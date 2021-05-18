العربية تبدع بإبراز صهيونيتها في الأحداث الأخيرة وتزعم هروب قيادات الفصائل

أبرزت قناة العربية السعودية التي تبث من مدينة دبي الإماراتية، صهيونيتها في الأحداث الأخيرة التي شهدتها فلسطين وخاصة العدوان على قطاع غزة.

قناة العربية تكذب

وزعمت القناة السعودية هروب قادة فصائل المقاومة وعائلاتهم إلى مصر خشية اغتيالهم في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع للأسبوع الثاني على التوالي.

مصادر #العربية : عائلات من قيادات #حماس فصائل فلسطينية أخرى توجهت إلى #القاهرة بعد عمليات استهداف إسرائيلية طالت بعض منازل القيادات ومواقع في #غزة https://t.co/SlNrmWjTgu #العربية — العربية (@AlArabiya) May 18, 2021

واستندت القناة السعودية في معلوماتها إلى ما قالت إنها (مصادر للعربية)، زاعمة أن عائلات من قيادات حماس وغيرها من الفصائل الأخرى، توجهت للقاهرة بعد عمليات الاستهداف التي طالت منازل بعض قيادات فصائل المقاومة.

وزارة الداخلية تنفي ما أشاعته القناة السعودية

ومن جانبه نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إياد البزم الأنباء، بشأن خروج عدد من قادة فصائل المقاومة وعائلاتهم إلى مصر في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال إياد البزم في بيان، الثلاثاء، “ننفي بشكل قاطع ما تروّجه قناة “العربية” من شائعات مغرضة بحق شعبنا الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة، والتي كان آخر مزاعمها بخروج عدد من قادة فصائل المقاومة وعائلاتهم إلى مصر في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، “نؤكد أن قناة العربية كانت ولا تزال تمارس دورا مشبوها، وتعمل وفق أجندة تتقاطع مع أجندة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة مخابراته في استهداف شعبنا ومقاومته”.

واختتم البزم، “وفي هذا الصدد، نؤكد على جميع الصحفيين والمؤسسات والشركات الإعلامية في غزة باستمرار قرار عدم التعامل مع هذه القناة بأي شكل كان، كما ندعو الشخصيات والكتاب والمحللين إلى مقاطعتها وعدم التعاطي معها أو الظهور على شاشتها؛ لدورها المشبوه في الإساءة لشعبنا ومحاولة المس بصموده ونضاله ضد الاحتلال”.

العربية ووقف إطلاق النار في غزة

وكانت القناة بثت خبراً زعمت فيه التواصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، برعاية مصرية على أن يدخل حيز التنفيذ صباح الخميس الساعة السادسة صباحاً، وهو ما نفته كافة الأطراف سواءً من حركة حماس في قطاع غزة وإسرائيل.

ولاقت تغطية قناة العربية غضباً فلسطينيا واسعاً لانحيازها إلى الجانب الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة بتغطية الاحداث الدائرة.

ورصدت (وطن) العديد من التعليقات التي صاحب الخبر الذي نشرته القناة السعودية

هذا خبر كاذب تحاولون أن تقنعوا الفلسطيني البسيط أن عائلات قيادات حماس في أمان وأنتم تموتون قناه مسيلمه الكذاب المرجفه المنافقه — محمد2020 (@wdhlBOYp9olbbLe) May 18, 2021

كذبتم ورب الكعبة ومن خرج من أنصار دحلان — حسن عبدالله (@hlbvm_redwan) May 18, 2021

مصممين علي الاستمرار في الكذب وتشويه المقاومة ، اذا كنتم صادقين أعطونا اسم عائله قائد أو مسؤول في حماس خرجت من غزه !! — Shaker Shabat (@ShakerShabat3) May 18, 2021

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