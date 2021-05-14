هآرتس: إسرائيل المرعوبة تسعى لإنهاء القتال في غزة بسرعة خوفا من الفوضى في الداخل

كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، سبب تكثيف إسرائيل لغاراتها الجوية ضد قطاع غزة في الآونة الأخيرة، مشيرةً إلى أن الجيش ينتظر أوامر من الحكومة لانهاء جولة القتال القائمة.

إنهاء جولة القتالة

وأوضحت صحيفة “هآرتس” العبرية، الجيش الإسرائيلي بانتظار أمر بإنهاء العمليات القتالية في قطاع غزة بأسرع ما يمكن، حيث تخشى اسرائيل خروج المواجهات بين اليهود والعرب في الداخل عن السيطرة.

قالت الصحيفة العبرية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لحقيقة أن المستوى السياسي سيطالبهم بإنهاء جولة القتال في غزة بأسرع وقت ممكن.

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وأوضحت الصحيفة العبرية، أن ذلك بسبب المواجهات العنيفة في جميع أنحاء البلاد والخوف من فقدان السيطرة على الأمن الداخلي في اسرائيل، خاصة في ظل تصاعد المواجهات بين العرب والشرطة الاسرائيلية بعدة مدن وبلدات عربية

وأضافت الصحيفة العبرية: “الجيش ينوي الآن زيادة معدل الهجمات في قطاع غزة لإضعاف حماس وإلحاق ضرر كبير بقدراتها تمهيداً لإنهاء جولة القتال في أقرب وقت ممكن خلال الأيام القادمة”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كبار المسؤولين العسكريين الاسرائيليين توصلوا إلى الاستنتاج بأن العنف في اللد وبات يام وعكا وغيرها من المدن يمثل تهديدا أمنيا لا يقل خطورة عن القتال في غزة.

وحسب الصحيفة، وعلى الرغم من أن اسرائيل قد رفضت بعض المقترحات بشأن الوساطة للتوصل إلى هدنة حتى الآن، تشير المصادر إلى أن الحكومة الاسرائيلية قد تعيد النظر في هذا الأمر بسبب العنف داخل إسرائيل.

وحسب تقييم المسؤولين الاسرائيليين، فإن البنية التحتية العسكرية والسياسية لحركة حماس تلقت ضربة قوية منذ بدء المواجهات وأن قدرات اسرائيل على الردع تمت استعادتها بشكل عام، على حد زعمهم.

مخاطرة غير محسوبة

واستدركت الصحيفة: “لكن في الوقت نفسه تدرك مؤسسة الأمن أن هذه مخاطرة، لأن زيادة معدل الهجمات قد يؤدي في الواقع إلى التصعيد خطير من قبل حماس يصعب إيقافه”.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي، إنه ينتظر أمرًا للقيام بعملية برية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن وحداته في مراحل مختلفة من الاستعدادات، بما في ذلك تعليمات قيادة الأركان العامة، إلا أنه لم يصدر أمر بتنفيذ عملية كهذه بعد وقال ننتظر الموافقة عليها.

وتشهد البلدات والمدن العربية في الداخل المحتل مواجهات بين الشرطة الاسرائيلية وشبان عرب منذ عدة أيام، تصاعدت وتيرتها خلال الساعات القليلة الماضية.

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