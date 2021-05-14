انتفاضة الفلسطينيين في الضفة الغربية
انتفاضة الفلسطينيين في الضفة الغربية
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ارتفاع حصيلة الشهداء في مواجهات عنيفة في الضفة الغربية لنصرة غزة والقدس (شاهد)

كتب وطن
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ارتفعت حصيلة شهداء الهبة الشعبية في الضفة الغربية، اليوم الجمعة، إلى (10) شهداء، بعدما أعلن عن استشهاد شابين برصاص الاحتلال في قريتي سالم شرقي نابلس وعصيرة القبلية.

10 شهداء في الضفة الغربية

وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد شاب من قرية سالم خلال مواجهات مع الاحتلال على أطراف البلدة، ليرتفع عدد الشهداء في الضفة الى 10. حسب ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية (وفا)

وأكدت مصادر محلية في سالم، أن الشاب مالك حمدان (22 عاما) أصيب برصاص الاحتلال في منطقة الصدر، في منطقة سهل سالم، ووصفت إصابته الخطيرة، وجرى الاعلان استشهاده في وقت لاحق.

الى ذلك، اكد رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية، حافظ صالح، ستشهاد الشاب حسام عصايرة (20 عاما)، برصاص الاحتلال بعد اصابته بشكل مباشر في منطقة الصدر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 7 فلسطينيين، اليوم الجمعة، في مواجهات عنيفة شهدتها مدن الضفة الغربية المنتفضة لنصرة في وجه الاحتلال ردا على عدوانه على قطاع غزة واجراءاته بحق المقدسيين.

شهداء الضفة الغربية أعدم احدهم بدم بارد

واستشهد 9 من بين 10 شهداء خلال المظاهرات التي شهدتها مدن ومخيمات الضفة الغربية التي خرجت لنصرة غزة،

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قرب نابلس وقرب رام الله، بينما قامت قوات الاحتلال بإعدام الشهيد الأول بعدما زعمت محاولته تنفيذ عملية طعن في يعبد قرب جنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تعاملت مع 15 اصابة في رام الله بينها 2 خطيرة، و3 اصابات في اريحا و27 اصابة في نابلس بينها 5 خطيرة، و5 اصابات في بيت لحم، و8 اصابات في جنين، و8 اصابات في سلفيت، و12 اصابة في طولكرم، و5 اصابات في قلقلية بينها اصابة خطير بالرصاص الحي في الشريان الرئيسي.

واضافت ان معظم الإصابات بالرصاص الحي.

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وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدت فجر اليوم الجمعة، على المشاركين في المسيرات الليلية التي خرجت بشكل عفوي في عدد من مدن الضفة الغربية.

المواجهات الأعنف كانت في محافظة نابلس، إذ جرت مواجهات دامية في بلدات وقرى بيتا وحوارة واوصرين وعوريف جنوبا، وبيت دجن شرقاً، أسفرت عن أكثر من خمسين مصاباً. وفي جنين، دارت مواجهات عنيفة على حاجزي الجلمة ودوتان.

وأكد مسؤول أمني فلسطيني لوكالة فرانس برس أن هناك ارتفاعا واضحا في نسبة المواجهات منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة قبل أيام.

وارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة، في العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على التوالي إلى أكثر من 120 شهيداً، فيما قتل 8 إسرائيليين جراء صواريخ المقاومة.

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