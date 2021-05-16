” لسنا بحاجة للمال” .. ملياردير سويدي يفشل في شراء نادي أرسنال الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية، بأن الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة “سبوتيفاي” الموسيقية عبر الإنترنت، الملياردير السويدي “دانيل إيك” عن فشل إقناع عائلة “ستان كرونكي” المالكة لنادي أرسنال الإنجليزي.

أرسنال والملياردير السويدي

وقال الملياردير السويدي “دانييل إيك” في تغريده له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يوم أمس السبت، قائلاً: ” إن عرضًا قدمته لشراء أرسنال ورفضته عائلة ستان كرونكي المالكة للنادي”.

قال دانييل إيك الشهر الماضي إنه جمع التمويل اللازم لشراء النادي، الذي تقدر قيمته عند 2.8 مليار دولار طبقاً لـ #فوربس مؤسس #سبوتيفاي: عرض شراء #آرسنال رُفض#24Sporthttps://t.co/umIzUp07re pic.twitter.com/R1N2L50wwd — 24.ae | رياضة (@20foursport) May 16, 2021

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وأردف السويدي إيك، “هذا الأسبوع تم تقديم عرض إلى جوش كرونكي ومصرفيهم، وشمل العرض حصة للمشجعين في ملكية النادي، وتمثيلاً في مجلس الإدارة. لكن ردوا عليّ أنهم لا يحتاجون المال”.

عرض أرسنال المتاح

واستكمل في حديثه، ” أحترم قرارهم، لكنني ما زلت مهتمًا، ومتاحًا إذا تغير الموقف في أي وقت من أجل شراء النادي”.

وقد قدم ملياردير سويدي إيك في شهر إبريل/ نيسان الماضي، مبلغ قدرت قيمته 2.8 مليار دولار، إنه جمع التمويل اللازم من أجل شراء نادي أرسنال الإنجليزي.

عاجل : مالك سبوتيفي دانيال إيكِ يُعلن عن تقديم عرضه الأول لكرونكي من أجل شراء نادي أرسنال.#Arsenal https://t.co/L3BDIiBnrQ — MOHAMMED . (@iicxm_pr) May 15, 2021

وأشارت تقارير بريطانية، أن ثلاثة من نجوم فريق أرسنال الإنجليزي السابقين، وهم تييري هنري، ودينيس بركامب، وباتريك فييرا، الذين دعموا عرض الملياردير السويدي إيك.

انتقادات جماهير أرسنال

وواجه ملاك نادي أرسنال الإنجليزي مؤخرًا الانتقادات الكبيرة، جاء ذلك إثر انضمام الفريق إلى الدوري الأوروبي “السوبرليغ” المنفصل عن دوري أبطال أوروبا، وهو ما فشل بعد إعلان العديد الأندية الإنجليزية من الانسحاب منه 48 ساعة.

🚨. بيان من دانييل إيك بخصوص عرض شراء نادي أرسنال لكرة القدم 📄| لقد قدمت هذا الأسبوع عرضًا لشراء

ارسنال فاجابوا انهم لا يحتاجون الى المال pic.twitter.com/nSDhcscxBK — salman (@lfcsalman) May 15, 2021

وقد خرج المئات من جماهير أرسنال الإنجليزي في مظاهرات تندد بقدوم ملاك النادي الانضمام إلى تلك المسابقة المنفصلة عن الاتحاد الأوروبي.

والفيفا العالمية لكرة القدم وكذلك الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والذين ساهموا في إفشال ذلك مع تراجع الملاك عن تلك الخطوة والانسحاب منه.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” فريق مانشستر سيتي برصيد 83 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني من الترتيب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي برصيد 70 نقطة.

صعود ليفربول وتراجع وست هام يونايتد

ويأتي فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة. بينما فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 64 نقطة.

وجاء فريق ليفربول في خامس الترتيب برصيد 63 نقطة، وجاء فريق توتنهام في المركز السادس برصيد 59 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق وست هام يونايتد الذي آتى في سابع الترتيب من الدوري.

ترتيب أرسنال وإيفرتون

أما في المركز الثامن جاء فريق إيفرتون الإنجليزي برصيد 56 نقطة، ويأتي فريق أرسنال في المركز التاسع برصيد 55 نقطة، بينما جاء في المركز العاشر جاء فريق ليذر يونايتد 53 نقطة خلال منافسات الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويحتل على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 21 هدفًا، متساويًا مع النجم المصري محمد صلاح بنفس رصيد الأهداف.

بينما جاء المهاجم الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الثالث من الترتيب برصيد 17 هدفًا، متساويًا بذلك مع البرتغالي ” برونو فيرنانديش” بنفس عدد الأهداف في المركز الرابع.

البليونير السويدي دانيال إك يؤكد انه قدم عرضًا رسميًا لإدارة أرسنال من أجل شراء النادي. رد الإدارة كانت أنهم ليسوا بحاجة للمال (لعملية البيع).

إك طلب من إدارة النادي إعلامه في أي وقت حال أن قرروا البيع. pic.twitter.com/fx7MGFdFsg — ShoofPremier+ (@PremierShoof) May 15, 2021

أما في المركز الخامس جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 15 هدفاً خلال منافسات الموسم الحالي.

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