المهرة البحرينية في ورطة بعد استقبالها السعوديين بوصلة رقص للرجال فقط!

تصدرت الفنانة المهرة البحرينية حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب أدائها لرقصة (العرضة) الشعبية التراثية، استقبالاً للسعوديين الذين وصلوا إلى البحرين، بعد تعليق السفر 14 شهراً، نتيجة تفشي فيروس كورونا.

المهرة البحرينية ترقص للرجال

وظهرت المهرة البحرينية بمقطع فيديو متداول تابعته (وطن)، وهي تتقدم مجموعة رجال، وترتدي بدلة رسمية باللون الأسود، وتمسك بالسيف وترقص (العرضة) التي يختص بها أهل الخليج.

المهرة البحرينية ترقص العرضة السعودية ترحيبًا بالزوار السعوديين 🇧🇭🇸🇦 pic.twitter.com/hvDYX5v1SV — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 17, 2021

وتعرضت المهرة البحرينية لهجوم وانتقادات واسعة بهذا التصرف، ورأى الناشطون أن وقوفها كسيدة وحيدة بين الرجال ورقصها أمامهم، ينفي عنها صفة الحياء التي يجب أن تتحلى بها السيدات في المجتمع الشرقي.

جاء في التعليقات ما كتبه الناشط إبراهيم المناعي: (الحياء في المرأة يجب ان يكون حاضراً دائما ومعبراً عن عفتها وطهارتها وايمانها. شخصيا،انا أرفض ان ترحب اية امرأة بحرينية بأي شعب في العالم، مالم تكن تؤدي وظيفة في مؤسسة. ويكون الترحيب (رسمياً) وباستخدام مفردات وقورة وغير مبتذلة ولا تحمل اية إيحاءات مثيرة او غير لائقة).

#الحياء في المرأة يجب ان يكون حاضراً دائما ومعبراً عن عفتها وطهارتها وايمانها.

شخصيا،انا أرفض ان ترحب اية امرأة بحرينية بأي شعب في العالم، مالم تكن تؤدي وظيفة في مؤسسة. ويكون الترحيب (رسمياً) وباستخدام مفردات وقورة وغير مبتذلة ولا تحمل اية إيحاءات مثيرة او غير لائقة.#ثقلوا_شوي — Ebrahim Al mannai. (@ebrahimalmannai) May 17, 2021

(ابتذال ويجب محاسبتها)

ووصف آخر ما قامت به المهرة البحرينية بالابتذال.

بينما اتهمها مغرد بمحاولة تملق الشعب السعودي، وعلق: (تبغا لها واحد سعودي).

تبغا لها واحد سعودي 🤣 https://t.co/GUV3lAmkVt — TEíF (@Teifgh) May 17, 2021

ورأى آخر أن المهرة البحرينية أهانت فن (العرضة) العريق، والتي تختص بالرجال في المناسبات الوطنية والمهرجانات والأعياد، حيث بدأت كأحد أهازيج الحروب في الماضي.

وسخرت أخرى قائلة: (ياليتك صليتي استخارة قبل لا ترقصين العرضة السعودية).

المهره البحرينيه…

ياليتج صليتي أستخاره قبل لا ترقصين العرضه السعوديه 🤮🤮🤮🤮🤮🤮 — ليدي القطيف (@8Yamhdi) May 18, 2021

واتهمت أخرى المهرة بأداء العرضة من أجل النقود، وكتبت: (العرضه للرجال ماتترقص فيها حريم والله فشله كل هذا عشان يزورون مطعمك ، الجشع وحب الفلوس خلاكم تتنازلون عن مبادئ كثيرة).

#المهرة_البحرينية العرضه للرجال ماتترقص فيها حريم والله فشله كل هذا عشان يزورون مطعمج ، الجشع وحب الفلوس خلاكم تتنازلون عن مبادئ كثيره — zainab (@zainabalfadhlii) May 18, 2021

وطالب أحد المحامين بمحاسبة المهرة وكتب: (من الأعراف والتقاليد أن يرزف/ يرقص/ يلعب الرجال العرضة وليس النساء انتهاك الأعراف وإتيان أفعال تكسر العادات والتقاليد يعاقب عليه القانون المحامي محمد العثمان).

ووصل الهجوم إلى حد اتهام المهرة بالإساءة إلى المرأة البحرينية، فكتب ناشط: (من العار مكتوب المهرة البحرينية، المرة البحرينية ما توصل الى هذه المواصيل من الانحطاط وترقص امام الرجال والعالم وتنسى نفسها المفروض وضعها تحت الحساب الرقص وتشوية سمعة البحرين وعدم لبس الكمام ومحاسبة مسؤل الفرقة على هذا التجواز امام عينة).

من العار مكتوب المهرة البحرينية👉😷👈 المرة البحرينية ما توصل الى هذه المواصيل من الانحطاط وترقص امام الرجال والعالم وتنسى نفسها المفروض وضعها تحت الحساب الرقص وتشوية سمعة البحرين وعدم لبس الكمام ومحاسبة مسؤل الفرقة على هذا التجواز امام عينة 👉 — جعفر الشعباني (@jafferalshabani) May 17, 2021

المهرة البحرينية تعتذر

وعلى إثر هذا الهجوم والاتهامات، خرجت المهرة وقدمت اعتذارها بفيديو قالت فيه: (وجب عليي الرد كوني بنت بحرينية وبنفس الوقت مستقرة هنا في البحرين، وجب عليي الرد والإعتذار لجميع الشعب البحريني، لأربع سنوات ونصف من أن إستقريت في البحرين وموجودة في البحرين ما مرة زل مني شغلة وولا مرة طلع مني شيء يزعل أهلي وهالمرة أنا زعلتهم، فأنا وجب عليي الإعتذار وشكرا للجميع).

وللمرة الأولى منذ مارس 2020، سمحت السعودية بالسفر لمواطنيها الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح (كورونا) قبل فترة لا تقل عن أسبوعين من موعد السفر، ومن أصيبوا بالفيروس وتعافوا خلال الأشهر الستة الأخيرة ومن هم دون الثامنة عشرة.

وتمكن السعوديون من العبور إلى البحرين المجاورة عبر جسر الملك فهد، اعتبارا من الاثنين، مع تخفيف القيود.

وأظهرت فيديوهات متداولة تجمع مئات السيارات عند جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين، حتى قبل ساعات من إعادة فتح المملكة رسمياً حدودها البرية والبحرية والجوية.

لقطات علوية لـ "جسر الملك فهد" ترصد الكثافة المرورية قبيل ساعة ونصف من فتح المنافذ.

pic.twitter.com/pGTqg723C6 — هاشتاق السعودية (@HashKSA) May 16, 2021

هذا ولا تزال السلطات في السعودية تحظر السفر إلى 13 دولة دون إذن مسبق بسبب أزمة كورونا، وتشمل لبنان واليمن وإيران وتركيا والهند.

المهرة البحرينية: الصورة مزيفة

وفي سياق آخر حسمت المهرة شائعات خطوبتها لرجل الأعمال السعودي سلطان بن عبداللطيف، زوج الفنانة الإماراتية، يمنية الأصل بلقيس فتحي.

وقالت الفنانة البحرينية بفيديو عبر (سناب شات) قبل أيام أنها لا تعرف سلطان ولم تقابله، وأن الصورة التي انتشرت لها مع شخص يظهره ظهره فقط للكاميرا، مفبركة.

وأضافت حينها: (أخرت بالرد بسبب حساسيتي تجاه الموضوع وتجاه صديقتي بلقيس).

وتابعت المهرة: (أنا بعيدة عن المشاكل وتم وضعي بموقف جدا محرج، ليس أمراً سهلاً أن أخرج للنفي بأنني متزوجة زوج صديقتي).

خطوبة المهرة البحرينية

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أعادوا نشر صور من خطبة المهرة، وهي برفقة خطيبها الذي لم تكشف هويته حتى الآن، مؤكدين أنه رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف، وأن هذا هو السبب وراء رفع الفنانة الإماراتية يمنية الأصل بلقيس قضية الخلع ضده.