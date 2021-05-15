الاتحاد للطيران وفلاي دبي تلغيان رحلاتهما إلى مطار بن غوريون خشية صواريخ غزة

ذكرت وكالة (أسوشيتد برس) الامريكية، أن شركتي الاتحاد للطيران وفلاي دبي الإماراتيتان ألغيتا رحلاتهما إلى تل أبيب وانضمتا بذلك إلى شركات الطيران الأميركية والأوروبية التي أوقفت رحلاتها إلى مطار بن غوريون في إسرائيل بسبب العمليات العسكرية المتصاعدة هناك.

يا فرحة ما تمت.. فلاي دبي والاتحاد للطيران تلغيان رحلاتهما لإسرايئل

وفي الشهور القليلة الماضية سيرت شركات الطيران العاملة في الإمارات رحلات منتظمة إلى إسرائيل بعد إقامة علاقات دبلوماسية معها العام الماضي.

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وقالت شركة الاتحاد للطيران التي تعمل من أبوظبي في موقعها على الإنترنت إنها علقت جميع رحلات الركاب والبضائع اعتبارا من يوم الأحد بسبب الوضع في إسرائيل.

وقالت “تتابع الاتحاد الوضع في إسرائيل وتواصل البقاء على اتصال وثيق مع السلطات ومصادر المعلومات الأمنية”.

فلاي دبي و الاتحاد للطيران

وأيضا ألغت فلاي دبي رحلاتها من دبي اعتبارا من يوم الأحد طبقا لما جاء في موقعها على الإنترنت على الرغم من تسيير رحلتين يوم السبت. وبحسب الموقع من المقرر تسيير رحلات في الأسبوع المقبل.

وفي الآونة الأخيرة سيرت الشركة رحلات أقل من الرحلات الأربع اليومية المقررة مشيرة إلى انخفاض في الطلب.

مطار بن غوريون يضرب بصواريخ المقاومة

وكانت السلطات الإسرائيلية الخميس قامت بتغيير مسار الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار مطار بن غوريون في تل أبيب حتى إشعار آخر.

ووفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، “اتخذت السلطات الإسرائيلية هذا القرار على خلفية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة منذ عدة أيام على تل أبيب رداً على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والمتزايدة بحق الفلسطينيين”.

وبحسب القرار سيتم “تحويل الرحلات الجوية إلى مطار رامون الدولي في جنوب إسرائيل”، في الوقت نفسه، القرار لا يشمل رحلات المغادرة.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، إلى (140) شهيداً، بينهم (39) طفلاً و (22) سيدة، منذ الاثنين الماضي، فيما تجاوزت اعداد الإصابات الألف.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي السبت، برج الجلاء وهو البرج الذي يضم عشرات المكاتب الصحافية الدولية، من بينها مكتب قناة الجزيرة القطرية.

واستطاعت المقاومة الفلسطينية خلال الساعات الماضية، من الرد على استمرار العدوان الإسرائيلي، إذ وجهت ضربة صاروخية إلى مدن وبلدات محتلة وكذلك مستوطنات إسرائيلية، الامر الذي أوقع قتيل وإصابة العشرات في صفوف المستوطنين.

وضرب احد الصواريخ الذي أطلق من قطاع غزة منطقة كريات غان احد ضواحي تل أبيب، الامر الذي تسبب في مقتل مستوطن إسرائيلي واحداث دمار هائل في المباني.

وتجدّدت غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة، صباح السبت، واستهدفت غارات مجمّعًا أمنيا غرب مدينة غزة، فيما استهدفت غارة شققا سكنية في بناية بحيّ “تل الهوى” جنوبي مدينة غزة، وحذّرت شركة كهرباء غزّة من انهيار القطاعات الحيويّة إثر تعطُّل خطوط كهرباء رئيسية. وقال جيش الاحتلال إنّ 200 قذيفة أُطلِقت من غزّة منذ مساء أمس الجمعة.

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