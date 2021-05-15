نادية الجندي تثير الجدل ببنطال ممزق في أحدث ظهور رغم تجاوزها 80 عاماً!!

نشرت الفنانة المصرية نادية الجندي عبر حسابها في انستغرام صوراً جديدة، بدت فيها بإطلالةٍ عصرية، رغم أنّها تجاوزت من العمر 81 عاماً .

وظهرت الجندي في الصور وهي ترتدي بنطلون جينز ممزق من عند ركبتها، وبلوة بيضاء ضيقة، وفوقها جاكيت باللون الزهري .

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وهنأت نادية متابعيها بالعيد، وقالت إنها ستتواجد في دبي لحضور تكريهاي من مهرجان (اوسكار العرب)، جائزة المهرجان الشرفية يوم ١٩ مايو ٢٠٢١.

وعلقّ أحد المتابعين على الصور بقوله: (يحيي العظام وهي رميم).فيما قال آخر: (عايشة زمنها وزمن غيرها).بينما سخر ثالث: (الله ع الجكيت اكيد معها من عمر ال20).

وكتب احدهم لها: (السيده الثمانينيه متى تعقل وتعود إلى الله وتفكر بيوم القيامه والحساب).

عن نادية الجندي ..

وبدأت الفنانة الجندي مشوارها الفني من خلال فيلم جميلة عام 1958 بدور المجاهدة علياء، فيما تجاوزت سنوات عملها السينمائي 60 عاماً.

ومعروف ان الفنانة الجندي تزوجت مرتين، الأولى كانت من الفنان عماد حمدي من عام 1962 وأنجبت أبنها الوحيد هشام وعاشت معه حتى عام 1974.

وكان الزواج الثاني للفنانة من المنتج السينمائي محمد مختار عام 1978 إلا أنها أنفصلت عنه عام 1995 .

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