زين كرزون تتعرض لهجوم بسبب موقفها من التضامن مع فلسطين
زين كرزون و وسيم يوسف
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“ليه بدنا نعمل شوشرة!”.. فيديو الأردنية زين كرزون عن التضامن مع فلسطين ينقلب عليها بردود ساخطة

هجوم على زين كرزون بسبب فلسطين

كتب وطن
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تصدّر اسم الفاشنيستا الأردنية زين كرزون الترند في مواقع التواصل الإجتماعيّ، خلال الساعات الماضية، إذ شنّ مغردون اردنيون وعرب هجوماً غير مسبوق عليها، بسبب تصريحاتها عن التضامن مع الفلسطينيين في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

زين كرزون ليه بدنا نعمل شوشرة على السوشال ميديا!

جاء ذلك بعدما نشرت زين كرزون فيديو، بحسابها في سناب شات، وقالت فيه إن “قضية فلسطين ما بدها ناس مؤثرين يأثروا عليكم لحتى تحكوا أو تنزلوا عن فلسطين .. المُؤثر هو الفلسطيني الي اتدمر بيتوا”.

وأضافت: “المُؤثر هو اللي بعاني من سنين، مش شي جديد اللي صار بفلسطين. مش كنت نايمة وصحيت وصار اللي صار بفلسطين”.

وقالت: “ليه بدنا نعمل شوشرة على السوشال ميديا…حب فلسطين هو اني أنزل مية بوست وصُورة وأبكي قدام الكاميرا عشان تزقفولي”.

ووصفت زين كرزون من خرجوا على مواقع التواصل وأعربوا عن حزنهم إزاء ما يحدث للفلسطينيين، بأنهم كانوا ”يمثلون“.

غضب من تصريحات زين كرزون

تلك التصريحات للمشهورة الأردنية، عرضتها لهجوم كبير، عبر مواقع التواصل، شارك فيه مغردون ومؤثرون أردنيون وعرب،عبروا عن رفضهم لما ورد على لسان “كرزون”، واعتبروا ان التضامن مع فلسطين واجب وضرورة في ظل العدوان والمجازر الاسرائيلية التي ترتكب بحق النساء والأطفال في غزة .

وربط البعضُ في تغريداتهم، موقف “زين” بموقف الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف، الذي يهاجم المقاومة وقادتها منذ بدء العدوان الاسرائيلي على غزة، ويدافع عن اسرائيل.

وفبرك البعض منهم صورةً لزين كرزون ووسيم يوصف، واقترحوا مقترحاً ساخراً بتزويجهما لبعض.

وتضامن العديد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير العرب والأجانب مع الفلسطينيين بعد تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس وأيضًا في غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة باستشهاد 26 فلسطينيا وإصابة العشرات، خلال سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة فجر اليوم الأحد في مجزرة جديدة بحي الرمال غرب مدينة غزة .

وبذلك يرتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 174، بينهم 47 طفلا 29 امرأة، بينما تجاوز عدد المصابين 1200.

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