(الشعب يريد تحرير فلسطين) تونسيون غاضبون يحاولون اقتحام البرلمان (فيديو)

أظهرت مقاطع متداولة محاولة متظاهرين تونسيين غاضبين، الثلاثاء، اقتحام مقر البرلمان احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس، وتصدت قوات الأمن التونسية لهم.

غاضبون تونسيون يحاولون اقتحام البرلمان

وتظهر المقاطع تجمّع أمام مبنى البرلمان عدد من المتظاهرين بدعوة من مكونات المجتمع المدني وأحزاب سياسية، لإعلان مساندة الشعب الفلسطيني، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية رافعين الرايات الفلسطينية والتونسية.

الشعب يريد تحرير فلسطين

وهتف المتظاهرون بشعارات مناصرة للفلسطينيين، منها ”الشعب يريد تحرير فلسطين“، داعين البرلمان إلى التسريع في سنّ قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل.

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وتصدى رجال الشرطة إلى محاولة اقتحام البرلمان، بعد أن تجاوز المتظاهرون الحواجز الأمنية والأسلاك الشائكة الموجودة في المدخل الرئيسي للمجلس.

ما تسبّب في حالة من التدافع بين رجال الشرطة والمتظاهرين، كما تدخّل برلمانيون كانوا مساندين لهذه التظاهرة.

من بينهم النائب اليساري المعارض “المنجي الرحوي”، للتهدئة بين المتظاهرين ورجال الأمن.

وشهدت تونس على مدار الأيام الماضية عدة تظاهرات ووقفات تضامنية مع الفلسطينيين، في شوارع وميادين ومدارس وجامعات.

والأحد الماضي، دعت تونس، في بيان مشترك مع الصين والنرويج، إلى وقف العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين واحترام الوضع القائم في القدس.

ووصل عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 213 فلسطينيا، بينهم 61 طفلا، و36 سيدة، و16 مسنا.

إضافة إلى 1442 إصابة، حسب آخر تحديث لوزارة الصحة بغزة، ظهر الثلاثاء.

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