بعد أكثر من 139 شهيداً و1000 إصابة .. ضاحي خلفان يطالب العرب بالقضاء على حماس لتهنأ إسرائيل!

في الوقت الذي ترتكب فيه طائرات الإحتلال الإسرائيلي المجازر بحقّ الأطفال والنساء في عدوانها المتواصل على قطاع غزة، دعا ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، الى القضاء على حركة حماس، التي تقود المقاومة والرد على عدوان الإحتلال .

ضاحي خلفان: على العرب القضاء على حماس!

وهاجم ضاحي خلفان في سلسلة تغريداتٍ بحسابه في تويتر، حركة حماس وقادتها، والمقاومة الفلسطينية، دون ان يدين عدوان الاحتلال على غزة .

وقال خلفان في إحدى تغريداته: لا ينتظر من حماس بقيادة الإخوان واشراف إيران أي شئ يصلح الحال ويحقق الآمال.

لا ينتظر من حماس بقيادة الإخوان واشراف إيران أي شئ يصلح الحال ويحقق الآمال. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 14, 2021

واضاف: خالد مشعل (رئيس المكتب السياسي السابق لحماس) واسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي الحالي لحماس) جماعة اخوان..وجماعة الإخوان يبيعون ويشترون في الدين يتحالفون مع من يطعن في الصحابة الأخيار لرسول الله.. ما دام خامئني يدفع فهم عبيد المال.وفق زعمه

خالد مشعل واسماعيل هنية جماعة اخوان..وجماعة الإخوان يبيعون ويشترون في الدين يتحالفون مع من يطعن في الصحابة الأخيار لرسول الله.. ما دام خامئني يدفع فهم عبيد المال. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 14, 2021

وذهب ضاحي خلفان بعيداً في هرطقاته، وقال: تمكنت اسرائيل من زرع حماس في قلب منظمة التحرير …لتجعلها المشكلة لحل القضية الفلسطينية وقد نجحت اسرائيل في صناعة حماس الإخوانية…الإخوان اساس البلاء!.

تمكنت اسرائيل من زرع حماس في قلب منظمة التحرير …لتجعلها المشكلة لحل القضية الفلسطينية وقد نجحت اسرائيل في صناعة حماس الإخوانية…الإخوان اساس البلاء — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 14, 2021

وتابع ان حماس خيار ايراني وخيار اسرائيلي!.حسب ادعائه

حماس خيار ايراني..وخيار اسرائيلي …وعنبر أخو بلال.🤣🤣🤣 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 14, 2021

وقال ضاحي خلفان: على العرب القضاء على حماس!.

فعلى العرب القضاء على حماس. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 14, 2021

والمتتبع لتغريدات ضاحي خلفان، يجد أنه لم يتطرق الى المجازر التي ترتكبها اسرائيل بحق الاطفال والنساء في قطاع غزة منذ بدء العدوان يوم الإثنين الماضي، لكنّه في المقابل يتساوق مع الرواية الاسرائيلية ويدافع عن الاحتلال بالهجوم على المقاومة الفلسطينية.

على مقربة من ذلك، كشف المحامي والخبير في القانون الدولي، الدكتور محمود رفعت، عن عرض قدمه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.وقال محمود رفعت في تغريدة رصدتها (وطن)، إن محمد بن زايد عرض على نتنياهو تزويد إسرائيل بمرتزقة كالذين يحاربون في اليمن والذين تمولهم الإمارات لاجتياح قطاع غزة برياً.

بينما زعم حساب يدّعي أنّه (‏‏‏‏‏‏‏‏ضابط في جهاز الامن الاماراتي)، عبر تويتر، مشاركة طائرات إماراتية في قصف مدينة غزة ليلة أمس الخميس الى جانب طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً للحساب المزعوم (بدون ظل)، فقد خرجت اربع طائرات إماراتية من نوع اف ١٦ من اليونان ، بالتحديد قاعدة سودا، وقصفت البارحة مدينة غزة مع القوات الاسرائيلية .

مجتهد: دعم مالي من السعودية والإمارات لعباس لإنقاذ إسرائيل!

قال حساب “مجتهد” الشهير في تويتر، إن السعودية والإمارات ومصر والسلطة الفلسطينية قلقون جدا، ليس من ضغط الرأي العام بسبب القمع الإسرائيلي وقتل المدنيين، لكن بسبب التصاعد السريع للأحداث باتجاه إسقاط هيبة إسرائيل خاصة بعد تحرك فلسطينيي الداخل.

السعودية والإمارات ومصر والسلطة الفلسطينية قلقون جدا، ليس من ضغط الرأي العام بسبب القمع الإسرائيلي وقتل المدنيين، لكن بسبب التصاعد السريع للأحداث باتجاه إسقاط هيبة إسرائيل خاصة بعد تحرك فلسطينيي الداخل وهناك خوف حقيقي عندهم من أن تتجه الأزمة لتفكك ثم انهيار المشروع الصهيوني — مجتهد (@mujtahidd) May 14, 2021

وأضاف أنّ هناك خوف حقيقي عندهم من أن تتجه الأزمة لتفكك ثم انهيار المشروع الصهيوني.

وذكر انه من أجل تدارك الموضوع تعهدت السعودية والإمارات بدعم مالي غير محدود لعباس لإنقاذ إسرائيل، وقد نفذ عباس المطلوب واعتقل أكثر من ٥٠٠ شخص محسوبين على حماس في الضفة الغربية.

وأشار “مجتهد” الى انه حينما اضطرت إسرائيل لسحب جزء كبير من قواتها في الضفة للسيطرة على الأوضاع في الداخل الفلسطيني تعهد “عباس” بحماية ظهرهم في الضفة.

ومن أجل تدارك الموضوع تعهدت السعودية والإمارات بدعم مالي غير محدود لعباس لإنقاذ إسرائيل وقد نفذ عباس المطلوب واعتقل أكثر من ٥٠٠ شخص محسوبين على حماس في الضفة وحينا اضطرت إسرائيل لسحب جزء كبير من قواتها في الضفة للسيطرة على الأوضاع في الدخل الفلسطيني تعهد بحماية ظهرهم في الضفة — مجتهد (@mujtahidd) May 14, 2021

ووفقاً لتغريدات “مجتهد” فإنّ عباس يتحكم بـ ٦٠ ألف عنصر أمني مسلح تابعين للسلطة يحمون ظهر إسرائيل رواتبهم تدفع من السعودية والإمارات وأمريكا والاتحاد الأوربي.

يذكر أن عباس يتحكم بـ ٦٠ ألف عنصر أمني مسلح تابعين للسلطة يحمون ظهر إسرائيل رواتبهم تدفع من السعودية والإمارات وأمريكا والاتحاد الأوربي وهناك لوم على قيادة المقاومة من قواعدها لماذا تجامل عباس وتصمت عن اعتقال المئات من عناصرها وعن قمع قوات عباس لمن يريد التحرك داخل الضفة — مجتهد (@mujtahidd) May 14, 2021

ويرتفع عدد الشهداء الى 139 شهيداً بينهم 39 طفلاً و22 امرأة وإصابة نحو 1000 شخص منذ بدء العدوان الاسرائيلي على غزة .