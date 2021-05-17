الهلال الأحمر القطري ينشر صورا لمقره المدمر في غزة من قبل الاحتلال العاجز أمام صواريخ المقاومة

نشر الهلال الأحمر القطري صورا لمقره الذي تم قصفه، الاثنين، في غزة من قبل طائرات الاحتلال وأسفر القصف عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 10 آخرين.

الهلال الأحمر القطري

وقال الهلال الأحمر القطري في تغريدات على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن)، إن مقره في قطاع غزة تعرض للقصف من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الإثنين 17/5/2021 الساعة 6 مساء بتوقيت القدس.

تعرض مقر #الهلال_الأحمر_القطري في قطاع #غزة للقصف من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الإثنين 17/5/2021 الساعة 6 مساء بتوقيت القدس. pic.twitter.com/MlsLR1WAVp — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) May 17, 2021

وأوضح في بيانه أن عملية القصف أسفرت عن استشهاد فلسطينيين وجرح عشرة اشخاص من المواطنين الفلسطينيين.

وأسفرت عملية القصف إلى استشهاد فلسطينيين وجرح عشرة اشخاص من المواطنيين الفلسطينين. واذ يندد الهلال الأحمر القطري استهداف مقره في القطاع فانه يؤكد على

على ضرورة السماح للفرق الإغاثية بالعمل وفقا للقانون الدولي الإنساني pic.twitter.com/DwOTI9iFlN — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) May 17, 2021

وإذ يندد الهلال الأحمر القطري باستهداف مقره في القطاع، فإنه يؤكد على ضرورة السماح للفرق الإغاثية بالعمل وفقا للقانون الدولي الإنساني.

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كما شدد البيان على أن استهداف فرق الهلال الأحمر ومقراته يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

وأن استهداف فرق #الهلال_الأحمر ومقراته يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. كما يؤكد على استمراره في تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين في قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني. pic.twitter.com/iJrXzdwCzb — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) May 17, 2021

وأكد الهلال الأحمر القطري على استمراره في تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين في قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

قصف عمارة سكنية في غزة

هذا وقصف الجيش الإسرائيلي بصاروخ أطلق بدون سابق إنذار، الطوابق العلوية لبناية “غازي الشوا” في حي الرمال الشمالي التي يتواجد فيها مقر الهلال الأحمر القطري.

وأسفر القصف عن استشهاد اثنين، أحدهما طفلة، وجرح 10 آخرين.

وكشفت مصادر فلسطينية أن الشهيدين هما زياد أبو داير (54 عاما) وابنة أخيه رفيف أبو داير (11 عاما)، فيما أصيب العديد من أفراد الأسرة.

من جانبها أعربت دولة قطر في بيان أوردته وزارة الخارجية عن استنكارها وإدانتها الشديدين لقصف قوات الاحتلال الاسرائيلي مبنى الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة المحاصر، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وأفاد بيان الخارجية أنه تزامنا مع هذه العملية تضرر أجزاء من مستشفى حمد بن خليفة للأطراف الصناعية والتأهيل نتيجة الهجمات المستمرة لمباني محيطة بالمستشفى.

كما سبق ذلك استهداف مبنى الجلاء الذي يضم عددا من المؤسسات الإعلامية ومنها مكاتب قناة الجزيرة في قطاع غزة.

وتابع بيان الخارجية القطرية:(إن استهداف المؤسسات الانسانية والإعلامية يعد انتهاكا سافراً للقانون الدولي والأعراف والقيم الانسانية.)

واستطرد:(تدعو دولة قطر المجتمع الدولي إلى إدانة هذا التصرف الآثم وإلى بذل المزيد من الجهود لوضع حد لسلسلة الجرائم الاسرائيلية في الأراضي المحتلة، لحماية المدنيين والصحفيين والقائمين على العمل الإنساني.)

واختتمت الخارجية القطرية بيانها:(أخيرًا فإن دولة قطر تؤكد في هذا السياق أنها لن تألوا جهداً في دعم القضية الفلسطينية العادلة والأشقاء في فلسطين.)

ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ 10 مايو الجاري، شن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مستهدفا منشآت عامة، ومنازل مدنية، ومؤسسات حكومية.

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