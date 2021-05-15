والدة رونالدو: سأحاول جاهدة من أجل إقناعه بالذهاب إلى هذا النادي الموسم المقبل

أعلنت والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 35 عامًا “ماريا دولوريس”، المهاجم في صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي وهداف الدوري الموسم الحالي، خلال تصريح تلفزيوني أنها ستقنع ابنها الدون من أجل العودة إلى فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

والدة رونالدو وسبورتنغ لشبوبة

وقالت ماريا دولوريس والدة رونالدو في تصريح تلفزيوني لها عبر قناة “TVI 24″ البرتغالية، قائلة: ” سأتحدث مع رونالدو من أجل محاولة إقناعه بالعودة الموسم المقبل، إلى ملعب جوزيه ألفالادي واتداء ألوان سبورتنغ لشبونه من جديد”.

والدة رونالدو عن عودة الدون الى سبورتينغ لشبونه " سأذهب لرؤيته غدا وأقنعه ، سوف يعود. " pic.twitter.com/lSEl35WPJS — !! FRee (@Mshare_AL_harbi) May 12, 2021

رونالدو وفريق سبورتنغ لشبونة

وقد بدأ صاروخ مادريرا رونالدو مسيرته الكروية في فريق سبورتنغ لشبونة عام 2002، وقد خاض مع النادي البرتغالي 31 مباراة رسمية مع الفريق الأول.

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وانتقل بعدها إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبعدها إلى ريال مدريد الإسباني عام 2009، ثم الرحيل عنه بعد سنوات طويلة والتتويج بالعديد من الألقاب مع الفريق الملكي إلى فريق يوفنتوس الإيطالي عام 2018.

رونالدو والرغبة بالرحيل

وقد ارتبط اسم رونالدو في العديد مع الأندية عقب رغبة اللاعب البرتغالي رونالدو في الرحيل عن فريق يوفنتوس مع موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

والدة رونالدو: سأحاول إقناع كريستيانو بالعودة في الموسم المقبل إلى سبورتنج لشبونة النادي الذي بدأ فيه مسيرته 🇵🇹 pic.twitter.com/OJS99jPNFW — Kooora (@kooora) May 13, 2021

من أبرز تلك النوادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد، مع الاحتمال الضيف بالعودة إلى ناديه السابق ريال مدريد وسبورتنيغ لشبونة.

سبورتينغ لشبونة والتتويج باللقب

ونجح فريق سبورتينغ لشبونة من التتويج باللقب لأول مرة كبطل للدوري البرتغالي بعد 19 عامًا، ليحجز بذلك مقعدًا له في المشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي المسابقة المفضلة للاعب كريستيانو رونالدو هداف البطولة برصيد 137 هدفًا.

🎉 | أمضت والدة ( كريستيانو رونالدو 🇵🇹 ) وقتًا رائعًا في الاحتفال بأول لقب برتغالي لـ "سبورتينغ" منذ 19 عامًا☺️❤️ pic.twitter.com/hfScnGDw2L — الكرة البرتغالية (@FPF_Arb) May 12, 2021

رونالدو والعقد مع يوفنتوس

وأفادت صحيفة (ريكورد) البرتغالية في خبر نشرته في وقت سابق، بأن رونالدو قد قرر استكمال عقده الحالي مع فريق يوفنتوس الإيطالي، وبعد ذلك العودة إلى نادي طفولته فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي والذي رحل عنه قبل 18 عامًا.

وأردفت الصحيفة، ” رونالدو يريد اللعب بقميص لشبونة لمدة موسمين قبل اعتزاله عالم كرة القدم وهو في سن ال39 عامًا”.

رونالدو والهدف القياسي

وسجل نجم يوفنتوس رونالدو هدف رقم ال100 التاريخي مع فريق السيدة العجوز الإيطالي، الذي حققه حينما سدد هدفه في مباراة مضيفه ساسولو الإيطالي يوم الأربعاء الماضي في إطار منافسات ال36 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو” لكرة القدم.

وجاء هدف كريستيانو في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول من المباراة بين فريق يوفنتوس وساسولو الذي جمع الفريقين على ملعب “مابي” في مدينة ريجيو إيميليا.

رونالدو والمواجهات مع يوفنتوس

وأحرز الدون رونالدو حصيلة تلك الأهداف خلال 131 مباراة، ليصبح بذلك أسرع لاعب في تاريخ نادي يوفنتوس الإيطالي يصل إلى رقم 100هدف، خلال مشاركته في جميع المسابقات في أول ثلاثة مواسم مع فريق اليوفي الإيطالي.

بيرلو في ( المؤتمر الصحفي):

يتمتع كريستيانو رونالدو بعلاقة جيدة مع جميع الموظفين ، لذلك يُنظر إلى العناق الأخير على أنه اتحاد للمجموعة بأكملها. نركز جميعًا على الهدف وكان العناق مهمًا. بعد الكثير من الانتقادات ، رد كريستيانو على أرض الملعب pic.twitter.com/TVSwNBW9gc — الكرة الكرستاويه (@CR7_GOATT) May 8, 2021

فقد سجل 14 هدفًا في منافسات دوري أبطال أوروبا، و80 هدفًا في الدوري الإيطالي، و4 أهداف في كأس ملك إيطاليا وهدفين في كأس السوبر الإيطالي.

وبات رونالدو أول لاعب في التاريخ يحرز 100 هدف وأكثر من ذلك مع ثلاثة من النوادي الأوروبية، بعدما سجل450 هدفًا بقميص ريال مدريد الإسباني و118 هدفًا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

هدافو الدوري الإيطالي

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس برصيد 28 هدفًا.

وفي المركز الثاني اللاعب الكولومبي لويس مورييل مع فريق أتالانتا، وكذلك البلجيكي روميلو لوكاكو المهاجم في صفوف فريق الانتر ميلان في المركز الثاني من الترتيب برصيد 21 هدفًا.

💬والدة كريستيانو رونالدو لـ(TVI 24): «سأتحدث معه وأحاول إقناعه بالعودة إلى سبورتينغ لشبونة الموسم القادم». 😐تصريحات تأتي في ظل شكوك حول استمرار #رونالدو في يوفنتوس الموسم القادم. (فوتبول إيطاليا) pic.twitter.com/0fwXxRCEhZ — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) May 13, 2021

أما في المركز الرابع جاء المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مع فريق فيورنتينا برصيد 22 هدفًا، اللاعب الإيطالي تشيرو إيموبيلي

فيما جاء في المركز الخامس، آتى المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي مع فريق لاتسيو برصيد 19 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي 2020-2021.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 88 نقطة، كما جاء المنافس أتالانتا في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 75 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن فريق الانتر ميلان المنفرد في صدارة الترتيب.

أما في المركز الثالث، جاء فريق الميلان الإيطالي برصيد 75 نقطة، متساويًا مع فريق أتالانتا بنفس عدد النقاط، وفي المركز الرابع من الترتيب احتل فريق نابولي برصيد 73 نقطة.

وكيل #رونالدو يستبعد عودته إلى سبورتنغ البرتغالي استبعد جورجي منديس وكيل أعمال كريستيانو رونالدو عودة مهاجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال لكرة القدم إلى نادي طفولته سبورتنغ، بعدما قالت والدة اللاعب، دولوريس أفيرو، إنها ستسعى لإعادته إلى فريقه السابق. pic.twitter.com/ntXdvsVnOd — كان الإخبارية (@cannewskw) May 15, 2021

بينما في المركز الخامس من الترتيب فريق يوفنتوس بفارق نقطة وحيدة برصيد 73 نقطة، يليه فريق لاتسيو في المركز السادس برصيد 67 نقطة.

ويأتي فريق روما برصيد 58 نقطة في المركز السابع، فيما جاء فريق ساسولو في المركز الثامن برصيد 56 نقطة.

يليه في الترتيب فريق سامبدوريا في المركز التاسع برصيد 46 نقطة، أما في المركز العاشر جاء فريق هيلاس فيرونا برصيد 43 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

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