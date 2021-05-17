رياض محرز يكشف عن مستقبله مع مانشستر سيتي والفريق الذي يريد الاعتزال معه

كشف اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز 30 عامًا، مهاجم فريق مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري، عن الفريق الذي يسعى لإنهاء مسيرته الاحترافية معه في عالم كرة القدم داخل صفوفه.

رياض محرز والحديث عن مستقبله

وتحدث النجم الجزائري رياض محرز خلال حوار صحفي مع شبكة “RMC” الفرنسية، عند سؤاله عن مسيرته الاحترافية، قائلاً: “أشعر أنني بحالة جيدة في مانشستر سيتي، ولكنني ليس لدي رغبة في البحث عن مكان آخر في الوقت الحالي”.

وأردف محرز، “لا أعرف ما سيحدث في المستقبل، ولكني أريد أن أبقى حيث أنا، لكن أطمح إلى إنهاء مسيرتي في مارسيليا؟ لا، أريد أن أنهي مسيرتي في إنجلترا مع مانشستر سيتي، لا أفكر في غير ذلك”.

أرقام رياض محرز مع مانشستر سيتي

ونجح رياض محرز في التتويج مع الفريق خلال منافسات الموسم الجاري، لقب الدوري الإنجليزي “البريميرليج” وكأس الأندية الإنجليزية.

كما أنه سيتنافس على لقب دوري أبطال أوروبا أمام منافسه فريق تشيلسي “البلوز” في نهائي البطولة في اليوم ال 29 من شهر مايو/ آيار الجاري، والذي سيجمع كلا المنافسين في مدينة بورتو البرتغالية.

رياض محرز :"أريد أن أنهي مسيرتي في إنجلترا ولماذا ليس هنا في مانشستر سيتي ".

[RMCsport/FRBlueMoon] pic.twitter.com/elZXwNFXsC — Insider City (@InsiderCity_Ar) May 16, 2021

وقد شارك اللاعب رياض محرز في 45 مباراة بكل المسابقات مع فريق مانشستر سيتي، نجح من خلالها تسجيل 14 هدفًا وصنع 7 أهداف أخرى على الصعيد الدوري المحلي والأوروبي.

الأرقام القياسية ورياض محرز

وأفادت شبكة “أوبتا الرياضية العالمية للإحصاءات، بأن اللاعب الجزائري رياض محرز أصبح ثاني لاعب يسجل للفريق الإنجليزي ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بعد المهاجم السنغالي ساديو ماني اللاعب في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي خلال موسم عام 2017-2018م.

رياض محرز والجزائري الوحيد

وقد رفع رياض محرز رصيده من الأهداف إلى عشر أهداف في منافسات دوري أبطال أوروبا، كأكثر من أي لاعب جزائري آخر في تاريخ المسابقة، وأصبح أول لاعب عربي يسجل في الذهاب وإياب في النصف النهائي من منافسات المسابقة القارية.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” فريق مانشستر سيتي برصيد 83 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني من الترتيب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي برصيد 70 نقطة.

صعود ليفربول وحفاظ ترتيب تشيلسي

ويأتي فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة. بينما فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 64 نقطة.

وجاء فريق ليفربول في خامس الترتيب برصيد 63 نقطة، عن فريق توتنهام في المركز السادس برصيد 59 نقطة، متساويًا مع فريق وست هام يونايتد بنفس النقاط.

إيفرتون وأرسنال والترتيب في الدوري

وفي المركز الثامن يأتي فريق إيفرتون برصيد 56 نقطة، يليه في المركز التاسع فريق أرسنال بفارق نقطة وحيدة برصيد 55 نقطة، أما في عاشر ترتيب الدوري الإنجليزي جاء فريق أستون فيلا برصيد 49 نقطة.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويحتل على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 22 هدفًا، متساويًا مع النجم المصري محمد صلاح بنفس رصيد الأهداف.

أصبح رياض محرز ثالث لاعب أفريقي عبر التاريخ يفوز بلقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات على الأقل بعد ديدييه دروجبا (4) ويايا توريه (3) 👏🏼🔥🏆🏆🏆 pic.twitter.com/UlWOsCqvVp — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) May 11, 2021

وفي المركز الثاني جاء البرتغالي ” برونو فيرنانديش” بنفس برصيد 18 هدفًا، بينما جاء اللاعب الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” المهاجم في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الثالث برصيد 17 هدفًا.

أما في المركز الخامس جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 15 هدفاً خلال منافسات الموسم الحالي.

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