التي تم إنشاؤها في مدينتي الزرقاء وإربد.

اقرأ أيضاً: السيسي يُجمل صورته ويقدم نصف مليار دولار مساعدات لإعادة إعمار غزة

وذلك لدعم ومساندة الجهود الطبية للمستشفى الميداني العسكري الأردني نتيجة الظروف الراهنة التي يمر بها القطاع وأدت إلى وقوع مئات الضحايا والإصابات.

ويشتمل المستشفى، حسب (بترا) على 100 سرير بالإضافة إلى قسم طوارئ وغرف عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى وإسناده بكافة الطواقم الطبية اللازمة.

للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية وإجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة”.

وأوضحت “بترا” أنه “يأتي تجهيز هذا المستشفى انطلاقا من الدور الإنساني النبيل الذي يحمله الجيش العربي من خلال إرساله للمستشفيات الميدانية والمحطات الجراحية للعديد من دول العالم التي يقع فيها كوارث بشرية أو طبيعية لتقديم العون والمساندة لهم”.

وأشارت الوكالة إلى أن القوات المسلحة قد عززت أمس المستشفى الميداني الأردني في غزة بمستشفى ميداني متحرك مجهز بكافة المهام والمعدات الطبية والكوادر الطبية اللازمة لمساندة الجهود الطبية في القطاع.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك