وافد يثير غضب العمانيين وسخطهم .. نشر هذه الصورة وأعلن دعمه لإسرائيل ضدّ الفلسطينيين!

أثار وافد يعمل في منطقة الدقم بسلطنة عمان، غضب العمانيين، بعد نشره صورةً تباهى فيها بإعلان وقوفه الى جانب الإسرائيليين في العدوان على الشعب الفلسطيني.

وتُظهر الصورة، الوافد وهو يقف مستنداً على سيارة، وقد وضع على الصورة علم دولة الإحتلال الإسرائيلي مرفقةً بعبارة (I STAND WITH ISRAEL FOREVER) بمعنى (انا اقف مع اسرائيل للأبد).

يتداول.. صورة لوافد يعمل في منطقة الدقم يعلن عن دعمه ووقوفه مع دولة الإحتلال pic.twitter.com/alEwWnIONW — عُمان الحدث (@oman_event) May 16, 2021

غضب عماني واسع

ورجح المغرّدون العمانيون أن يكون هذا الوافد من الجنسية الهندية، وشنوا هجوماً عليه، مطالبين بالقبض عليه وابعاده عن السلطنة، مؤكدين على رفضهم وجود من يدعم الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض لعدوان وحشي في قطاع غزة والقدس والضفة .

يحتاج له تسفير الهندي الصهيوني ومنعه من الرجوع لسلطنة pic.twitter.com/Wh4u0YRcTu — الـمـسـكـري (@ALazdALmaskari) May 16, 2021

ايوه صحيح الهنود دايما من اكبر الداعمين للاسرائيلين القِ نظرة سريعه على تويتر و بتفهم حجم كرههم للاسلام — 🇵🇸نصر Nasr (@alsaidi110) May 16, 2021

الهند من أكبر الدول الداعمة للكيان الصهيوني ويفترض مقاطعتها تجارياً وطرد العمالة الهندية من الخليج كله — أحمد المنذري (@a_ibri) May 16, 2021

قانون الدوله الوافد لا يحق له إظهار توجهه السياسي وعليه نطالب الجهات المعنيه بمحاسبته وترحيله الغوري ولا غَفانه الواحد يجر 10 وال 20 يجرون 1000 وهكذا عدم التهاون — ابو هزاع الخميسي (@h0IKBGI11KxtJ2i) May 16, 2021

عمان دولة تعايش وسلام وهذا جاي يسوي فتنه طردو خلو يروح إسرائيل — حسين البلوشي (@2uTUSta0CRrXoVY) May 16, 2021

ومنذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يعبّر العمانيون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ عن وقوفهم الى جانب اشقائهم في فلسطين والتضامن معهم، ورفضهم للعدوان عليهم .

السلطنة تدين العدوان

وكانت الخارجية العمانية أعربت عن إدانة سلطنة عمان لاقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى المبارك، ورفضها لسياسات واجراءات تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من منازله في مدينة القدس.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة سلطنة عمان لاقتحام القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى المبارك، ورفضها لسياسات واجراءات تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من منازله في مدينة القدس، pic.twitter.com/hdVxeAEze4 — وزارة الخارجية (@FMofOman) May 8, 2021

واكدت السلطنة على موقفها الثابت في دعم الحقوق المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية.

وتؤكد السلطنة موقفها الثابت في دعم الحقوق المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية. — وزارة الخارجية (@FMofOman) May 8, 2021

وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 192، بينهم 58 طفلا و34 سيدة، إضافة إلى 1235 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، حتى ساعة اعداد هذا الخبر .

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