(اتقوا الله واسحبوا سفرائكم).. الداعية الكويتي عثمان الخميس يوجه رسالة للمطبعين العرب

وجه الداعية الكويتي الشهير، عثمان الخميس، رسالة إلى حكام المسلمين، لنصرة الفلسطينيين في معركتهم مع الاحتلال الإسرائيلي، معاتباً الدول العربية التي طبعت مع إسرائيل مؤخراً في إشارة إلى الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

وقال عثمان الخميس في فيديو رصدته (وطن)، هذه رسالة إلى حكام المسلمين، (اتقوا الله في هذه البلاد (فلسطين) مسرى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم)، مضيفاً (لا بد من الاستنكار ونصرة إخواننا المسلمين هناك، واذا لا تستطيعون القتال هناك فعلى الأقل نصرتهم مادياً ومعوياً).

عثمان الخميس: أوقفوا تطبيعكم مع الاحتلال الإسرائيلي

وطالب الداعية الكويتي الشهير عثمان الخميس، الدول العربية التي طبعت مع إسرائيل بسحب سفرائها من تل أبيب سريعاً وأن يوقفوا تلك الاتفاقيات الضالة والعودة إلى الله عز وجل.

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وقال إن قضية فلسطين ليست قضية حماس وإسرائيل (بل) القضية قضية فلسطين وبيت المقدس والإسلام.

وعاب عثمان الخميس موجة الحقد التي تسود بعض الخليجيين وزعمهم ان الفلسطينيين يسبونهم قائلاً ( لا يجوز التعميم على جميع المسلمين في فلسطين، وحتى لو اخطأوا في حقنا فمن سامح وعفى فأجره على الله وهذا لا يمنعنا من نصرتهم أمام العدو الغاشم).

الشيخ #عثمان_الخميس يطالب الدول المطبعة بسحب سفرائها من دولة الاحتلال الصهيوني pic.twitter.com/LDlJTaqy7u — حمد الشامسي (@Alshamsi789) May 16, 2021

خلال (20) دقيقة.. (54) طائرة أطلقت (110) صواريخ على غزة

في ليلة قاسية عاشها الفلسطينيون، هاجمت طائرات حربية إسرائيلية قطاع غزة، مستهدفة (35) هدفاً خلال 20 دقيقة عبر 54 طائرة مقاتلة، واستخدام نحو 110 صواريخ، وذلك في ليلة وصفها صحفيون بأنها الأعنف القطاع.

جاءت هذه الهجمات العنيفة لتدخل القطاع في يوم سادس من الحرب، حيث اجتمع الكابنيت الإسرائيلي، مساء الأحد، وأعلن عن عزمه مواصلة الضربات على غزة، رغم جهود دبلوماسية متواصلة من عدة أطراف للوصول إلى تهدئة.

الاحتلال يكشف هدف هذه الغارات

الاحتلال الإسرائيلي اعترف بهذه الضربات، وادعى أن القصف استهدف نحو “15 كيلومتراً من الأنفاق التي حفرتها حركة حماس تحت الأرض”، مضيفاً أنها تأتي ضمن “المرحلة الثالثة من مشروع المترو لأنفاق حماس”.

كما ذكر الاحتلال في بيانه أن الغارات التي نفذها ليلاً استهدفت “تسعة منازل لقادة في حماس في أنحاء قطاع غزة”.

وتابع الجيش الإسرائيلي: “من بين المنازل المستهدفة منزل قائد كتيبة بيت حانون وقائد سرية بيت حانون وقائد سرية في مدينة غزة وقائد سرية في مخيم الشاطئ”.

إضافة لذلك، ذكرت وسائل إعلام عربية أن عشرات الغارات الإسرائيلية المتزامنة ضربت عدة مناطق جنوبي وغربي مدينة غزة، وشمالي وجنوبي ووسط القطاع.

ووفق شهود عيان، استهدف القصف الإسرائيلي مواقع للمقاومة الفلسطينية، وأراضي زراعية، وشوارع وبنى تحتية، كما أدى لتدمير مقار أمنية، جنوبي وغربي مدينة غزة.

كما ذكر شهود العيان أن القصف خلّف أضراراً كبيرة في منازل ومبان سكنية، إضافة لتدمير واسع في الشوارع ومفترقات الطرق. كما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن مربعات سكنية بمحيط الأماكن المستهدفة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزّة المُحاصَر، إلى 197 من بينهم 58 طفلا، فيما تستمرّ الطواقم الطبيّة في أعمال بحث تحت الرّكام.

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