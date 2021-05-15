هذا ما فعله فلسطينيون بـ(افيخاي ادرعي) بعد نشر حماس رقم هاتفه للجمهور!

قالت الصحفية الإسرائيلية في إذاعة جيش الاحتلال شمريت مائير، إن حركة حماس نشرت رقم هاتف الناطق باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي للجمهور.

افيخاي ادرعي

ويتلقى افيخاي ادرعي الآن ـ وفق مائير ـ على هاتفه إزعاجات لا تتوقف ورسائل سب وشتم وصور هتلر وتهديدات.

#عاجل مراسلة الاذاعة العبرية شمريت مائير: حــمـــ ــــاس نشرت رقم هاتف الناطق باسم جيش #الاحتلال أفيخاي أدرعي للناس والآن يتلقى على هاتفه إزعاجات لا تتوقف ورسائل سب وشتم وصور هتلر وتهديدات.#مقاومة — بلال نزار ريان (@BelalNezar) May 15, 2021

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين رقم افيخاي ادرعي، حيث أقدم البعض على إهانة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والسخرية منه.

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وكان العديد من النشطاء على موقع التواصل تويتر تداولوا مساء اليوم خبرا نسبوه لوسائل إعلام عبرية، يفيد بأن اتصالا وصل من عناصر كتائب عز الدين القسام، لسكان أكبر برج في تل أبيب يأمرهم فيه بإخلائه فورا.

وفي هذا السياق ذكر متداولو الخبر نقلا عن الإعلام العبري، أن اتصال وصل من كتائب القسام لسكان برج (موشيه أفيف) في تل أبيب يأمرهم فيه بإخلائه فوراً.

كتائب القسام ترفع الحظر عن تل أبيب لمدة ساعتين بأمر محمد الضيف

هذا وصرح المتحدث الرسمي اسم كتائب عز الدين القسام (أبو عبيدة) منذ قليل، بأنه بأمر من القائد محمد الضيف يُرفع حظر التجول عن تل أبيب ومحيطها لمدة ساعتين، من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية عشر.

وكانت كاميرات المراقبة وثقت لحظة هروب جماعي بأحد شواطئ تل أبيب، وذلك مع انطلاق صفارات الإنذار خوفًا من رشقة صاروخية للمقاومة الفلسطينية.

وفي تل أبيب أيضًا، هرع السكان سعيا للاحتماء عند انطلاق صفارات الإنذار، وقال مسعفون إن صاروخا أصاب مبنى سكنيا في ضاحية رامات جان التجارية ما أسفر عن مقتل رجل.

القسام تقصف تل أبيب وضواحيها رداً على مجزرة الشاطئ

وقالت (حماس) إن الصواريخ كانت ردا على غارات إسرائيلية، الليلة الماضية، على مخيم للاجئين على ساحل القطاع أسفرت عن مقتل امرأة وأربعة من أطفالها لقوا حتفهم جراء إصابة منزلهم في المخيم.

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ومنذ الإثنين الماضي، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، ما أدى إلى قصف الفصائل الفلسطينية لمنطقة تل أبيب ردا على اشتباكات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى.

وفي السياق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 28 مواطنا أصيبوا، اليوم السبت، خلال مواجهات متفرقة شهدتها الضفة الغربية بين الشبان والقوات الإسرائيلية خلال إحياء الفلسطينيين للذكرى 73 للنكبة وإن بعضهم في حالة خطرة.

وشهدت مدينة رام الله، اليوم السبت، مسيرة شارك فيها المئات بعد التوقف لمدة 73 ثانية هي عدد سنوات النكبة كما أطلقوا بالونات بألوان العلم الفلسطيني.

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