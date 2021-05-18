عادل إمام يهاجم (حماس) وإسرائيل تستشهد بتصريحاته وتحتفي به في إعلامها الرسمي (فيديو)

أعاد الإعلام الإسرائيلي الرسمي تداول تصريحات قديمة للفنان المصري عادل إمام، يهاجم فيها حركة حماس والمقاومة الفلسطينية وذلك تزامنا مع عيد ميلاد إمام الذي وافق أمس الاثنين.

وفي هذا السياق استشهد حساب (إسرائيل بالعربية) التابع لخارجية الاحتلال على تويتر بتصريحات لعادل إمام، أطلقها قبل 10 سنوات يتحدث فيها عن الصراع العربي الإسرائيلي.

سياسة حماس تخدم طرفين إيران والإرهاب وتلحق الضرر بالمدنيين على طرفي الحدود في غزة وإسرائيل. اسمعوا ماذا قال الممثل المصري الزعيم عادل امام منذ عدة سنوات… ينطبق على اليوم pic.twitter.com/HFXBI9rJxh — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 17, 2021

ماذا قال عادل إمام عن إسرائيل

حيث قال في برنامج (واحد من الناس) وقتها إن إسرائيل لا أحد يستطيع أن يفعل شيئا لها، فهي منظمة جدا، وتتسم باستراتيجية أمنية لها حدود.

كما عبر عادل إمام في تصريحاته عن رفضه للمظاهرات المرددة لعبارة “بالروح بالدم نفديك يا فلان أو فلسطين”.

وقال ما نصه (لم يسبق لنا وأن سمعنا عبارة “بالروح بالدم نفديك يا ساركوزي في فرنسا.)

وتساءل عادل إمام في تصريح آخر مهاجما قادة حركة المقاومة الفلسطينية حماس: (أين هم قادة حماس مما يحدث، قد يكونوا في الجاكوزي.)

فرحة إسرائيلية واسعة

هذا وعلق حساب “إسرائيل بالعربية” على تصريحات عادل إمام قائلا: “سياسة حماس تخدم طرفين إيران والإرهاب وتلحق الضرر بالمدنيين على طرفي الحدود في غزة وإسرائيل.”

وتابع:(اسمعوا ماذا قال الممثل المصري الزعيم عادل امام منذ عدة سنوات… ينطبق على اليوم.)

وتأتي تصريحات عادل إمام السابقة قبل 10 أعوام، وذلك عندما انتقد رد فعل حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” بعد تعرض غزة لعدوان عنيف على يد الجيش الإسرائيلي من خلال ضربه بالصواريخ، وهو ما أثار هجوما واسعا ضده.

عادل إمام عاد وصحح كلامه

لكن عادل إمام خرج ليؤكد في لقاء آخر مع برنامج “دائرة الضوء” من تقديم الإعلامي المصري، إبراهيم حجازي، على دعمه للقضية الفلسطينية وتضامنه معها بوضوح، وكذلك استنكاره لما يفعله العدوان الإسرائيلي.

واعتبر إمام في المقابلة آنذاك أن “أي شخص ضد المقاومة خائن، وأن المقاومة حق للشعب الفلسطيني، لكن لابد من دراسة العدو جيدا ومن تقدير مدى قوته”، بحسب قوله.

وتابع موضحا أن “الإسرائيليين عندما يضربون فإنهم يضربون بقسوة ولا يوجد ضمير”.

ويشار إلى أن عادل إمام من مواليد عام 1940، ويعتبر من أهم نجوم العالم العربي.

وبدأ مشواره الفني بالمشاركة في بطولة مسرحية “أنا وهو وهي” في ستينيات القرن الماضي أمام كلا من فؤاد المهندس وشويكار.

ويزخر رصيد عادل إمام الفني بالعديد من المسرحيات الناجحة التي استمر عرضها لسنوات طويلة على خشبة المسرح، مثل “الواد سيد الشغال” و”الزعيم” و”بودي غارد”، وأفلام مثل “الإرهاب والكباب” و”طيور الظلام” و”المنسي” و”الهلفوت” و”الإرهابي” وغيرها.

وقال موقع “CELEBRITY NET WORTH”، إن مقدار ثروة “الزعيم” عادل إمام بلغ حوالي 100 مليون دولار أي ما يفوق مليار ونصف جنيه مصري تقريبا.

مؤكدا أنه جمع هذه الثروة بعد مشواره الفني الطويل الذي بدأه عام 1960.

هذا وشهدت مناطق التماس في الضفة الغربية مواجهات عنيفة بين المتظاهرين الفلسطينيين، وجنود الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع الإضراب العام الذي يخوضه الفلسطينيون في الضفة الغربية ومدن الداخل المحتلة.

مواجهات عنيفة وسقوط شهيد في الضفة الغربية

وأسفرت هذه الاشتباكات بحسب وسائل إعلام فلسطينية عن استشهاد شاب فلسطيني وجرح العشرات في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد الشاب إسلام غياض زاهدة (32 عاماً).

وذلك بعد أن أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، النار عليه، بالقرب من منطقة الكرنتينا وسط الخليل.

وارتفع بذلك عدد الشهداء في الضفة منذ بدء العدوان الأخير إلى 23 بينهم طفلان.

وفي مدينة البيرة في الضفة الغربية، اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

فيما قالت وسائل إعلام محلية أنه تم إطلاق رصاص من أسلحة أوتوماتيكية تجاه قوات الاحتلال على حاجز بيت إيل شمال البيرة.

ما دفعها إلى الانسحاب وترك معداتها كما أفادت مصادر إسرائيلية عن إصابة جنديين في المواجهات.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تعامل الثلاثاء مع 97 إصابة لمحتجين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن الإصابات توزعت بين 5 بالرصاص الحي، و5 بالرصاص المطاطي، و84 بالاختناق بالغاز.

إضافة إلى 3 إصابات نتيجة اعتداء بالضرب وحروق وسقوط خلال المواجهات.

بينما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت ظهر الثلاثاء، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

إذ أطلق جنود الاحتلال المتواجدون على الحاجز العسكري في محيط مستوطنة “بيت إيل” المقامة على أراضي البيرة، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في مسيرة مركزية انطلقت بمشاركة الآلاف تنديداً بالعدوان على شعبنا.

كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة جماهيرية مركزية انطلقت في بيت لحم، تنديداً بالعدوان على شعبنا.

وانطلقت مسيرة جماهيرية دعت إليها القوى الوطنية، من منطقة باب الزقاق، وصولاً إلى المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، حيث هاجمها جنود الاحتلال بقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وفي محافظة طولكرم، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط مصانع “جيشوري” الكيماوية الاستيطانية غرب المدينة، واعتقلت على إثرها قوات الاحتلال 5 شباب.

حيث أطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز بكثافة صوب المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، حسب ما ذكرته وكالة القدس للأنباء.

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