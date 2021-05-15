والدة رونالدو ماريا دولوريس
والدة رونالدو ماريا دولوريس
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والدة رونالدو: سأحاول جاهدة من أجل إقناعه بالذهاب إلى هذا النادي الموسم المقبل

كتب وطن
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أعلنت والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 35 عامًا “ماريا دولوريس”، المهاجم في صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي وهداف الدوري الموسم الحالي، خلال تصريح تلفزيوني أنها ستقنع ابنها الدون من أجل العودة إلى فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

والدة رونالدو وسبورتنغ لشبوبة 

وقالت ماريا دولوريس والدة رونالدو في تصريح تلفزيوني لها عبر قناة “TVI 24″ البرتغالية، قائلة: ” سأتحدث مع رونالدو من أجل محاولة إقناعه بالعودة الموسم المقبل، إلى ملعب جوزيه ألفالادي واتداء ألوان سبورتنغ لشبونه من جديد”.

رونالدو وفريق سبورتنغ لشبونة

وقد بدأ صاروخ مادريرا رونالدو مسيرته الكروية في فريق سبورتنغ لشبونة عام 2002، وقد خاض مع النادي البرتغالي 31 مباراة رسمية مع الفريق الأول.

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وانتقل بعدها إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبعدها إلى ريال مدريد الإسباني عام 2009، ثم الرحيل عنه بعد سنوات طويلة والتتويج بالعديد من الألقاب مع الفريق الملكي إلى فريق يوفنتوس الإيطالي عام 2018.

رونالدو والرغبة بالرحيل

وقد ارتبط اسم رونالدو في العديد مع الأندية عقب رغبة اللاعب البرتغالي رونالدو في الرحيل عن فريق يوفنتوس مع موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

من أبرز تلك النوادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد، مع الاحتمال الضيف بالعودة إلى ناديه السابق ريال مدريد وسبورتنيغ لشبونة.

سبورتينغ لشبونة والتتويج باللقب

ونجح فريق سبورتينغ لشبونة من التتويج باللقب لأول مرة كبطل للدوري البرتغالي بعد 19 عامًا، ليحجز بذلك مقعدًا له في المشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي المسابقة المفضلة للاعب كريستيانو رونالدو هداف البطولة برصيد 137 هدفًا.

رونالدو والعقد مع يوفنتوس

وأفادت صحيفة (ريكورد) البرتغالية في خبر نشرته في وقت سابق، بأن رونالدو قد قرر استكمال عقده الحالي مع فريق يوفنتوس الإيطالي، وبعد ذلك العودة إلى نادي طفولته فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي والذي رحل عنه قبل 18 عامًا.

وأردفت الصحيفة، ” رونالدو يريد اللعب بقميص لشبونة لمدة موسمين قبل اعتزاله عالم كرة القدم وهو في سن ال39 عامًا”.

رونالدو والهدف القياسي

وسجل نجم يوفنتوس رونالدو هدف رقم ال100 التاريخي مع فريق السيدة العجوز الإيطالي، الذي حققه حينما سدد هدفه في مباراة مضيفه ساسولو الإيطالي يوم الأربعاء الماضي في إطار منافسات ال36 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو” لكرة القدم.

وجاء هدف كريستيانو في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول من المباراة  بين فريق يوفنتوس وساسولو الذي جمع الفريقين  على ملعب “مابي” في مدينة ريجيو إيميليا.

رونالدو والمواجهات مع يوفنتوس

وأحرز الدون رونالدو حصيلة تلك الأهداف خلال 131 مباراة، ليصبح بذلك أسرع لاعب في تاريخ نادي يوفنتوس الإيطالي يصل إلى رقم 100هدف، خلال مشاركته في جميع المسابقات في أول ثلاثة مواسم مع فريق اليوفي الإيطالي.

فقد سجل 14 هدفًا في منافسات دوري أبطال أوروبا، و80 هدفًا في الدوري الإيطالي، و4 أهداف في كأس ملك إيطاليا وهدفين في كأس السوبر الإيطالي.

وبات رونالدو أول لاعب في التاريخ يحرز 100 هدف وأكثر من ذلك مع ثلاثة من النوادي الأوروبية، بعدما سجل450 هدفًا بقميص ريال مدريد الإسباني و118 هدفًا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

هدافو الدوري الإيطالي

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس برصيد 28 هدفًا.

وفي المركز الثاني اللاعب الكولومبي لويس مورييل مع فريق أتالانتا، وكذلك البلجيكي روميلو لوكاكو المهاجم في صفوف فريق الانتر ميلان في المركز الثاني من الترتيب برصيد 21 هدفًا.

أما في المركز الرابع جاء المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مع فريق فيورنتينا برصيد 22 هدفًا، اللاعب الإيطالي تشيرو إيموبيلي

فيما جاء في المركز الخامس، آتى المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي مع فريق لاتسيو برصيد 19 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي 2020-2021.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 88 نقطة، كما جاء المنافس أتالانتا في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 75 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن فريق الانتر ميلان المنفرد في صدارة الترتيب.

أما في المركز الثالث، جاء فريق الميلان الإيطالي برصيد 75 نقطة، متساويًا مع فريق أتالانتا بنفس عدد النقاط، وفي المركز الرابع من الترتيب احتل فريق نابولي برصيد 73 نقطة.

بينما في المركز الخامس من الترتيب فريق يوفنتوس بفارق نقطة وحيدة برصيد 73 نقطة، يليه فريق لاتسيو في المركز السادس برصيد 67 نقطة.

ويأتي فريق روما برصيد 58 نقطة في المركز السابع، فيما جاء فريق ساسولو في المركز الثامن برصيد 56 نقطة.

يليه في الترتيب فريق سامبدوريا في المركز التاسع برصيد 46 نقطة، أما في المركز العاشر جاء فريق هيلاس فيرونا برصيد 43 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

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