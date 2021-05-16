“ليه بدنا نعمل شوشرة!”.. فيديو الأردنية زين كرزون عن التضامن مع فلسطين ينقلب عليها بردود ساخطة

تصدّر اسم الفاشنيستا الأردنية زين كرزون الترند في مواقع التواصل الإجتماعيّ، خلال الساعات الماضية، إذ شنّ مغردون اردنيون وعرب هجوماً غير مسبوق عليها، بسبب تصريحاتها عن التضامن مع الفلسطينيين في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

زين كرزون ليه بدنا نعمل شوشرة على السوشال ميديا!

جاء ذلك بعدما نشرت زين كرزون فيديو، بحسابها في سناب شات، وقالت فيه إن “قضية فلسطين ما بدها ناس مؤثرين يأثروا عليكم لحتى تحكوا أو تنزلوا عن فلسطين .. المُؤثر هو الفلسطيني الي اتدمر بيتوا”.

وأضافت: “المُؤثر هو اللي بعاني من سنين، مش شي جديد اللي صار بفلسطين. مش كنت نايمة وصحيت وصار اللي صار بفلسطين”.

وقالت: “ليه بدنا نعمل شوشرة على السوشال ميديا…حب فلسطين هو اني أنزل مية بوست وصُورة وأبكي قدام الكاميرا عشان تزقفولي”.

ووصفت زين كرزون من خرجوا على مواقع التواصل وأعربوا عن حزنهم إزاء ما يحدث للفلسطينيين، بأنهم كانوا ”يمثلون“.

غضب من تصريحات زين كرزون

تلك التصريحات للمشهورة الأردنية، عرضتها لهجوم كبير، عبر مواقع التواصل، شارك فيه مغردون ومؤثرون أردنيون وعرب،عبروا عن رفضهم لما ورد على لسان “كرزون”، واعتبروا ان التضامن مع فلسطين واجب وضرورة في ظل العدوان والمجازر الاسرائيلية التي ترتكب بحق النساء والأطفال في غزة .

وربط البعضُ في تغريداتهم، موقف “زين” بموقف الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف، الذي يهاجم المقاومة وقادتها منذ بدء العدوان الاسرائيلي على غزة، ويدافع عن اسرائيل.

وفبرك البعض منهم صورةً لزين كرزون ووسيم يوصف، واقترحوا مقترحاً ساخراً بتزويجهما لبعض.

#زين_كرزون حسبي الله ونعم الوكيل فيكِ الحياء والاخلاق والادب كلو معدوم من عندك ، م بعرف مين لحتى الآن متابع أشكالها 🤮#Gaza_Under_Attack pic.twitter.com/a1kZ5ztGDq — 𝙰𝚜𝚖𝚊'♪ (@AsmaAlShaikhAh2) May 16, 2021

العلاج الصحيح لكل مشهور أو مؤثر يتمادى على قضايانا..

إلغاء متابعته وعمل إبلاغ على حسابه…!

هيك بنربيهم احلى ترباية.. ☺️ المهم دققوا على آلاف السنين 🤣#الغاء_متابعة #زين_كرزون#غزة_الآن pic.twitter.com/oze1Kac4xS — فراس الماسي | Firas Almasi (@FAlmasee) May 15, 2021

أول مرة بشوف إبرة فيلر بتحكي 🤔🤔#زين_كرزون pic.twitter.com/2YMBUZPQ9M — علاء الحليسي 𝕬𝖑𝖆𝖆 𝖍𝖆𝖑𝖎𝖘𝖎🇵🇸 (@eng_alaa_halisi) May 15, 2021

احنا لو نجوز زين كرزون لوسيم يوسف ونحرقهم الجوز 👋🏻#زين_كرزون pic.twitter.com/L08ZfW0biF — Rashed rababah (@rashedrab94) May 16, 2021

#زين_كرزون والامارات دولة عمرها 50 سنة، تطبع مع كيان عمره 73 سنة، للتآمر على دولة عمر شجرة زيتون فيها 200 سنة. الامارات تأسست عام 1971 و شركة نابولي لصناعة الأحذية في الخليل تأسست عام 1940. من حقك كفلسطيني تعرف انه كنادرنا أقدم من تاريخهم. pic.twitter.com/7iWxx7GYPy — 🇯🇴YaZeeD🇵🇸 (@1madridarabia1) May 16, 2021

وتضامن العديد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير العرب والأجانب مع الفلسطينيين بعد تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس وأيضًا في غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة باستشهاد 26 فلسطينيا وإصابة العشرات، خلال سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة فجر اليوم الأحد في مجزرة جديدة بحي الرمال غرب مدينة غزة .

وبذلك يرتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 174، بينهم 47 طفلا 29 امرأة، بينما تجاوز عدد المصابين 1200.