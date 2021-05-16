وافد في سلطنة عمان يتضامن مع اسرائيل
وافد في سلطنة عمان يتضامن مع اسرائيل
Imageالهدهد

وافد يثير غضب العمانيين وسخطهم .. نشر هذه الصورة وأعلن دعمه لإسرائيل ضدّ الفلسطينيين!

كتب وطن
0

أثار وافد يعمل في منطقة الدقم بسلطنة عمان، غضب العمانيين، بعد نشره صورةً تباهى فيها بإعلان وقوفه الى جانب الإسرائيليين في العدوان على الشعب الفلسطيني.

وتُظهر الصورة، الوافد وهو يقف مستنداً على سيارة، وقد وضع على الصورة علم دولة الإحتلال الإسرائيلي مرفقةً بعبارة (I STAND WITH ISRAEL FOREVER) بمعنى (انا اقف مع اسرائيل للأبد).

غضب عماني واسع 

ورجح المغرّدون العمانيون أن يكون هذا الوافد من الجنسية الهندية، وشنوا هجوماً عليه، مطالبين بالقبض عليه وابعاده عن السلطنة، مؤكدين على رفضهم وجود من يدعم الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض لعدوان وحشي في قطاع غزة والقدس والضفة .

ومنذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يعبّر العمانيون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ عن وقوفهم الى جانب اشقائهم في فلسطين والتضامن معهم، ورفضهم للعدوان عليهم .

السلطنة تدين العدوان 

وكانت الخارجية العمانية أعربت عن إدانة سلطنة عمان لاقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى المبارك، ورفضها لسياسات واجراءات تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من منازله في مدينة القدس.

واكدت السلطنة على موقفها الثابت في دعم الحقوق المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية.

وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 192، بينهم 58 طفلا و34 سيدة، إضافة إلى 1235 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، حتى ساعة اعداد هذا الخبر .

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
حياتنا

حلا الترك ارتدت الكوفية وأعلنت تضامنها مع فلسطين فتعرّضت لهجمة قوية .. لهذا السبب

حياتنا

“ليه بدنا نعمل شوشرة!”.. فيديو الأردنية زين كرزون عن التضامن مع فلسطين…

تقارير

مجزرة في حي الرمال .. الإحتلال يجنّ جنونه ويدمرّ عشرات الشقق على رؤوس ساكنيها!

الهدهد

مريم المنصوري تخرج عن صمتها وتعلق على ما تم تداوله بشأن مشاركتها في قصف غزة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More