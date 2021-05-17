سمية الخشاب تؤدي وصلة رقص مثيرة بفستان مكشوف الصدر والجمهور يتهمها بتقليد فيفي عبده!

أشعلت الفنانة المصرية سمية الخشاب مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو، ظهرت فيه وهي ترقص، على شاطئ البحر على أنغام أغنية للفنان عمرو دياب .

وظهرت سمية وهي ترتدي فستان عروس، مكشوف الصدر، وتتمايل وترقص على انغام الأغنية، وكتبت معلقّةً: A free happy bird.

وبينما اتهمها البعضُ من المعلقين بمحاولة تقليد الراقصة فيفي عبده، هاجمها آخرون، واستنكروا رقصها واستعراضها بينما يتواصل العدوان الإسرائيلي ومجازر الإحتلال في قطاع غزة .

سمية الخشاب تهين طليقها أحمد سعد!

واثارت الفنانة سمية الخشاب ضجة واسعة بعدما نشرت صورة لـ”قرون” على حسابها في تويتر، الأمر الذي رآى فيه متابعون إهانة منها لطليقها المطرب أحمد سعد، بعدما شارك في الحلقة 21 من مسلسل “موسى” الذي عرض في شهر رمضان حيث ظهر وهو يغني ويرقص بمشهد حفل زفاف محمد رمضان على “سمية”.

والتقط أحمد سعد مع محمد رمضان وسمية الخشاب عددا من الصور، بينما ظهر محمد رمضان وهو يحمل سمية الخشاب بين يديه.

وذكرت تقارير اخبارية ان احمد سعد صرح أنه لا يمانع في إحياء حفل الزفاف من ناحية المبدأ، ولا يخلط بين أزماته الشخصية وبين التعاقد على الغناء في الأعمال الفنية.

وفي مارس عام 2019 أعلن الفنان المصري، أحمد سعد، انفصاله عن سمية، بعد زواج دام 18 شهراً.

وكان سعد قد تزوج الفنانة الخشاب في أكتوبر من العام 2017 بعد سلسلة طويلة من الشائعات، كانا يقومان معاً بنفيها في كل مرة.