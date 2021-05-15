موقف مشرف للدوحة.. تلفزيون قطر يعلن وقف عرض الجلسات الغنائية تضامناً مع فلسطين

اتخذ تلفزيون قطر الرسمي، موقفاً مشرفاً يقضي بإلغاء عرض الجلسات الغنائية التي كانت مقررة خلال عطلة عيد الفطر السعيد، وذلك في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني.

تلفزيون قطر تأجيل البث لإشعار آخر

جاء ذلك، وفق ما ذكره، مبارك العوامي، مساعد مدير تلفزيون قطر، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ورصدته (وطن).

وقال العوامي في تغريدته (نظراً لما يتعرض له أهلنا في فلسطين من عدوان غاشم من قوات الاحتلال الاسرائيلي، لن يتم عرض الجلسات الغنائية المسجلة لفناني ونجوم قطر، والتي كان من المقرر بثها طيلة أيام عيد الفطر المبارك، وذلك حتى إشعار آخر).

نظرا لما يتعرض له أهلنا في فلسطين من عدوان غاشم من قوات الاحتلال الاسرائيلي ، لن يتم عرض الجلسات الغنائية المسجلة لفناني ونجوم قطر ، والتي كان من المقرر بثها طيلة أيام عيد الفطر المبارك ، وذلك حتى اشعار اخر .#تلفزيون_قطر #حي_الشيخ_جراح #القدس_تنتفض — مبارك العوامي (@malawammi) May 14, 2021

موقف مشرف لتلفزيون قطر

وفي السياق، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة الإعلامي القطري، مشيدين بمواقف الدوحة من القضية الفلسطينية.

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وعلق محمد صالح قائلاً: (تأبى المروءة أن تفارق أهلها).

تأبى المروءةُ أن تفارق أهلها https://t.co/MV86IIxjMg — محمد صالح (@Saleh_mass) May 14, 2021

وقال خالد النعمة: (إدارة تلفزيون قطر تتوقف مشكورة عن بث الجلسات الغنائية الخاصة بالعيد تضامناً واحتراماً لما يحدث من أحداث في فلسطين، لسان الحال في قطر كلها فلسطين قضيتي).

إدارة تلفزيون قطر @QatarTelevision تتوقف مشكورة عن بث الجلسات الغنائية الخاصة ب #العيد تضامناً واحتراماً لما يحدث من أحداث في #فلسطين لسان الحال في #قطر كلها: #فلسطين_قضيتي https://t.co/AzQhgL9jcg — خالد النعمة (@alnaamak) May 14, 2021

في حين قال بو حمد: (دائما تثبت الدوحة وسياستها في الجوانب المختلفة الثقافية والاقتصادية وغيره أنها مع الشعوب في أفراحهم وأحزانهم ..مشاركة لهم في مشاعرهم .. تقدم ما هو الاصلح للشعوب وان كان على حساب المصالح الانية .. وهذا موقف واحد من المواقف ..ولكم الشكر).

دائما تثبت الدوحة وسياستها في الجوانب المختلفة الثقافية والاقتصادية وغيره أنها مع الشعوب في أفراحهم وأحزانهم ..مشاركة لهم في مشاعرهم .. تقدم ما هو الاصلح للشعوب وان كان على حساب المصالح الانية .. وهذا موقف واحد من المواقف ..ولكم الشكر — بو حمد.. (@bohamad123) May 14, 2021

خالد آل شافي علق قائلاً: (موقف شهم من بلد الخير قطر، وهو ليس بجديد على بلادي، نشكر القائمين على هذا القرار، والذي يلامس الاحاسيس والمشاعر).

موقف شهم من بلد الخير قطر ، وهو ليس بجديد على بلادي ،

نشكر القائمين على هذا القرار . والذي يلامس الاحاسيس والمشاعر . — خالد آل شافي (@Drkalshafi) May 14, 2021

قطر والقضية الفلسطينية

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الشورى القطري (أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود)، إن دولة قطر ترى (القضية الفلسطينية) قضيتها الأولى التي لا تهاون فيها ولا مساومة عليها.

وأكد آل محمود، أن القيادة القطرية تقف بكل قوة وصدق من أجل استعادة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، وذلك خلال جلسة طارئة للبرلمان العربي.

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وأوضح آل محمود، أن الدوحة بادرت منذ اللحظة الأولى لإدانة العدوان الإسرائيلي بأشد العبارات، ودعت المجتمع الدولي لتدخل عاجل وحازم لوقفه.

وأكد رئيس مجلس الشورى القطري أن الدول العربية تواجه تحدياً مصيرياً بالنظر إلى الممارسات الهمجية والعنصرية التي يمارسها الاحتلال بجيشه وشرطته ومستوطنيه ضد الفلسطينيين.

ودعا للخروج من الاجتماع بموقف موحد يعيد الثقة بالعمل العربي المشترك ويؤسس لنهج عملي جديد في مواجهة صلف المحتل الإسرائيلي وغروره وجرائمه التي تجاوزت كل الحدود.

كما طالب آل محمود باتخاذ البرلمان العربي موقفاً يؤكد للشعب الفلسطيني الباسل “أننا معهم ليس فقط بالكلمات والبيانات والشعارات، ولكن بالعمل والفعل وقوة الموقف وصدق الإرادة”.

وأضاف أن زمن الشجب والإدانة والاستنكار قد مضى، وجاء أوان العمل الجاد والصادق والملتزم بالثوابت العربية والقيم الإسلامية من أجل حماية القدس والمقدسات ودعم صمود الفلسطينيين، الذين يدافعون عن حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967.

أمير قطر

وكان أمير قطر “تميم بن حمد آل ثاني”، أكد للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الدوحة ستواصل التحرك مع الشركاء الدوليين وبكل الطرق لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في عموم فلسطين.

كما دعا وزير الخارجية القطري “محمد بن عبد الرحمن”، خلال ترؤسه الاجتماع الطارئ للجامعة العربية، الثلاثاء، إلى موقف عربي موحد وفاعل، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

ومنذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح”، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة المتواصلة على القطاع منذ مساء الاثنين، إلى 126 شهيداً، بينهم 31 طفلاً و20 سيدة، إضافة إلى 950 إصابة.

كما ارتفع إجمالي عدد شهداء الضفة الغربية خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي منذ الاثنين الماضي إلى 15، وفق حصيلة رسمية.

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