مباراة باريس سان جيرمان وريمس
مباراة باريس سان جيرمان وريمس
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الصراع يزداد قوة بين ليل وباريس سان جيرمان على اللقب

كتب وطن
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حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز الساحق على منافسه ريمس في الدوري الفرنسي بأربع أهداف نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة ما قبل الأخيرة من ختام الدوري الممتاز.

وقد نجح باريس سان جيرمان من تقليص الفارق مع المتصدر فريق ليل إلى نقطة وحيدة، ليواصل الصراع كلا الفريقين على اللقب.

أهداف باريس سان جيرمان

وأحرز هدف التقدم في المباراة فريق باريس سان جيرمان عن طريق المهاجم البرازيلي نيمار في الدقيقة ال13 من عمر زمن المباراة عبر ركلة الجزاء سددها بقوة على يمين حارس مرمى شباك ريمس.

وسجل الهدف الثاني الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة ال24 بعد عرضية رائعة، بينما جاء الهدف الثالث بواسطة قائد فريق “البي أس جي” البرازيلي ماركينيوس في الدقيقة ال64.

وعاد فريق باريس سان جيرمان ليهز شباك منافسه ريمس، بعد السيطرة والاستحواذ للفريق الباريسي على مجريات اللقاء في الدقيقة ال89 عن طريق الإيطالي مويس كين.

طرد لاعب ريمس

وشهدت المباراة طرد المدافع المغربي في فريق ريمس في الدقيقة ال10 من مجريات أحداث الشوط الأول بعد عرقلته لأحد لاعبي فريق باريس سان جيرمان، ليستكمل الفريق ب10 من اللاعبين مجريات اللقاء أمام منافسه الفريق الباريسي.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتربع فريق ليل الفرنسي في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 80 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق باريس سان جيرمان برصيد 79 نقطة.

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صعود موناكو وليون

كما جاء في المركز الثالث جاء فريق موناكو الفرنسي برصيد 77 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الرابع فريق أولمبيك ليون برصيد 76 نقطة.

وفي المركز الخامس يحتل فريق أولمبيك مارسيليا في جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، يليه في المركز السادس فريق لنس برصيد 56 نقطة.

مونبلييه ورين والترتيب

وآتى في المركز الثامن فريق مونبلييه في المركز الثامن برصيد 51 نقطة، بينما جاء في المركز التاسع نيس برصيد 49 نقطة.

أما في المركز العاشر فقد جاء فريق ميتز برصيد 46 نقطة من منافسات الدوري الفرنسي للموسم الحالي.

هدافو الدوري الفرنسي  

ويحتل في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي اللاعب كيليان مبابي المهاجم في فريق باريس سان جيرمان برصيد 26 هدفًا.

يليه في الترتيب اللاعب ممفيس ديباي مهاجم فريق ليون برصيد 20 هدفًا، متساويًا مع اللاعب وسام بن يدر مهاجم فريق موناكو بنفس رصيد الأهداف.

بينما جاء في المركز الثالث اللاعب كيفن فولاند المهاجم في فريق موناكو برصيد 16 هدف، متساويًا مع اللاعب لودوفيك أجورك مهاجم ستراسبورج بنفس رصيد الأهداف.

وفي المركز الرابع جاء اللاعب بوراك يلماز المهاجم في فريق ليل الفرنسي برصيد 15 هدفًا، متساويًا مع أندي ديلورت مهاجم فريق مونبلييه برصيد 14 هدفًا.

أما في خامس الترتيب بولاي ديا اللاعب في صفوف فريق ستاد ريمس برصيد 14 هدفًا، متساويًا مع اللاعب أندي ديلورت المهاجم فريق مونبلييه بنفس رصيد الأهداف.

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