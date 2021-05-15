ترتيب جدول الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي

يواصل فريق الزمالك سكة الانتصارات والانفراد في صدارة ترتيب الدوري المصري، بعد تحقيقه الفوز على فريق إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الأسبوع ال23 من الدوري الممتاز.

أهداف الزمالك في شباك إنبي

ودخل فريق الزمالك المصري بالقوة والاستحواذ أمام منافسه إنبي، ليتمكن من تسجيل أولى الأهداف في الدقيقة الرابعة عن طريق مهاجم الفريق يوسف أوباما بعد تسديدة قوية جاءت في شباك منافسه إنبي.

وسجل الهدف الثاني أشرف بنشرقي الهدف الثاني في الدقيقة ال35 بعد عرضية جميلة سكنت في نهاية الأمر في شباك الفريق المنافس، بينما أحرز مع نهاية منتصف اللقاء عن طريف محمود علاء.

إنبي وركلة الجزاء في مرمى الزمالك

وقد نجح فريق إنبي من تسجيل الهدف الوحيد بواسطة اللاعب المصري رامي صبري في الدقيقة ال29 من عمر زمن المباراة، لينتهي اللقاء بفوز فريق الزمالك بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

تشكيلة فريق الزمالك

ولعب المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي “باتريس كارتيرون” 50 عامًا بتشكيلة أساسية في مواجهة منافسه إنبي المصري، في حراسة المرمى محمد عواد.

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من اللاعبين حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، أحمد فتوح.

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بينما في خط الوسط، لعب كلاً من اللاعبين، فرجاني ساسي، طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أما في خط هجوم الفريق في التشكيلة كلاً من: يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، حميد أحداد.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 48 نقطة بعد تحقيقه الفوز على فريق إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري الممتاز.

وجاء فريق الأهلي المصري في وصافة الترتيب برصيد 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر فريق الزمالك، مع بقاء مباراتين مؤجلتين في الدوري لم يخوضها الفريق بعد.

ترتيب بيراميدز والاتحاد السكندري

ويأتي في المركز الثالث من جدول الترتيب المصري البورسعيدي برصيد 36 نقطة، يليه في المركز الرابع بيراميدز برصيد 34 نقطة.

صعود سموحة وتراجع الاتحاد السكندري

وفي المركز الخامس جاء فريق سموحة برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة وحيدة مع صاحب المركز السادس فريق سيراميكا كيلو باترا برصيد 30 نقطة، متساويًا بذلك مع الاتحاد السكندري بنفس النقاط في المركز السابع من الترتيب.

الزمالك يصل للنقطة 48 في صدارة الدوري بعد الفوز على إنبي.. إليكم الترتيب 📋 pic.twitter.com/40igay62Iq — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 14, 2021

يليه في المركز الثامن غزل المحلة متساويًا بعدد النقاط مع أصحاب المركزين السابقين، كما وجاء في المركز التاسع فريق إنبي برصيد 28 نقطة، أما في المركز العاشر احتل فريق مصر المقاصة برصيد 27 نقطة.

طلائع الجيش والإسماعيلي

وجاء في المركز الحادي عشر فريق طلائع الجيش بفارق نقطة وحيدة برصيد 26 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق الإسماعيلي في المركز الثاني عشر بنفس رصيد النقاط.

أما في المركز الثالث عشر جاء فريق الجونة بنفس النقاط، بينما احتل في المركز الرابع عشر فريق المقاولون العرب برصيد 24 نقطة.

رامي صبري ليلاكورة: احترم جماهير جميع الأندية التي ألعب أمامها، سواء أهلي أو زمالك أو أي جماهير أخرى، لا اتعمد إثارة أي جماهير ضدي، ألعب لنادي كبير إسمه إنبي وأنا قائد للفريق وبالتالي اعرف حدودي جيداً#دوري_وي_المصري pic.twitter.com/FLhXhLTIXV — Yallakora (@Yallakoranow) May 15, 2021

وفي المركز الخامس عشر احتل فريق أسوان برصيد 21 نقطة، فيما جاء فريق البنك الأهلي في ترتيب المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.

وفي المركز ما قبل الأخير جاء فريق وادي دجلة برصيد 16 نقطة، أما في أدنى الترتيب جاء فريق الإنتاج الحربي برصيد 13 نقطة.

هدافو الدوري المصري

ويتربع على صدارة هدافي الدوري المصري أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك المصري برصيد 11 هدفًا، يليه لاعب فريق المصري البورسعيدي عمر كمال برصيد 10 أهداف.

وتساوى في عدد الأهداف اللاعب أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليو باترا وكذلك هداف فريق طلائع الجيش أحمد سمير بنفس رصيد الأهداف في المركز الثاني من الترتيب.

فيما جاء في المركز الخامس من الترتيب المهاجم عمرو جمال مع فريق طلائع الجيش برصيد 9 أهداف، متساويًا مع حسام حسن اللاعب في صفوف فريق سموحة واللاعب محمد شرف لاعب فريق الأهلي.

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