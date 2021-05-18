كلماته الأخيرة لم تصلها.. (أنس اليازجي وشيماء أبو العوف) حبيبان فرقهما صاروخ إسرائيلي في غزة

أنهت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في قصف وحشي على حي الرمال وسط مدينة غزة، قصة حب جمعت أنس اليازجي وشيماء أبو العوف وتوجت بخطوبة لم تكتمل، على إثر استشهاد الفتاة شيماء وجميع أفراد عائلتها الاثنين الماضي.

تفاصيل مؤلمة

وأظهرت مقاطع فيديو، رصدتها “وطن”، الشاب الفلسطيني أنس اليازجي وهو يروي تفاصيل فقدانه لخطيبته “شيماء” التي كان ينوي الزواج بها بعد عيد الفطر.

وقال اليازجي، إنه منذ أكثر من شهرين وهو يقوم بتجهيز الشقة من أجل الزواج بشيماء طبيبة الأسنان بعد العيد، مشيراً إلى أنه أرسل لها رسالة يسألها عن مكانها فأجابته أنها هنا، ليبدأ فجأة القصف الإسرائيلي على غزة، فأرسل لها رسالة “اختبئي” ولكن “الرسالة لم تصل”.

#غزة_تحت_القصف #GazaUnderAttack

– يقول أنس: "عندما بدأت الغارات كتبت لشيماء على الواتس آب أسألها كيف حالك؟ فردت: بخير الحمدلله بس خايفة، قلت لها: "اختبأي في مكان آمن" فلم تصل الرسالة للأسف،حينها ذهب كل شيء وتدمر المنزل فوق رأسها

أمضى "أنس"10ساعات من اللهفةعند كل حجر يتم رفعه pic.twitter.com/5sc5UWFYSk — منظمة حواء_ Eve_organization (@OrganizationEve) May 18, 2021

وأضاف أنس اليازجي “أخذوا يخرجون الشهداء بعد القصف.. ذهبت لأودعها فوجدتها ضاحكة.. قلت والله إنك أحسن مني.. راحت على الجنة الحمد لله رب العالمين”.

وتابع “اليازجي” هو مبتسم: والله مبسوط الشهادة نالتها وستدخل معها سبعين من أهلها للجنة وأنا منهم”.

" عدها طلعت " 💔😔 أحد كلمات الشاب أنس اليازجي حينما كان ينتظر خروج خطيبته د.شيماء من تحت الركام ….. لكن قدَّر الله أن تكون شهيدة 💔

هكذا يقتل الإحتلال الإسرائيلي الأحلام 😔💔 #هنا_غزة 🇵🇸🇵🇸

ربنا يعوضك عوض خير يا أنس 🙏#GazzaUnderAttack pic.twitter.com/YHVAGlev4M — أمــيـــن حــامـــد 🇵🇸 (@AmeenHamed9) May 16, 2021

كما أظهر المقطع مشاركة أنس في تشييع حبيبته والصلاة عليها، إضافة إلى عملية الدفن والدعاء لها.

#غزة

أنس اليازجي يشيع جثمان خطيبته التي استشهدت قبل ايام من زفافهما بقصف الاحتلال على غزة#قاوم_كفلسطين_وانقذ_النيل pic.twitter.com/TJtzRSXXo8 — Ahmed EL Azazy 🇪🇬🇵🇸 (@0x1Noc7ISOxmvHB) May 17, 2021

حزن شديد يسود مواقع التواصل الاجتماعي

واثارت قصة أنس اليازجي وشيماء أبو العوف، تفاعلاً كبيراً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم الشديد للنهاية الحزينة لهما.

وقال الإعلامي في قناة الجزيرة، أحمد منصور: “هذا الشاب أنس اليازجي يختصر قوة وصلابة أهل #غزه_الان هؤلاء أناس فوق الآدمية خلقهم الله من طراز خاص ليواجهوا الصهيونية العالمية وجرائمها البشعة”.

وأضاف: “استشهدت عروسه بقصف اسرائيلي قبيل زفافهما شاهدوا صلابة الإيمان وقوة الصبر حينما يتعامل الفلسطينيون مع مصائبهم إسرائيل لن تبقي أمام هؤلاء”.

هذا الشاب أنس اليازجي يختصر قوة وصلابة أهل #غزه_الان هؤلاء أناس فوق الآدمية خلقهم الله من طراز خاص ليواجهوا الصهيونية العالمية وجرائمها البشعة استشهدت عروسه بقصف اسرائيلي قبيل زفافهما شاهدوا صلابة الإيمان وقوة الصبر حينما يتعامل الفلسطينيون مع مصائبهم إسرائيل لن تبقي أمام هؤلاء pic.twitter.com/4lVw5dGbtK — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) May 17, 2021

رئيس مركز الأورومتوسطي، رامي عبده، قال: “من اللحظات الصعبة التي لا يمكن وصف قسوتها هي انتشال الأحبة من تحت الأنقاض”.

وأضاف عبده: “في حرب2014 رافقت الصديق ياسر أبو هين في رحلة انتشال والده وابن شقيقه من تحت الانقاض. لم تستطع العائلة إيجاد أي أثر للجثث. تبخرت!”.

وتابع: “في هذه الصورة يحاول أنس اليازجي المساعدة في انتشال جثة محبوبته وخطيبته شيماء”.

من اللحظات الصعبة التي لا يمكن وصف قسوتها هي انتشال الأحبة من تحت الأنقاض. في حرب2014 رافقت الصديق ياسر أبو هين في رحلة انتشال والده وابن شقيقه من تحت الانقاض. لم تستطع العائلة إيجاد أي أثر للجثث. تبخرت!

في هذه الصورة بحاول أنس اليازجي المساعدة في انتشال جثة محبوبته وخطيبته شيماء pic.twitter.com/8YvNltxxCE — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) May 17, 2021

وقال عز جمال: “بعد خطوبة دامت سنتين ونصف وقبل أسبوعين على الفرح .. أنس اليازجي يبحث عن خطيبته شيماء أبو عوف بين الأنقاض التي خلّفتها غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة، حيث وجدها شهيدة”.

بعد خطوبة دامت سنتين ونصف وقبل أسبوعين على الفرح .. أنس اليازجي يبحث عن خطيبته شيماء أبو عوف بين الأنقاض التي خلّفتها غارة جوية إسرائيلية في مدينة #غزة، ثم وجدها شهيـ.ـدة. #Gaza_under_attack_now pic.twitter.com/iyif3nABIg — عز جمال 🇵🇸 #فلسطين (@3zJamal) May 17, 2021

تفاعل واسع

وأثارت القضية تفاعلاً واسعاً وحزناً عميقاً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أنس اليازجي وهو يبحث عن أثر خطيبته تحت الأنقاض وتضم كلماته الابتسامة :" صارلي خاطب سنتين ونص وجهزنا كلشي مع بعض وفرحي بعد العيد لكن شيماء رحلت وسبقتني للجنة ". pic.twitter.com/IhoRYDzrQO — MaroCo🔮 (@MahaYousif11) May 16, 2021

إلي الضمائر الحية

اقرأ صعوبة المشهد!!!

من يعيد لشيماء الدماء؟؟؟

هذا ما كتبه الشاب انس اليازجي لخطيبته طبيبة الاسنان الشهيدة شيماء ابو العوف ،حيث كان من المقرر ان يكون حفل زفافهما بعد عيد الفطر مباشرة 💔 التي انتشل جثمانها من تحت الركام بعد يومين من عمليات البحث. — أبو أحمد مرسي سلمان (@9U4uRAi7iAis4Ou) May 18, 2021

الحمد لله… بس خايفة

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أنس اليازجي، كتب لخطيبته شيماء على الواتس آب بعد بداية القصف: كيف حالك؟ فردّت: بخير، الحمد لله، بس خايفة، فرد عليها: اختبئي في مكان آمن…

لكن رسالة أنس لم تصلها، ونزل المنزل فوق رأسها.#GazaUnderAttak pic.twitter.com/JslUb0YEMm — سارة السّباتين (@AlsabateenSara) May 17, 2021

هذا الشاب أنس اليازجي

يختصر قوة وصلابة أهل #غزة

هؤلاء أناس فوق الآدمية

خلقهم الله من طراز خاص ليواجهوا #الصهيونية وجرائمها البشعة

استشهدت عروسه بقصف #الصهاينة قبيل زفافهما، شاهدوا صلابة الإيمان وقوة الصبر حينما يتعامل اهل #فلسطين مع مصائبهم. بإذن الله ينتهي #الكيان_الصهيوني pic.twitter.com/wL1oIO4CXH — هاني المذكور (@hanialmathkoor) May 17, 2021

حفل زفاف لم يكتمل

وكان من المقرر أن يحتفل العريس أنس اليازجي مع عروسه شيماء بزفافهما بعد عيد الفطر، إلا أن العدوان الإسرائيلي الذي بدأ على قطاع غزة قبل ثمانية أيام، لم يسمح لهما بذلك، بعدما ارتقت العروس شهيدة إثر قصف منزل عائلتها بشكل مباشر.

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وتحوّلت العمارة السكنية التي تضم “جهاز العروس” إلى كومة من الرُكام، وقضى تحتها العديد من الشهداء المدنيين، فيما تناثرت أدوات الزينة، وزجاجات العِطر، والهدايا بين الحِجارة المُهدمة، لترسم لوحة متكاملة من الوجع والألم الممزوجان بالفقد.

وأدى القصف العنيف الذي تعرضت له المنطقة، بدون توجيه أي تحذير للمدنيين، إلى استشهاد 43 مدنيًا، نتيجة تدمير ثلاث بنايات سكنية على رؤوس ساكنيها، إلى جانب تحويل المنطقة السكنية الآمنة إلى منطقة مهجورة، يعج فيها غُبار الحرائق.

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