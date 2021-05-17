شاهد الناطق باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” في سلطنة عمان

في رسالة تضامن وتأييد من الشعب العُماني للمقاومة الفلسطينية، رسم مجموعة من الشبان العمانيين جدارية ضخمة في ولاية لوى للناطق العسكري باسم كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس “أبو عبيدة”.

أبو عبيدة .. يصدقه الإسرائيليون أكثر من جنرالاتهم!

وأصبح “أبو عبيدة” الناطق باسم كتائب القسام، بزيّه العسكريّ، ولثامه، وتصريحاته التي يتوعد فيها الإحتلال الإسرائيليّ، أيقونة للمقاومة الفلسطينية، إ ينتظر الفلسطينيون وعموم العرب إطلالاته.

وخلال العدوان المتواصل على غزة، أصبح الإسرائيليون يضبطون ساعاتهم على توقيت “أبو عبيدة”، إذ يسبق أي عملية قصف لمدن كبيرة مثل”تل أبيب” إعلان الناطق العسكري للقسام، انه سيتم ضرب المدينة في موعد معين، رداً على جرائم جيش الإحتلال بحق المواطنين العزل.

وبات الإسرائيليون يصدقون تصريحات “أبو عبيدة” أكثر من وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلية.

ويعبّر العمانيون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ عن وقوفهم الى جانب اشقائهم في فلسطين والتضامن معهم، ورفضهم للعدوان عليهم .

وكانت الخارجية العمانية أعربت عن إدانة سلطنة عمان لاقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى المبارك، ورفضها لسياسات واجراءات تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من منازله في مدينة القدس.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة سلطنة عمان لاقتحام القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى المبارك، ورفضها لسياسات واجراءات تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من منازله في مدينة القدس، pic.twitter.com/hdVxeAEze4 — وزارة الخارجية (@FMofOman) May 8, 2021

واكدت السلطنة على موقفها الثابت في دعم الحقوق المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية.

وتؤكد السلطنة موقفها الثابت في دعم الحقوق المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية. — وزارة الخارجية (@FMofOman) May 8, 2021

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 10 مايو/أيار الجاري، إلى 212 شهيدا و 1400 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الإثنين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على مناطق متفرقة من غزة، مستهدفا منشآت عامة ومنازل وبنية تحتية مدنية ومؤسسات حكومية.

بينما قُتل 10 إسرائيليين وأصيب المئات، خلال قصف صاروخي للفصائل الفلسطينية من غزة باتجاه مناطق تحت سيطرة الإحتلال ومستوطنيه.