فضيحة جديدة ومدوية للسعودية أمل الشهراني خلال البث المباشر!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، قالوا إنه يُظهر فضيحة للسعودية أمل الشهراني خلال بث مباشر على سناب شات .

وأثناء البث المباشر الذي ظهرت فيه أمل الشهراني بملابس فاضحة وشبه عارية، ظهر في خلفية الصورة شاب، ما لبث أن اختفى حين انتبه ان “الشهراني” على البث المباشر، ما عرّضها لموقف محرج امام متابعيها، الذين تساءلوا عن هوية الشاب وماذا يفعل عندها في الغرفة.

فضيحة أخرى للسعودية أمل الشهراني

وقب لفترة تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعي فضيحة مدوية للمشهورة السعودية امل الشهراني، وذلك بعد ظهورها في بث مباشر مع شاب هندي، أقدم على تصرف لا أخلاقي أمام جميع المتابعين.

وأظهر البث الشهراني وهي في نوبة ضحك شديدة بعد أن شاركت شاباً هندياً البث المباشر الخاص بها، فيما صدم الشابُ المتابعين بعد إقدامه على اخراج عضوه الذكري للشهراني أمام الجميع.

ولم تعتذر أمل عن الموقف المخزي أو تشعر بالإحراج؛ إنما أوقفت البث المباشر عن الشاب الهندي واستمرت في نوبة الضحك الهستيرية.

وعبر رواد مواقع التواصل عن غضبهم مما اعتبروه “قلة حياء” أمل الشهراني، وقالوا إنّ ذلك استمراراً لممارساتها اللاأخلاقية التي رصدت في الآونة الأخيرة.